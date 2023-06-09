Минск и Несвиж: исторический центр столицы Беларуси и старинные замки

Познакомиться с крупнейшим городом страны и послушать интригующие легенды Мирского замка

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О гиде
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Ответы на вопросы
Наш тур — это частично тур-конструктор, в котором вы сами решаете, как провести время: в один из дней вы сможете выбрать или самостоятельные прогулки по Минску, или экскурсии в парк интерактивной истории и по вечернему городу.

В остальные дни мы покажем вам один из древнейших районов столицы и замки в Минской области: посёлке Мир и Несвиже.

Вы полюбуетесь современной архитектурой и историческими памятниками и насладитесь неторопливостью, царящей в этих местах.
Минск и Несвиж: исторический центр столицы Беларуси и старинные замки
Минск и Несвиж: исторический центр столицы Беларуси и старинные замки
Минск и Несвиж: исторический центр столицы Беларуси и старинные замки
Минск и Несвиж: исторический центр столицы Беларуси и старинные замки
Минск и Несвиж: исторический центр столицы Беларуси и старинные замки
Минск и Несвиж: исторический центр столицы Беларуси и старинные замки
Минск и Несвиж: исторический центр столицы Беларуси и старинные замки
Ближайшие даты:
9
июн
29
июн
17
июл
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль и другие города, вечер (точное время сообщим заранее). Или Минск, 9:00 во 2-й день тура
Завершение: Несвиж, около 17:00, или Ярославль, утром после ночного переезда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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