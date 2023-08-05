Познакомиться с главными достопримечательностям города и посетить историко-культурный мемориал
А после отправитесь в военно-исторический музей, где рассмотрите крупнейшую в СНГ коллекцию боевой и инженерной техники.
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Описание
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия по Минску длится 3,5 часа, запланировано четыре остановки для пеших прогулок.
- Привокзальная площадь (внешний осмотр)
Вы рассмотрите пышный архитектурный ансамбль, который открывают «ворота города», и отыщете нём черты разных эпох.
- Площадь Независимости
Здесь вы познакомитесь с такими достопримечательностями, как красивейший костёл Минска и его старейший университет, правительственные здания и крупнейший на постсоветском пространстве памятник Ленину.
- Проспект Независимости
От площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, поменявший уже 14 названий! Вы увидите редкий пример застройки, сохранившей единство формы и стиля, и поймёте, почему центральная артерия Минска — произведение искусства.
- Площадь Свободы
Сюда любят приходить и местные жители, и гости города, чтобы ощутить дух старины и насладиться живой музыкой. Вы увидите ратушу, полюбуетесь колоритными улочками и старинными храмами.
- Минское замчище (внешний осмотр)
Холм на набережной Свислочи и макет фундамента первого храма — вот, пожалуй, всё, что напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь был основан и окружён земляным валом древний Менск. О легендах и преданиях этого живописного места вы услышите на экскурсии
- Троицкое предместье
В начале 16 века возвели Троицкий монастырь с церковью, вокруг которых и сформировался одноимённый жилой квартал. Сейчас это памятник архитектуры и культуры международного значения. На самобытных улочках вы рассмотрите сохранившиеся домики, а также стилизованные кофейни и музеи.
- Остров мужества и скорби
Отдельное место в маршруте занимает мемориал, посвящённый белорусским воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.
- Спортивный комплекс Минск-Арена (внешний осмотр)
Далее в программе домашняя арена ХК «Динамо» и одно из самых современных сооружений Европы для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Наш гид познакомит вас с грандиозным проектом комплекса.
- Национальная библиотека Беларуси
У входа вас встретит Франциск Скорина, белорусский первопечатник. Вы узнаете о создании книгохранилища и архитектуре сооружения, которое приезжают посмотреть из разных городов и стран. А венчает здание открытая обзорная площадка, где с высоты 73 метров можно взглянуть на Минск. После вы сможете её посетить самостоятельно.
Переезд в Лошаны (30 км)
Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». С 1930-х годов начала своё существование система узловых оборонительных сооружений. Она занимала огромные территории: от Карельского перешейка до Чёрного моря. На основе Минского укрепрайона создали одноимённый комплекс — «Линия Сталина». Здесь вы увидите крупнейшую в СНГ коллекцию боевой и инженерной техники, которая относится как к периоду Великой Отечественной войны, так и к послевоенному времени, а также разные виды оборонительных сооружений.
Возвращение в Минск (38 км)
🍽 В середине программы будет перерыв на обед.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспортные услуги, полное сопровождение аттестованного экскурсовода и комплексный обед
- Экскурсия проводится на микроавтобусах Mercedes или Volkswagen Crafter (если группа менее 19 человек) или автобусах
- Дополнительные опциональные расходы: билет на смотровую площадку (5 BYN взрослый и 4 BYN детский)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Особенности оплаты
Вы оплачиваете 15% стоимости онлайн на сайте. Доплата за экскурсию утверждена в белорусских рублях: 110,5 BYN/взрослые, 102 BYN/дети. При оплате российской картой стоимость в рос. руб. может отличаться от указанной на сайте в зависимости от курса банка-эмитента карты (МИР, Visa, Mastercard). Оставшаяся часть оплачивается так:
— по будням: онлайн-оплата картой МИР; наличными белорусскими рублями или банковской картой по терминалу
— по выходным: только предварительная онлайн-оплата картой МИР по ссылке организатора
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ж/д вокзале в Минске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.