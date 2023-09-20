Скейтбординг — многогранная культура, за свою 70-летнюю историю прошедшая путь от босоногой забавы до спорта высших достижений. Вы узнаете, как он развивался, развенчаете популярные мифы из интернета и поучаствуете в интерактивном мастер-классе на советском скейте. Я проношу любовь к скейтбордингу через всю жизнь — и с радостью открою этот удивительный мир для вас.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей Скейтбординга ведёт историю с 2005 года и не имеет аналогов в мире как по количеству экспонатов, так и по концептуальности экспозиции. За 2 часа вы:

Раскроете, как скейтбординг из детской забавы превратился в олимпийский вид спорта

Узнаете, какие бывают скейты и чем они отличаются друг от друга

Оцените Скейт-Гигант — самый большой скейтборд в Европе

Полюбуетесь огромным муралом, созданным бразильским скейтером

«Вишенкой на торте» станет мастер-класс и интерактив на советском скейте! Вы сможете понять чувства и эмоции тех, кто начинал кататься на роликовой доске в СССР более 40 лет назад

Организационные детали

По запросу я могу организовать экскурсию для большего количества участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.