Мемориальный комплекс Хатынь - Курган Славы
Вы посетите Мемориал Хатынь, символизирующий жестокую разрушительную силу войны, и увидите памятники, воздвигнутые в память о трагических событиях тех лет.
Затем вы отправитесь к Кургану Славы, где вечный огонь хранит память о героической борьбе с фашистскими захватчиками.
Затем вы отправитесь к Кургану Славы, где вечный огонь хранит память о героической борьбе с фашистскими захватчиками.
Ближайшие даты:
16
мая
мая
17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
22
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Героическое прошлое Беларуси: Памятные места.
- Мемориальный комплекс «Хатынь» представляет собой памятник жертвам нацизма, а также прославляет мужество белорусского народа, который, несмотря на огромные жертвы, не покорился врагу, а выстоял во всех испытаниях. Мало где в мире бывает такая задумчивая, напряженная тишина, как в Хатыни, — только шорох шагов на бетонных тропинках, только глухие удары колоколов. Скорбная тишина… Она прячет в себе и гул яростного огня, и детский плач, и отчаянные крики матерей, и гневные проклятия умирающих в пламени мужчин. Суровым и лаконичным языком рассказывает мемориал о мужестве и непокоренности белорусского народа.
- Героическое сопротивление населения республики при помощи Советской Армии увенчалось успехом и полным освобождением нашей территории от захватчиков. И в честь этого знаменательного события 5 июля 1969 г. был создан рукотворный холм — Курган Славы, восхождение на который является символической данью нашим предкам, положившим свою жизнь на алтарь победы.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Транспортное обслуживание
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска
Индивидуальные
На автобусе
Выездные
Военные
Мемориальный комплекс «Хатынь»
Популярные места
Похожие туры из Минска
Групповая
4.5 часа
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Посетить грандиозный мемориальный комплекс, посвящённый трагическим событиям Второй мировой войны
на площади Свободы
20 мая
27 мая
3 июня
5 июня
1 650₽ за человека
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
Посетить два знаковых мемориала и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
на ж/д вокзале Минска
19 мая
26 мая
2 июня
9 июня
1 400₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Курган Славы и Хатынь из Минска
Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю
Сегодня
Завтра
18 мая
19 мая
16 000₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании