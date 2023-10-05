На катере по реке Свислочь - групповая прогулка

Прокатиться с ветерком и посмотреть на исторический Минск с воды
Увидеть город с нового ракурса всегда интересно. Покататься на катере — всегда приятно. Узнать что-то новое о месте, которое видишь впервые или знаешь давным-давно, одинаково полезно.

Мы предлагаем вам прогулку, в которой сходятся удовольствие и польза, а значит — она вам точно понравится!
4.12
8 отзывов
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
На катере по реке Свислочь - групповая прогулка
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы проплывём вдоль живописной набережной Немиги, самой тусовочной улицы белорусской столицы — Зыбицкой, и Троицкого предместья — уютного старинного квартала, где сосредоточены памятники прошлых эпох. Увидим с воды парк им. Янки Купалы и парк им. Горького. Пройдём под шестью мостами, каждый из которых имеет культурную и историческую ценность, и обогнём Остров слёз.

На всём маршруте вас будет сопровождать аудиогид, но наш словоохотливый капитан также сможет рассказать много интересного. Вы послушаете истории о проплывающих мимо вас улицах и нашей главной дороге — реке Свислочь. Познакомитесь с особенностями каждого из шести мостов и поймёте, откуда у Острова слёз такое трогательное название. Полюбуетесь чудесными панорамами Минска и сможете запечатлеть их на фото.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном катере, оборудованном всем необходимым для вашей безопасности
  • Отклонения от начала прогулки могут составлять 5-10 минут

в будние дни в 16:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет420 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 16:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
2
3
1
2
1
1
Алиса
5 окт 2023
Очень здорово прокатились! Жилеты новые, чистые. Мужчина за штурвалом рассказывал, что где. Под низкими совсем мостиками плыли. Рекомендую, тем более за такую смешную цену!
Очень здорово прокатились! Жилеты новые, чистые. Мужчина за штурвалом рассказывал, что где. Под низкими совсем мостиками
Ю
3 окт 2023
живописная прогулка с видами на старый город, рекомендую посетить гостям города.
а организаторам - поставить флажки у своего пирса, так как можно пройти не сильно знающему туристу мимо))
А
29 сен 2023
Все отлично, спасибо
Е
28 сен 2023
Никто не встречал. Искали на обум. Ничего не рассказали.
Людмила
Людмила
Ответ организатора:
Добрый день, Елена.

Сожалеем, что не смогли оправдать ваши ожидания. Место отправления указано у вас в билете, также есть номер телефона,
читать дальше

по которому вы могли связаться и уточнить более подробно где швартуется катер. Так же в описании к экскурсии сказано, что у нас аудиогид, который включается по просьбе. Мы попросим капитана катера впредь включать аудиогид.

Дарья
26 сен 2023
Хорошая прогулка по реке Свислочь. С воды многое открывается, что не видно, гуляя по городу. Замечательный капитан, мини-группа, удобные диванчики. Рекомендуем для знакомства с городом с необычного ракурса!
Иолана
24 сен 2023
Несмотря на простоту экскурсии, рекомендую к посещению, тк с воды всегда смотрится город по другому. Не могла найти долго место сбора. Там несколько факторов, построили забор на набережной и мини
читать дальше

причал исчез из виду и украли флаги. Поэтому пришлось связываться с организатором. На будущий год обещали все доработать и улучшить, тк сейчас уже окончание сезона и работать осталось неделю максимум. Сам кораблик небольшой, капитан веселый) Рассказ идет через колонку, когда кораблик проплывает под одним из низких мостиков, всем нужно пригнуться. В общем интересно, забавно, посетить стоит)

Несмотря на простоту экскурсии, рекомендую к посещению, тк с воды всегда смотрится город по другому. НеНесмотря на простоту экскурсии, рекомендую к посещению, тк с воды всегда смотрится город по другому. НеНесмотря на простоту экскурсии, рекомендую к посещению, тк с воды всегда смотрится город по другому. НеНесмотря на простоту экскурсии, рекомендую к посещению, тк с воды всегда смотрится город по другому. Не
Александра
16 сен 2023
В целом неплохая речная прогулка. С воды открывается необычный вид на центр города. По описанию на сайте должна была быть экскурсия с аудиогидлм, по факту ее не было, да и капитан молчал всю прогулку. Было бы логично скорректировать описание экскурсии на сайте, чтобы не возникало недопонимания.
Т
15 сен 2023
Обычная водная прогулка. В описании было сказано, что будет сопровождение аудиогида, что будут какие-то пояснения, где проплываем, но ничего этого не было… Проплыли в полнейшей тишине
Людмила
Людмила
Ответ организатора:
Добрый день, Татьяна.

Сожалеем, что нам не удалось оправдать ваши ожидания. Что касается аудиогид на катере, то он включают по просьбе отдыхающих.

Мы попросим капитана катера впредь включать аудиогид постоянно.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиНеобычныеЛетниеНабережнаяПопулярные местаТроицкое предместьеСамое главноеОстров слёзПрирода и пейзажиАктивности

Похожие экскурсии из Минска

Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
39 отзывов
Популярное предложение
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110409 936 за всё до 4 чел.
Минск от А до Я
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 63004 725 за всё до 10 чел.
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
Прокатиться по городу и услышать интересные рассказы о главных событиях
Начало: В районе станции метро «Октябрьская»
Сегодня в 06:00
11 июня в 00:00
12 900 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Минске
ХорошоТам