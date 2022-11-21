Линия Сталина, Хатынь и Курган Славы за 1 день

Погрузиться в военную историю Беларуси и увидеть посвященные ей памятники

Беларусь участвовала практически во всех войнах в Восточной Европе. Мы проедем по местам боевых действий Великой Отечественной войны. Вы увидите участок Линии Сталина, услышите о трагедии Хатыни и увидите Курган Славы. А также узнаете о «Минском котле» и лагере смерти Тростенец.
Линия Сталина, Хатынь и Курган Славы за 1 день
Линия Сталина, Хатынь и Курган Славы за 1 день
Линия Сталина, Хатынь и Курган Славы за 1 день
Линия Сталина, Хатынь и Курган Славы за 1 день
Линия Сталина, Хатынь и Курган Славы за 1 день
Линия Сталина, Хатынь и Курган Славы за 1 день
Линия Сталина, Хатынь и Курган Славы за 1 день
Линия Сталина, Хатынь и Курган Славы за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Линия Сталина

Вы посетите лишь малую часть Линии — несколько ДОТов Минского укрепрайона. Но подробно услышите, как она создавалась и какую роль сыграла в истории Великой Отечественной войны. Я расскажу, как героизм ее защитников позволил организовать оборону важнейших городов СССР, включая Москву. Почему провалился немецкий план блицкрига и как быстрое продвижение фашистских войск было остановлено под Полоцком на целых 11 дней.

Хатынь

В первые дни войны зародилось партизанское движение, которое активно поддерживалось местным населением. Поэтому оккупационные войска проводили карательные операции против мирных жителей белорусских деревень. Вы увидите посвященный этим событиям памятник — мемориальный комплекс Хатынь. Он расположен на месте одноименной сожженной деревни. Мы проследим ход этой трагедии по часам, поговорим о ее причинах и последствиях.

Курган Славы

Оккупация, длившаяся практически четыре года, закончилась освобождением Беларуси летом 1944 года. В этом помогла четко спланированная и проведенная операция «Багратион». На месте ее самых значительных боев установлен монумент Курган Славы. Он расскажет нам о подготовке и итогах операции.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Линия Сталина — 8 евро взрослые, 4 евро дети. Экскурсия по ней с местным гидом — 12 евро за группу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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