Вы посетите лишь малую часть Линии — несколько ДОТов Минского укрепрайона. Но подробно услышите, как она создавалась и какую роль сыграла в истории Великой Отечественной войны. Я расскажу, как героизм ее защитников позволил организовать оборону важнейших городов СССР, включая Москву. Почему провалился немецкий план блицкрига и как быстрое продвижение фашистских войск было остановлено под Полоцком на целых 11 дней.
В первые дни войны зародилось партизанское движение, которое активно поддерживалось местным населением. Поэтому оккупационные войска проводили карательные операции против мирных жителей белорусских деревень. Вы увидите посвященный этим событиям памятник — мемориальный комплекс Хатынь. Он расположен на месте одноименной сожженной деревни. Мы проследим ход этой трагедии по часам, поговорим о ее причинах и последствиях.
Оккупация, длившаяся практически четыре года, закончилась освобождением Беларуси летом 1944 года. В этом помогла четко спланированная и проведенная операция «Багратион». На месте ее самых значительных боев установлен монумент Курган Славы. Он расскажет нам о подготовке и итогах операции.