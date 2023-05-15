Мир стародавнего быта
Это путешествие позволит вам познакомиться с богатым культурным наследием Беларуси и насладиться её природной прелестью.
Отправляйтесь в эту экскурсию, чтобы открыть новые грани истории и ощутить величие природы в уникальных местах Дудуток, Сулы и Строчиц.
Отправляйтесь в эту экскурсию, чтобы открыть новые грани истории и ощутить величие природы в уникальных местах Дудуток, Сулы и Строчиц.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки»
- Парк истории «Сула»
- Музей народной архитектуры и быта «Строчицы»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Увлекательное путешествие во времени в мир стародавнего быта.
- «Дудутки».
- За те сорок минут, что занимает путь от Минска до музея (50 км), перед вами развернётся панорама жизни белорусской шляхты. И это не случайно — с Дудутками, расположенными на фоне живописного ландшафта реки Птич, связана история рода Ельских, другие усадьбы которых, а также других знаменитых шляхетских фамилий (таких, к примеру, как Гуттен-Чапские) располагаются неподалёку.
- Сам музей — очень удачная попытка реконструкции жизни бывшего фольварка — шляхетского хозяйственного комплекса. Вам будут предложен осмотр ремесленных мастерских (гончара, кузнеца, ткача, пекаря и др.), угощение мельника (сало, хлеб, лук), угощение на броваре (старинная шляхетская водка, традиционная закуска), угощение в кафе (хлеб, сыр, масло, травяной чай), катание на лошадях.
- «Сула».
- В живописном месте на берегу реки Сула расположился первый в Беларуси Парк-музей Интерактивной Истории. Здесь стирается тонкая грань между настоящим и прошлым, и открывается удивительный мир ушедшей эпохи.
- Посетив Парк Истории, Вы окунетесь в чарующий мир Беларуси XVIII века. Здесь есть все, что олицетворяет культуру того времени: полностью восстановленная усадьба XVIII века с постройками из тесанного бутового камня и фрагментами кирпичной кладки того времени, тихо дремлющий пруд в старом парке с реликтовыми деревьями, конюшня с породистыми жеребцами и многое другое.
- «Музей народной архитектуры и быта».
- Музей интересен тем, что все строения на его территории аутентичные, их демонтировали и привезли в музей из разных уголков страны. Экспозиция музея делится на три части, каждая из которых представляет собой разные регионы страны и выглядит как деревушка с жилыми домами и хозяйственными постройками. В музее вы увидите: Центральную Беларусь, Поднепровье, Поозерье.
- У каждого региона есть свои особенности, которые заметны как в архитектуре, так и во внутреннем интерьере. Кроме жилых и хозяйственных построек в музее можно посмотреть мельницы, церковь 18 века, корчму середины 19 века. В былые времена корчма была одновременно постоялым двором, заведением общественного питания и домом для хозяина. Сейчас корчма — это кафе, где можно вкусно и сытно пообедать.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное облуживание по маршруту
- Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
- Что не входит
- Входные билеты
- Услуги экскурсоводов на территории музеев
- Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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