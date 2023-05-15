Что вас ожидает:

Мирский замок — истинной жемчужиной белорусского зодчества.

Построенный в начале XVI века, сначала бывший родовым имением графов Ильиничей, уже ко второй половине столетия он переходит в собственность крупнейшего магнатского рода на территории Беларуси — Радзивиллов и становится их летней резиденцией. Вы только представьте могущество рода, для которого Мирский замок был «дачей»! Сюда выезжали на охоту, здесь устраивались балы и пышные приёмы. Безусловно, есть у замка и своё привидение — юная Соня Святополк-Мирская, умершая, не успев расцвести, в самом начале прошлого столетия. Само местечко Мир также не менее интересно. Практически целиком сохранился синагогальный двор — тут, в Мире, действовала одна их крупнейших ешиботов (еврейская высшая школа) мира! И тут же в веке XVIII жил цыганский король Ян Мартинкевич.

Любча — столица великого князя Миндовга.

История Любчанского замка разнообразна и захватывающа. Но привлекает он не этим, а тем, что это единственный объект в республике, который реставрируется полностью на общественные средства и общественными силами. Сюда приезжают волонтёры, учёные разрабатывают проекты в свободное время. И вы также сможете принять участие в восстановлении гордости белорусского оборонного зодчества — уникальная возможность, которая не представиться вам больше нигде: ни у нас, ни за рубежом!

Новогрудок — первая столица Великого княжества Литовского

Могущественного государства «от моря до моря». О тех временах ещё помнят величественные руины новогрудского замка. С высотных замковых валов открывается вид на костёл, в котором венчались король польский и великий князь литовский Ягайло с княгиней Софьей Гольшанской, основоположники династии Ягеллонов. И, конечно же, Новогрудок — это город Адама Мицкевича, величайшего поэта древней Литвы. Озеро Свитязь не раз воспето Мицкевичем во многих стихах и поэмах. Известно оно зоологам и ботаникам своими редкими видами. Но главное в нём — это его исключительная красота и чистота, которой так удобно любоваться с прибрежных беседок.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.