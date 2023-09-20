Прикоснуться к живой истории скейтбординга и попробовать прокатиться на советском скейте
Скейтбординг — многогранная культура, за свою 70-летнюю историю прошедшая путь от босоногой забавы до спорта высших достижений.
Вы узнаете, как он развивался, развенчаете популярные мифы из интернета и поучаствуете в интерактивном мастер-классе на советском скейте.
Я проношу любовь к скейтбордингу через всю жизнь — и с радостью открою этот удивительный мир для вас.
Вы узнаете, как он развивался, развенчаете популярные мифы из интернета и поучаствуете в интерактивном мастер-классе на советском скейте.
Я проношу любовь к скейтбордингу через всю жизнь — и с радостью открою этот удивительный мир для вас.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Музей Скейтбординга ведёт историю с 2005 года и не имеет аналогов в мире как по количеству экспонатов, так и по концептуальности экспозиции. За 2 часа вы:
- Раскроете, как скейтбординг из детской забавы превратился в олимпийский вид спорта
- Узнаете, какие бывают скейты и чем они отличаются друг от друга
- Оцените Скейт-Гигант — самый большой скейтборд в Европе
- Полюбуетесь огромным муралом, созданным бразильским скейтером
«Вишенкой на торте» станет мастер-класс и интерактив на советском скейте! Вы сможете понять чувства и эмоции тех, кто начинал кататься на роликовой доске в СССР более 40 лет назад
Организационные детали
По запросу я могу организовать экскурсию для большего количества участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Октябрьская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глеб — ваш гид в Минске
Меня зовут Глеб. Первый скейтборд под моими ногами оказался в 1988 году. В 2005-м я решил создать музей Скейтбординга, чтобы передать личные эмоции, знания и уникальный опыт от общения с роликовой доской. Уже более пяти лет постоянная экспозиция располагается в Минске, а я являюсь бессменным хранителем живой истории скейтбординга. С радостью помогу вам погрузиться в эту удивительную культуру на своих авторских экскурсиях.
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