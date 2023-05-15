Мир стародавнего быта: Дудутки - Сула - Строчицы

Мир стародавнего быта

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Это путешествие позволит вам познакомиться с богатым культурным наследием Беларуси и насладиться её природной прелестью.

Отправляйтесь в эту экскурсию, чтобы открыть новые грани истории и ощутить величие природы в уникальных местах Дудуток, Сулы и Строчиц.
Мир стародавнего быта: Дудутки - Сула - Строчицы
Мир стародавнего быта: Дудутки - Сула - Строчицы
Мир стародавнего быта: Дудутки - Сула - Строчицы
Мир стародавнего быта: Дудутки - Сула - Строчицы
Мир стародавнего быта: Дудутки - Сула - Строчицы
Мир стародавнего быта: Дудутки - Сула - Строчицы
Ближайшие даты:
15
мая
16
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки»
  • Парк истории «Сула»
  • Музей народной архитектуры и быта «Строчицы»
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Описание

Что вас ожидает:

  • Увлекательное путешествие во времени в мир стародавнего быта.
  • «Дудутки».
  • За те сорок минут, что занимает путь от Минска до музея (50 км), перед вами развернётся панорама жизни белорусской шляхты. И это не случайно — с Дудутками, расположенными на фоне живописного ландшафта реки Птич, связана история рода Ельских, другие усадьбы которых, а также других знаменитых шляхетских фамилий (таких, к примеру, как Гуттен-Чапские) располагаются неподалёку.
  • Сам музей — очень удачная попытка реконструкции жизни бывшего фольварка — шляхетского хозяйственного комплекса. Вам будут предложен осмотр ремесленных мастерских (гончара, кузнеца, ткача, пекаря и др.), угощение мельника (сало, хлеб, лук), угощение на броваре (старинная шляхетская водка, традиционная закуска), угощение в кафе (хлеб, сыр, масло, травяной чай), катание на лошадях.
  • «Сула».
  • В живописном месте на берегу реки Сула расположился первый в Беларуси Парк-музей Интерактивной Истории. Здесь стирается тонкая грань между настоящим и прошлым, и открывается удивительный мир ушедшей эпохи.
  • Посетив Парк Истории, Вы окунетесь в чарующий мир Беларуси XVIII века. Здесь есть все, что олицетворяет культуру того времени: полностью восстановленная усадьба XVIII века с постройками из тесанного бутового камня и фрагментами кирпичной кладки того времени, тихо дремлющий пруд в старом парке с реликтовыми деревьями, конюшня с породистыми жеребцами и многое другое.
  • «Музей народной архитектуры и быта».
  • Музей интересен тем, что все строения на его территории аутентичные, их демонтировали и привезли в музей из разных уголков страны. Экспозиция музея делится на три части, каждая из которых представляет собой разные регионы страны и выглядит как деревушка с жилыми домами и хозяйственными постройками. В музее вы увидите: Центральную Беларусь, Поднепровье, Поозерье.
  • У каждого региона есть свои особенности, которые заметны как в архитектуре, так и во внутреннем интерьере. Кроме жилых и хозяйственных построек в музее можно посмотреть мельницы, церковь 18 века, корчму середины 19 века. В былые времена корчма была одновременно постоялым двором, заведением общественного питания и домом для хозяина. Сейчас корчма — это кафе, где можно вкусно и сытно пообедать.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное облуживание по маршруту
  • Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
Что не входит
  • Входные билеты
  • Услуги экскурсоводов на территории музеев
  • Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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