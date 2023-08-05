Групповая экскурсия по Минску + «Линия Сталина»

Познакомиться с главными достопримечательностям города и посетить историко-культурный мемориал

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В группе до 45 человек вы проедете по широким проспектам и погуляете по уютным старинным улочкам. Осмотрите архитектурные ансамбли, представляющие лицо белорусской столицы. Увидите Минское замчище, Троицкое предместье, Национальную библиотеку и другие памятники города.

А после отправитесь в военно-исторический музей, где рассмотрите крупнейшую в СНГ коллекцию боевой и инженерной техники.
Групповая экскурсия по Минску + «Линия Сталина»
Групповая экскурсия по Минску + «Линия Сталина»
Групповая экскурсия по Минску + «Линия Сталина»
Групповая экскурсия по Минску + «Линия Сталина»
Групповая экскурсия по Минску + «Линия Сталина»
Групповая экскурсия по Минску + «Линия Сталина»
Групповая экскурсия по Минску + «Линия Сталина»
Групповая экскурсия по Минску + «Линия Сталина»
Ближайшие даты:
5
авг
12
авг
19
авг
26
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Минску длится 3,5 часа, запланировано четыре остановки для пеших прогулок.

  • Привокзальная площадь (внешний осмотр)
    Вы рассмотрите пышный архитектурный ансамбль, который открывают «ворота города», и отыщете нём черты разных эпох.
  • Площадь Независимости
    Здесь вы познакомитесь с такими достопримечательностями, как красивейший костёл Минска и его старейший университет, правительственные здания и крупнейший на постсоветском пространстве памятник Ленину.
  • Проспект Независимости
    От площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, поменявший уже 14 названий! Вы увидите редкий пример застройки, сохранившей единство формы и стиля, и поймёте, почему центральная артерия Минска — произведение искусства.
  • Площадь Свободы
    Сюда любят приходить и местные жители, и гости города, чтобы ощутить дух старины и насладиться живой музыкой. Вы увидите ратушу, полюбуетесь колоритными улочками и старинными храмами.
  • Минское замчище (внешний осмотр)
    Холм на набережной Свислочи и макет фундамента первого храма — вот, пожалуй, всё, что напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь был основан и окружён земляным валом древний Менск. О легендах и преданиях этого живописного места вы услышите на экскурсии
  • Троицкое предместье
    В начале 16 века возвели Троицкий монастырь с церковью, вокруг которых и сформировался одноимённый жилой квартал. Сейчас это памятник архитектуры и культуры международного значения. На самобытных улочках вы рассмотрите сохранившиеся домики, а также стилизованные кофейни и музеи.
  • Остров мужества и скорби
    Отдельное место в маршруте занимает мемориал, посвящённый белорусским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.
  • Спортивный комплекс Минск-Арена (внешний осмотр)
    Далее в программе домашняя арена ХК «Динамо» и одно из самых современных сооружений Европы для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Наш гид познакомит вас с грандиозным проектом комплекса.
  • Национальная библиотека Беларуси
    У входа вас встретит Франциск Скорина, белорусский первопечатник. Вы узнаете о создании книгохранилища и архитектуре сооружения, которое приезжают посмотреть из разных городов и стран. А венчает здание открытая обзорная площадка, где с высоты 73 метров можно взглянуть на Минск. После вы сможете её посетить самостоятельно.

Переезд в Лошаны (30 км)

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». С 1930-х годов начала своё существование система узловых оборонительных сооружений. Она занимала огромные территории: от Карельского перешейка до Чёрного моря. На основе Минского укрепрайона создали одноимённый комплекс — «Линия Сталина». Здесь вы увидите крупнейшую в СНГ коллекцию боевой и инженерной техники, которая относится как к периоду Великой Отечественной войны, так и к послевоенному времени, а также разные виды оборонительных сооружений.

Возвращение в Минск (38 км)

🍽 В середине программы будет перерыв на обед.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспортные услуги, полное сопровождение аттестованного экскурсовода и комплексный обед
  • Экскурсия проводится на микроавтобусах Mercedes или Volkswagen Crafter (если группа менее 19 человек) или автобусах
  • Дополнительные опциональные расходы: билет на смотровую площадку (5 BYN взрослый и 4 BYN детский)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности оплаты

Вы оплачиваете 15% стоимости онлайн на сайте. Доплата за экскурсию утверждена в белорусских рублях: 110,5 BYN/взрослые, 102 BYN/дети. При оплате российской картой стоимость в рос. руб. может отличаться от указанной на сайте в зависимости от курса банка-эмитента карты (МИР, Visa, Mastercard). Оставшаяся часть оплачивается так:
— по будням: онлайн-оплата картой МИР; наличными белорусскими рублями или банковской картой по терминалу
— по выходным: только предварительная онлайн-оплата картой МИР по ссылке организатора

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ж/д вокзале в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Обзорные
Популярные места
Троицкое предместье
Красный костёл
Военные
Линия Сталина
Минск-Арена
Площадь Независимости
Национальная библиотека
Костел Святого Симеона и Святой Елены
СССР
На микроавтобусе

Похожие туры из Минска

Минск изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
231 отзыв
Минск изнутри
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Площадь Независимости
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
44444 000 за всё до 10 чел.
Привет, Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
247 отзывов
Популярное предложение
Привет, Минск
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
площадь Независимости
1 авг
2 авг
3 авг
4 авг
5 500 за всё до 10 чел.
Минск: из глубины веков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Минск: из глубины веков до наших дней
Познакомиться с «визитными карточками» белорусской столицы и узнать о ней интересные факты
на площади Свободы
Завтра
1 авг
2 авг
3 авг
6 300 за всё до 14 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Минске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ