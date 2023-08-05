В группе до 45 человек вы проедете по широким проспектам и погуляете по уютным старинным улочкам. Осмотрите архитектурные ансамбли, представляющие лицо белорусской столицы. Увидите Минское замчище, Троицкое предместье, Национальную библиотеку и другие памятники города. А после отправитесь в военно-исторический музей, где рассмотрите крупнейшую в СНГ коллекцию боевой и инженерной техники.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Минску длится 3,5 часа, запланировано четыре остановки для пеших прогулок.

Привокзальная площадь (внешний осмотр)

Вы рассмотрите пышный архитектурный ансамбль, который открывают «ворота города», и отыщете нём черты разных эпох.

Вы рассмотрите пышный архитектурный ансамбль, который открывают «ворота города», и отыщете нём черты разных эпох. Площадь Независимости

Здесь вы познакомитесь с такими достопримечательностями, как красивейший костёл Минска и его старейший университет, правительственные здания и крупнейший на постсоветском пространстве памятник Ленину.

Здесь вы познакомитесь с такими достопримечательностями, как красивейший костёл Минска и его старейший университет, правительственные здания и крупнейший на постсоветском пространстве памятник Ленину. Проспект Независимости

От площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, поменявший уже 14 названий! Вы увидите редкий пример застройки, сохранившей единство формы и стиля, и поймёте, почему центральная артерия Минска — произведение искусства.

От площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, поменявший уже 14 названий! Вы увидите редкий пример застройки, сохранившей единство формы и стиля, и поймёте, почему центральная артерия Минска — произведение искусства. Площадь Свободы

Сюда любят приходить и местные жители, и гости города, чтобы ощутить дух старины и насладиться живой музыкой. Вы увидите ратушу, полюбуетесь колоритными улочками и старинными храмами.

Сюда любят приходить и местные жители, и гости города, чтобы ощутить дух старины и насладиться живой музыкой. Вы увидите ратушу, полюбуетесь колоритными улочками и старинными храмами. Минское замчище (внешний осмотр)

Холм на набережной Свислочи и макет фундамента первого храма — вот, пожалуй, всё, что напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь был основан и окружён земляным валом древний Менск. О легендах и преданиях этого живописного места вы услышите на экскурсии

Холм на набережной Свислочи и макет фундамента первого храма — вот, пожалуй, всё, что напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь был основан и окружён земляным валом древний Менск. О легендах и преданиях этого живописного места вы услышите на экскурсии Троицкое предместье

В начале 16 века возвели Троицкий монастырь с церковью, вокруг которых и сформировался одноимённый жилой квартал. Сейчас это памятник архитектуры и культуры международного значения. На самобытных улочках вы рассмотрите сохранившиеся домики, а также стилизованные кофейни и музеи.

В начале 16 века возвели Троицкий монастырь с церковью, вокруг которых и сформировался одноимённый жилой квартал. Сейчас это памятник архитектуры и культуры международного значения. На самобытных улочках вы рассмотрите сохранившиеся домики, а также стилизованные кофейни и музеи. Остров мужества и скорби

Отдельное место в маршруте занимает мемориал, посвящённый белорусским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

Отдельное место в маршруте занимает мемориал, посвящённый белорусским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Спортивный комплекс Минск-Арена (внешний осмотр)

Далее в программе домашняя арена ХК «Динамо» и одно из самых современных сооружений Европы для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Наш гид познакомит вас с грандиозным проектом комплекса.

Далее в программе домашняя арена ХК «Динамо» и одно из самых современных сооружений Европы для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Наш гид познакомит вас с грандиозным проектом комплекса. Национальная библиотека Беларуси

У входа вас встретит Франциск Скорина, белорусский первопечатник. Вы узнаете о создании книгохранилища и архитектуре сооружения, которое приезжают посмотреть из разных городов и стран. А венчает здание открытая обзорная площадка, где с высоты 73 метров можно взглянуть на Минск. После вы сможете её посетить самостоятельно.

Переезд в Лошаны (30 км)

Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». С 1930-х годов начала своё существование система узловых оборонительных сооружений. Она занимала огромные территории: от Карельского перешейка до Чёрного моря. На основе Минского укрепрайона создали одноимённый комплекс — «Линия Сталина». Здесь вы увидите крупнейшую в СНГ коллекцию боевой и инженерной техники, которая относится как к периоду Великой Отечественной войны, так и к послевоенному времени, а также разные виды оборонительных сооружений.

Возвращение в Минск (38 км)

🍽 В середине программы будет перерыв на обед.

Организационные детали

В стоимость включено: транспортные услуги, полное сопровождение аттестованного экскурсовода и комплексный обед

Экскурсия проводится на микроавтобусах Mercedes или Volkswagen Crafter (если группа менее 19 человек) или автобусах

Дополнительные опциональные расходы: билет на смотровую площадку (5 BYN взрослый и 4 BYN детский)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности оплаты

Вы оплачиваете 15% стоимости онлайн на сайте. Доплата за экскурсию утверждена в белорусских рублях: 110,5 BYN/взрослые, 102 BYN/дети. При оплате российской картой стоимость в рос. руб. может отличаться от указанной на сайте в зависимости от курса банка-эмитента карты (МИР, Visa, Mastercard). Оставшаяся часть оплачивается так:

— по будням: онлайн-оплата картой МИР; наличными белорусскими рублями или банковской картой по терминалу

— по выходным: только предварительная онлайн-оплата картой МИР по ссылке организатора