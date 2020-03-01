Индивидуальные экскурсии в Минске

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Самые-самые места белорусской столицы на увлекательной обзорной экскурсии

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Вы увидите «визитные карточки» Минска, услышите занимательные факты из его истории и ощутите дружелюбный дух города.

Я расскажу, как Минск развивался на протяжении столетий и помогу разобраться в особенностях местной жизни, культуры и традиций.
30 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Немига
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Минск впервые
Минск впервые

Что вас ожидает

Многоликий Минск
Я проведу вас по всем главным местам Минска. В программе экскурсии:

  • Площадь Свободы — вы увидите место зарождения города и закроете «белые пятна» в истории его основания. Минску вот-вот стукнет тысяча лет, а историки до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу.
  • Верхний город — торговый и культурный центр белорусской столицы на протяжении 400 лет. Вы услышите о Минске времен Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи и узнаете, какие религии господствовали в городе в разные эпохи.
  • Троицкое предместье — живописный уголок на берегу реки Свислочь. Вы рассмотрите скульптуру, помогающую творческим людям определить свой путь, и познакомитесь с именами выдающихся деятелей белорусской культуры, связанных с этим местом.
  • Остров Мужества и Скорби — я расскажу, кому он посвящен и почему минчане называют его «островом Слез».
  • Проспект Независимости — одна из самых востребованных кинолокаций Минска. Выполненный в стиле сталинского ампира, он поразит вас простором, широтой и светом. Вы оцените местный ГУМ, раскроете секреты здания КГБ и подтвердите или опровергнете легенду, связанную с Главпочтамтом.
  • Площадь Независимости — вы увидите на ней самый красивый костел Минска и дом Правительства, в стенах которого фактически зародилась Республика Беларусь.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Минск впервые
Минск впервые
Минск впервые
Минск впервые
Минск впервые
Минск впервые
Минск впервые

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Немига.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина. Я родилась в Минске, люблю, уважаю и ценю наш город. С каждым годом вижу, как он меняется в лучшую сторону. Стараюсь показать гостям характерные и необычные черты белорусской столицы и раскрыть ее историю с объективной стороны.
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