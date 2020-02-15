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Услышать правдивые истории от очевидца и обойти главные тюрьмы города

Никита
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Никита – ваш гид
Нестандартная и оттого захватывающая экскурсия в тюремный мир Минска.

За 2 часа вы узнаете, за что можно попасть за решётку в Беларуси, как следует и как не следует себя там вести.

Чем отличается тюрьма от зоны, и какая разница между строгим и общим режимом отбывания наказания.

Тюремный быт, понятия и касты — полное погружение в закрытый мир, который тем не менее имеет место в нашем мире.
От 45 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Встреча у станции метро Площадь Ленина
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Минск тюремный
Минск тюремный

Что вас ожидает

Ликбез для гражданских
Методом дедукции я посвящу вас в мир «под крышей», начиная с тюремных истоков в моей стране и заканчивая реальными историями о подставах, долгих следствиях и побегах. Вы увидите подлинный план тюрьмы и архивные снимки внутри и снаружи. Узнаете, как содержат заключённых и возможна ли в Беларуси амнистия (или это красивый миф). Также мы пройдём по всем этапам «морального состояния» тюремника — с момента ареста и до освобождения. Интересно узнать об этой стороне жизни в единственной в Европе стране, где ещё не упразднили смертную казнь? Тогда жду вас на экскурсию.

Городские темницы и здания — «серые кардиналы»
У МВД Минска я погружу вас в любопытные статистики и закулисную систему следственной жизни. Далее через несколько метров вы увидите крышу СИЗО КГБ — такой себе острог для особо тяжких преступников против государства. Камеры здесь имеют форму гробов, а от рассказа о режиме содержания у вас мурашки побегут по спине. Но главный объект нашей экскурсии стоит неподалёку — это СИЗО № 1 города Минска, Пищаловский замок, или попросту «Володарка». Здание изначально строилось как городской острог, а сейчас это классическая тюрьма. В сталинское время через его стены пропустили весь цвет белорусской интеллигенции, да и в настоящее время сюда залетают небезызвестные личности, но обо всём подробнее при встрече.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится

Минск тюремный
Минск тюремный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Площадь Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Никита
Никита
Так случилось, что в моем дорогом и любимом городе-герое Минске, где я родился и вырос, есть место, в которое, как я думал, никогда не попаду... Это место — тюрьма. Да и как можно попасть туда человеку, никак не связанному с криминалом, окончившему магистратуру, имеющему свой бизнес, семью и двоих детей!? Но, нет... возможно всё. Без масок и стеснения я поведую вам уникальную информацию, которую лучше узнать заочно.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 февраля 2020
Экскурсию посетили со своими детьми подростками, которым на удивление оказалось очень интересно! Экскурсовод Никита очень интересный рассказчик! Посещали экскурсию вчетвером, организацией занималась я ))) и мне если честно она понравилось меньше всего ,а вот все мои попутчики были в восторге!!! Пожелания, добавить горячительных напитков за знакомство, с чаем очень крутая задумка! И возможно добавить места в маршрут, где уголовники любили отдыхать или , где часто происходят преступления в Минске. 4,5 балла

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51 отзыв
Погрузиться в мир древних легенд и городских баек на прогулке по историческому центру города
Прогуливаясь по древним улочкам Минска, вы узнаете реальные и легендарные страницы истории города, откроете его тайны и развенчаете мифы. Я проведу вас по самым мистическим уголкам горда, расскажу местные байки о русалках и драконах, о старинных призраках и масонских обрядах. Эти истории откроют для вас Минск с новой стороны, помогут понять дух города и погрузиться в его атмосферу.

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