Линия Сталина и Курган Славы за 1 день

Посетить военные мемориальные комплексы и погрузиться в историю страны на авто-пешеходной экскурсии

Линия Сталина — самое длинное оборонительное сооружение, построенное в XX веке.

Вы увидите ее знаковые объекты и услышите о боевых действиях, проходивших на территории Минского укрепрайона в июне 1941 года. А еще мы посетим знаменитый Курган Славы, увековечивший подвиг освободителей Беларуси. Я подробно расскажу о связанных с ним героических событиях.
Линия Сталина и Курган Славы за 1 день
Линия Сталина и Курган Славы за 1 день
Линия Сталина и Курган Славы за 1 день
Линия Сталина и Курган Славы за 1 день
Линия Сталина и Курган Славы за 1 день
Линия Сталина и Курган Славы за 1 день
Линия Сталина и Курган Славы за 1 день
Линия Сталина и Курган Славы за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Линия Сталина

Линия Сталина — изначально условное, но впоследствии прочно закрепившееся название системы оборонительных укреплений на западной границе СССР. Она растянулась на сотни километров: от Карелии до Одессы. Вы увидите типовые объекты «линии»: пулеметные ДОТы, орудийный капонир, противотанковый ДОТ. А также узнаете историю создания оборонительных сооружений в 1928-39 годах.

Курган Славы

Мы посетим мемориальный комплекс Курган Славы, посвященный Великой Отечественной войне. Это во всех отношениях очень гармоничный памятник: от места создания до архитектурных особенностей. Вы рассмотрите венчающую курган скульптурную композицию и расшифруете ее символику. А также услышите о военной операции Багратион, проходившей в июне 1944 года.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. Экскурсия проходит на автомобиле Lada Vesta SW Cross. Максимальное количество участников: трое взрослых или 2 взрослых и 2 детей-подростков.
  • Также я могу провести экскурсию на вашем авто. В этом случае стоимость составит 100 евро.
  • Общая протяженность маршрута — 130 км. По желанию по пути можно заехать в старинную усадьбу в с. Семково.
  • По запросу можно организовать экскурсию для группы 4-8 человек на микроавтобусе. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Немига
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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