Что вас ожидает

Ликбез для гражданских

Методом дедукции я посвящу вас в мир «под крышей», начиная с тюремных истоков в моей стране и заканчивая реальными историями о подставах, долгих следствиях и побегах. Вы увидите подлинный план тюрьмы и архивные снимки внутри и снаружи. Узнаете, как содержат заключённых и возможна ли в Беларуси амнистия (или это красивый миф). Также мы пройдём по всем этапам «морального состояния» тюремника — с момента ареста и до освобождения. Интересно узнать об этой стороне жизни в единственной в Европе стране, где ещё не упразднили смертную казнь? Тогда жду вас на экскурсию.

Городские темницы и здания — «серые кардиналы»

У МВД Минска я погружу вас в любопытные статистики и закулисную систему следственной жизни. Далее через несколько метров вы увидите крышу СИЗО КГБ — такой себе острог для особо тяжких преступников против государства. Камеры здесь имеют форму гробов, а от рассказа о режиме содержания у вас мурашки побегут по спине. Но главный объект нашей экскурсии стоит неподалёку — это СИЗО № 1 города Минска, Пищаловский замок, или попросту «Володарка». Здание изначально строилось как городской острог, а сейчас это классическая тюрьма. В сталинское время через его стены пропустили весь цвет белорусской интеллигенции, да и в настоящее время сюда залетают небезызвестные личности, но обо всём подробнее при встрече.