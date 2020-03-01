Индивидуальные экскурсии в Минске

Многоликий Минск Я проведу вас по всем главным местам Минска. В программе экскурсии:
Площадь Свободы — вы увидите место зарождения города и закроете «белые пятна» в истории его основания. Минску вот-вот стукнет тысяча лет, а историки до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу.
Верхний город — торговый и культурный центр белорусской столицы на протяжении 400 лет. Вы услышите о Минске времен Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи и узнаете, какие религии господствовали в городе в разные эпохи.
Троицкое предместье — живописный уголок на берегу реки Свислочь. Вы рассмотрите скульптуру, помогающую творческим людям определить свой путь, и познакомитесь с именами выдающихся деятелей белорусской культуры, связанных с этим местом.
Остров Мужества и Скорби — я расскажу, кому он посвящен и почему минчане называют его «островом Слез».
Проспект Независимости — одна из самых востребованных кинолокаций Минска. Выполненный в стиле сталинского ампира, он поразит вас простором, широтой и светом. Вы оцените местный ГУМ, раскроете секреты здания КГБ и подтвердите или опровергнете легенду, связанную с Главпочтамтом.
Площадь Независимости — вы увидите на ней самый красивый костел Минска и дом Правительства, в стенах которого фактически зародилась Республика Беларусь.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе метро Немига.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Екатерина. Я родилась в Минске, люблю, уважаю и ценю наш город. С каждым годом вижу, как он меняется в лучшую сторону. Стараюсь показать гостям характерные и необычные черты белорусской столицы и раскрыть ее историю с объективной стороны.
Почувствовать колорит разных эпох и найти их артефакты на обзорной экскурсии
Вы услышите непростую историю древнего города, приправленную самыми интересными мифами и легендами. Ощутите характер белорусской столицы и ее современный ритм, увидите все важные места и получите ценные рекомендации местного жителя.
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Минск славится своей богатой историей! Он был и богатой столицей княжества, и заштатным губернским городом. Вы услышите самые интересные факты его прошлого и настоящего, увидите главные достопримечательности и узнаете, как и чем живут минчане.
Погрузиться в мир древних легенд и городских баек на прогулке по историческому центру города
Прогуливаясь по древним улочкам Минска, вы узнаете реальные и легендарные страницы истории города, откроете его тайны и развенчаете мифы. Я проведу вас по самым мистическим уголкам горда, расскажу местные байки о русалках и драконах, о старинных призраках и масонских обрядах. Эти истории откроют для вас Минск с новой стороны, помогут понять дух города и погрузиться в его атмосферу.
Насыщенная обзорная экскурсия по древнему, советскому и современному городу
Приглашаю на прогулку по центру Минска. Вы увидите 400-летние церкви и костелы, узкие улочки XIX века, широкие панорамы и большие площади послевоенного Минска, сталинский ампир, конструктивизм и барокко на одной улице. Я расскажу много интересных историй о князьях, королях, поэтах, художниках и генсеках, которых история свела с нашим городом. Вы погрузитесь в хитрое переплетение местных культурных традиций и поймете, почему Минск часто сравнивают с Вавилоном!
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Вы увидите «визитные карточки» города: площадь Независимости, первый городской театр, Дом правительства и Красный костел. Познакомитесь не только с «открыточным», но и настоящим Минском, его достоинствами и несовершенствами. Я в дружеском формате расскажу историю города, местные байки и легенды, а также поделюсь лайфхаками: что попробовать, куда сходить, где интересно и нет толп туристов. После экскурсии вы сможете с уверенностью сказать: «Я в этом городе был, и мне понравилось!»
Историческое сердце города, парадные советские проспекты и тайные уголки на обзорной экскурсии
Вы погуляете по узким улочкам Старого Минска, услышите легенды древних храмов и монастырей и заглянете в необычные дворики, где никогда не бывало 99% минчан. А также ощутите простор проспектов Независимости и Победителей и раскроете все лучшее, что есть в одном из самых красивых городов Европы!