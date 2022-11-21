Беларусь участвовала практически во всех войнах в Восточной Европе. Мы проедем по местам боевых действий Великой Отечественной войны. Вы увидите участок Линии Сталина, услышите о трагедии Хатыни и увидите Курган Славы. А также узнаете о «Минском котле» и лагере смерти Тростенец.

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Описание

Что вас ожидает

Линия Сталина

Вы посетите лишь малую часть Линии — несколько ДОТов Минского укрепрайона. Но подробно услышите, как она создавалась и какую роль сыграла в истории Великой Отечественной войны. Я расскажу, как героизм ее защитников позволил организовать оборону важнейших городов СССР, включая Москву. Почему провалился немецкий план блицкрига и как быстрое продвижение фашистских войск было остановлено под Полоцком на целых 11 дней.

Хатынь

В первые дни войны зародилось партизанское движение, которое активно поддерживалось местным населением. Поэтому оккупационные войска проводили карательные операции против мирных жителей белорусских деревень. Вы увидите посвященный этим событиям памятник — мемориальный комплекс Хатынь. Он расположен на месте одноименной сожженной деревни. Мы проследим ход этой трагедии по часам, поговорим о ее причинах и последствиях.

Курган Славы

Оккупация, длившаяся практически четыре года, закончилась освобождением Беларуси летом 1944 года. В этом помогла четко спланированная и проведенная операция «Багратион». На месте ее самых значительных боев установлен монумент Курган Славы. Он расскажет нам о подготовке и итогах операции.

Организационные детали