Коссово - Ружаны: шляхетское наследие Беларуси

Групповая автобусная экскурсия по местам знатных представителей белорусских земель

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200 лет назад почти пятую часть населения нашей страны составляли люди шляхетского сословия. До наших дней сохранились их владения, в том числе в Коссово и Ружанах.

В группе до 45 человек вы посетите музей-усадьбу Тадеуша Костюшко, ощутите дух романтизма во дворце Пусловских и увидите дворец канцлера Великого княжества Литовского. А также познакомитесь с архитектурой знаковых костёлов и церквей.
Коссово - Ружаны: шляхетское наследие Беларуси
Коссово - Ружаны: шляхетское наследие Беларуси
Коссово - Ружаны: шляхетское наследие Беларуси
Коссово - Ружаны: шляхетское наследие Беларуси
Коссово - Ружаны: шляхетское наследие Беларуси
Коссово - Ружаны: шляхетское наследие Беларуси
Коссово - Ружаны: шляхетское наследие Беларуси
Ближайшие даты:
10
авг
24
авг
14
сен
28
сен
12
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Переезд из Минска в Коссово (230 км)
  • Коссовская церковь Св. Антония (внешний осмотр)
    Во второй половине 19 века в Беларуси массово возводились церкви «муравьёвки». Почему их так стали называть, вы узнаете на экскурсии. А один из образцов — в ретроспективно-русском стиле — увидите здесь, в Коссово.
  • Троицкий костёл в Коссово (внешний осмотр)
    Далее в программе яркий представитель неоготики и знаковое место, связанное со всемирно известным военным, революционером и политическим деятелем.
  • Музей-усадьба Костюшко в урочище Меречевщина
    Вы побываете на малой родине героя двух континентов. Осматривая экспозицию музея, познакомитесь с жизнью и достижениями знаменитого литвина Андрея Тадеуша Бонавентуры Костюшко. Рассмотрите копии его именного оружия, предметы обихода мелкой белорусской шляхты и многое другое.
  • Дворец Пусловских в Коссово
    Также вы увидите один из красивейших памятников архитектуры в Беларуси. Осмотрите помещения дворца 19 века с сотней комнат. Узнаете о символике его башен и таких диковинках, как стеклянный пол с аквариумом и лев, охранявший дом по ночам.
  • Обед
  • Переезд в Ружаны (25 км)
  • Ружанский монастырь базилиан и церковь Св. Петра и Павла (внешний осмотр)
    Вы посетите один из старейших храмов Пружанщины. Познакомитесь с образцом барокко — шедевром, над которым 10 лет работал придворный архитектор. И услышите историю монастырского комплекса.
  • Ружанский костёл Пресвятой Троицы (внешний осмотр)
    Вам откроется вид на довольно скромный силуэт постройки в классическом стиле. Но стоит войти внутрь — и перед вами предстанут изысканные интерьеры храма. Какой путь прошёл костёл с его основания в 17 веке — вы узнаете на экскурсии.
  • Музей «Ружанский дворцовый комплекс Сапегов»
    В завершение вы посетите родовое гнездо прославленного шляхтича из рода Сапег. Здесь принимали самого короля Речи Посполитой Сигизмунда Старого, а одно время даже хранилась государственная казна княжества. Вы увидите аркады и руины памятника, который не пощадило время и войны, но благодаря восстановительным работам шедевр возвращают к жизни.
  • Переезд в Минск (240 км)

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспортные услуги, сопровождение аттестованного гида, входные билеты по программе (музей-усадьба Костюшко, Коссовский дворец, Ружанский дворец), комплексный обед
  • Экскурсия проводится на микроавтобусе Mercedes или Volkswagen Crafter (если группа менее 19 человек) или автобусах
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности оплаты

Вы оплачиваете 15% стоимости онлайн на сайте. Доплата за экскурсию утверждена в белорусских рублях: 114,75 BYN/ взрослые, 106.25/дети. При оплате российской картой стоимость в рос. руб. может отличаться от указанной на сайте в зависимости от курса банка-эмитента карты (МИР, Visa, Mastercard). Оставшаяся часть оплачивается так:
— по будням: онлайн-оплата картой МИР; наличными белорусскими рублями или банковской картой по терминалу
— по выходным: только предварительная онлайн-оплата картой МИР по ссылке организатора

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ж/д вокзале в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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