Мир - Любча - Новогрудок

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Отправляйтесь в это незабываемое путешествие, чтобы увидеть самые значимые и красивые места этих городков и почувствовать их уникальную атмосферу.

Мы побываем в первой столице Великого княжества Литовского и сможем принять участие в восстановлении замка!
Мир - Любча - Новогрудок
Мир - Любча - Новогрудок
Мир - Любча - Новогрудок
Мир - Любча - Новогрудок
Мир - Любча - Новогрудок
Мир - Любча - Новогрудок
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Описание

Что вас ожидает:

  • Мирский замок — истинной жемчужиной белорусского зодчества.
  • Построенный в начале XVI века, сначала бывший родовым имением графов Ильиничей, уже ко второй половине столетия он переходит в собственность крупнейшего магнатского рода на территории Беларуси — Радзивиллов и становится их летней резиденцией. Вы только представьте могущество рода, для которого Мирский замок был «дачей»! Сюда выезжали на охоту, здесь устраивались балы и пышные приёмы. Безусловно, есть у замка и своё привидение — юная Соня Святополк-Мирская, умершая, не успев расцвести, в самом начале прошлого столетия. Само местечко Мир также не менее интересно. Практически целиком сохранился синагогальный двор — тут, в Мире, действовала одна их крупнейших ешиботов (еврейская высшая школа) мира! И тут же в веке XVIII жил цыганский король Ян Мартинкевич.
  • Любча — столица великого князя Миндовга.
История Любчанского замка разнообразна и захватывающа. Но привлекает он не этим, а тем, что это единственный объект в республике, который реставрируется полностью на общественные средства и общественными силами. Сюда приезжают волонтёры, учёные разрабатывают проекты в свободное время. И вы также сможете принять участие в восстановлении гордости белорусского оборонного зодчества — уникальная возможность, которая не представиться вам больше нигде: ни у нас, ни за рубежом!
Новогрудок — первая столица Великого княжества Литовского
Могущественного государства «от моря до моря». О тех временах ещё помнят величественные руины новогрудского замка. С высотных замковых валов открывается вид на костёл, в котором венчались король польский и великий князь литовский Ягайло с княгиней Софьей Гольшанской, основоположники династии Ягеллонов. И, конечно же, Новогрудок — это город Адама Мицкевича, величайшего поэта древней Литвы. Озеро Свитязь не раз воспето Мицкевичем во многих стихах и поэмах. Известно оно зоологам и ботаникам своими редкими видами. Но главное в нём — это его исключительная красота и чистота, которой так удобно любоваться с прибрежных беседок.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
Что не входит
  • Входные билеты и экскурсии внутри замка
  • Обед
  • Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На автобусе
Выездные
На весь день
Дворцы, замки и особняки
История и культура
Мирский замок
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