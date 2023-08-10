Групповая автобусная экскурсия по местам знатных представителей белорусских земель
200 лет назад почти пятую часть населения нашей страны составляли люди шляхетского сословия. До наших дней сохранились их владения, в том числе в Коссово и Ружанах.
В группе до 45 человек вы посетите музей-усадьбу Тадеуша Костюшко, ощутите дух романтизма во дворце Пусловских и увидите дворец канцлера Великого княжества Литовского. А также познакомитесь с архитектурой знаковых костёлов и церквей.
В группе до 45 человек вы посетите музей-усадьбу Тадеуша Костюшко, ощутите дух романтизма во дворце Пусловских и увидите дворец канцлера Великого княжества Литовского. А также познакомитесь с архитектурой знаковых костёлов и церквей.
Ближайшие даты:
10
авг
авг
24
авг
авг
14
сен
сен
28
сен
сен
12
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Переезд из Минска в Коссово (230 км)
- Коссовская церковь Св. Антония (внешний осмотр)
Во второй половине 19 века в Беларуси массово возводились церкви «муравьёвки». Почему их так стали называть, вы узнаете на экскурсии. А один из образцов — в ретроспективно-русском стиле — увидите здесь, в Коссово.
- Троицкий костёл в Коссово (внешний осмотр)
Далее в программе яркий представитель неоготики и знаковое место, связанное со всемирно известным военным, революционером и политическим деятелем.
- Музей-усадьба Костюшко в урочище Меречевщина
Вы побываете на малой родине героя двух континентов. Осматривая экспозицию музея, познакомитесь с жизнью и достижениями знаменитого литвина Андрея Тадеуша Бонавентуры Костюшко. Рассмотрите копии его именного оружия, предметы обихода мелкой белорусской шляхты и многое другое.
- Дворец Пусловских в Коссово
Также вы увидите один из красивейших памятников архитектуры в Беларуси. Осмотрите помещения дворца 19 века с сотней комнат. Узнаете о символике его башен и таких диковинках, как стеклянный пол с аквариумом и лев, охранявший дом по ночам.
- Обед
- Переезд в Ружаны (25 км)
- Ружанский монастырь базилиан и церковь Св. Петра и Павла (внешний осмотр)
Вы посетите один из старейших храмов Пружанщины. Познакомитесь с образцом барокко — шедевром, над которым 10 лет работал придворный архитектор. И услышите историю монастырского комплекса.
- Ружанский костёл Пресвятой Троицы (внешний осмотр)
Вам откроется вид на довольно скромный силуэт постройки в классическом стиле. Но стоит войти внутрь — и перед вами предстанут изысканные интерьеры храма. Какой путь прошёл костёл с его основания в 17 веке — вы узнаете на экскурсии.
- Музей «Ружанский дворцовый комплекс Сапегов»
В завершение вы посетите родовое гнездо прославленного шляхтича из рода Сапег. Здесь принимали самого короля Речи Посполитой Сигизмунда Старого, а одно время даже хранилась государственная казна княжества. Вы увидите аркады и руины памятника, который не пощадило время и войны, но благодаря восстановительным работам шедевр возвращают к жизни.
- Переезд в Минск (240 км)
Организационные детали
- В стоимость включено: транспортные услуги, сопровождение аттестованного гида, входные билеты по программе (музей-усадьба Костюшко, Коссовский дворец, Ружанский дворец), комплексный обед
- Экскурсия проводится на микроавтобусе Mercedes или Volkswagen Crafter (если группа менее 19 человек) или автобусах
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Особенности оплаты
Вы оплачиваете 15% стоимости онлайн на сайте. Доплата за экскурсию утверждена в белорусских рублях: 114,75 BYN/ взрослые, 106.25/дети. При оплате российской картой стоимость в рос. руб. может отличаться от указанной на сайте в зависимости от курса банка-эмитента карты (МИР, Visa, Mastercard). Оставшаяся часть оплачивается так:
— по будням: онлайн-оплата картой МИР; наличными белорусскими рублями или банковской картой по терминалу
— по выходным: только предварительная онлайн-оплата картой МИР по ссылке организатора
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ж/д вокзале в Минске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 2750 туристов
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