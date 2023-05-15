Отправляйтесь в это незабываемое путешествие, чтобы увидеть самые значимые и красивые места этих городков и почувствовать их уникальную атмосферу.
Мы побываем в первой столице Великого княжества Литовского и сможем принять участие в восстановлении замка!
Мы побываем в первой столице Великого княжества Литовского и сможем принять участие в восстановлении замка!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
- Мирский замок — истинной жемчужиной белорусского зодчества.
- Построенный в начале XVI века, сначала бывший родовым имением графов Ильиничей, уже ко второй половине столетия он переходит в собственность крупнейшего магнатского рода на территории Беларуси — Радзивиллов и становится их летней резиденцией. Вы только представьте могущество рода, для которого Мирский замок был «дачей»! Сюда выезжали на охоту, здесь устраивались балы и пышные приёмы. Безусловно, есть у замка и своё привидение — юная Соня Святополк-Мирская, умершая, не успев расцвести, в самом начале прошлого столетия. Само местечко Мир также не менее интересно. Практически целиком сохранился синагогальный двор — тут, в Мире, действовала одна их крупнейших ешиботов (еврейская высшая школа) мира! И тут же в веке XVIII жил цыганский король Ян Мартинкевич.
- Любча — столица великого князя Миндовга.
История Любчанского замка разнообразна и захватывающа. Но привлекает он не этим, а тем, что это единственный объект в республике, который реставрируется полностью на общественные средства и общественными силами. Сюда приезжают волонтёры, учёные разрабатывают проекты в свободное время. И вы также сможете принять участие в восстановлении гордости белорусского оборонного зодчества — уникальная возможность, которая не представиться вам больше нигде: ни у нас, ни за рубежом!
Новогрудок — первая столица Великого княжества Литовского
Могущественного государства «от моря до моря». О тех временах ещё помнят величественные руины новогрудского замка. С высотных замковых валов открывается вид на костёл, в котором венчались король польский и великий князь литовский Ягайло с княгиней Софьей Гольшанской, основоположники династии Ягеллонов. И, конечно же, Новогрудок — это город Адама Мицкевича, величайшего поэта древней Литвы. Озеро Свитязь не раз воспето Мицкевичем во многих стихах и поэмах. Известно оно зоологам и ботаникам своими редкими видами. Но главное в нём — это его исключительная красота и чистота, которой так удобно любоваться с прибрежных беседок.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
- Что не входит
- Входные билеты и экскурсии внутри замка
- Обед
- Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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История и культура
Мирский замок
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