Любимый город польских королей - Гродно

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Любимый город великих князей литовских и польских королей стоит такого далёкого путешествия! Тем более что размяться после неё будет где — через самый центр средневекового города проходит пешеходная улица, вдоль которой размещены многочисленные магазины и кафе.

Обязательно стоит поднимать голову — сохранились шикарные литые балконы, гордость гродненских кузнецов.
Любимый город польских королей - Гродно
Любимый город польских королей - Гродно
Любимый город польских королей - Гродно
Любимый город польских королей - Гродно
Любимый город польских королей - Гродно
Любимый город польских королей - Гродно
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Описание

Что вас ожидает:

  • Великолепная архитектура города.
  • В тёплое время года начать прогулку можно с городского парка имени Жана Жилибера, основателя первой на территории Беларуси медицинской академии. Отсюда открывается исключительно удачный вид на площадь имени Тызенгауза, гродненского мецената и экономиста, застроившего эту часть города, названную впоследствии Городницей. Истинную славу Гродно принесли его храмы. Один из прекраснейших костёлов Беларуси, бывший иезуитский костёл Божьего тела, является чудесным примером архитектуры виленского барокко.
  • Рядом с ним расположен уникальный музей — старейшая аптека Беларуси, созданная монахами-иезуитами. Травы для изготовления лекарств выращивали ученики иезуитского коллегиума. Не оставят равнодушными и классические барочные храмы — францисканский и бернардинский. При последнем находится действующая римско-католическая духовная семинария. На стенах бригитского костёла можно будет полюбоваться уникальной техникой сграффито.
  • Европейский колорит.
  • Церквей в Гродно меньше, чем костёлов, но каких! Древнейшая Борисоглебская (Коложская) церковь с уникальной системой голосников и украшениями их маёликовых плит восхищает гродненцев и гостей города более 800 лет. А нарядная лепнина Покровского собора расскажет о дореволюционном городе. Кальвинистская готическая кирха и хоральная модерновая синагога XIX века своей оригинальной архитектурой дополняют неповторимый ансамбль города. Гродно неразрывно связан с Нёманом, над которым уже много веков возвышается два Замка — Старый и Новый. Суровые и торжественные, стоят они над обрывистыми валами, открывая неповторимый вид на вечную реку.

Познать Гродно можно не только «снаружи», но и «изнутри». Он сможет заинтересовать посетителей всех возрастов своими:

  • Музеями — Старого и Нового Замков, а также Музей истории религий.
  • Зоопарком — старейшим на территории Беларуси. На недавно отреставрированной территории собраны самые интересные животные: зубры, львы, ламы, верблюды. Отдельно работает террариум с крокодилами и хамелеонами.
  • Аквапарком — настоящий развлекательный и релакс-центр. К вашим услугам бассейны, горки, сауна, джакузи и многое другое.
  • Окрестности Гродно тоже таят в себе немало приятных сюрпризов.
  • Гродненский маёнток «Коробчицы» — комплекс игровых площадок с резными скульптурами, животные на территории, тир, кафе разных уровней.
  • Августовский канал — шедевр гидротехнического искусства. Можно покататься на теплоходе, катере, и катамаранах, стать очевидцем работы шлюзов.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по Гродно и его окрестностям
  • Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Питание
  • Катание на теплоходе по Августовскому каналу
  • Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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