Увидеть город с нового ракурса всегда интересно. Покататься на катере — всегда приятно. Узнать что-то новое о месте, которое видишь впервые или знаешь давным-давно, одинаково полезно. Мы предлагаем вам прогулку, в которой сходятся удовольствие и польза, а значит — она вам точно понравится!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы проплывём вдоль живописной набережной Немиги, самой тусовочной улицы белорусской столицы — Зыбицкой, и Троицкого предместья — уютного старинного квартала, где сосредоточены памятники прошлых эпох. Увидим с воды парк им. Янки Купалы и парк им. Горького. Пройдём под шестью мостами, каждый из которых имеет культурную и историческую ценность, и обогнём Остров слёз.

На всём маршруте вас будет сопровождать аудиогид, но наш словоохотливый капитан также сможет рассказать много интересного. Вы послушаете истории о проплывающих мимо вас улицах и нашей главной дороге — реке Свислочь. Познакомитесь с особенностями каждого из шести мостов и поймёте, откуда у Острова слёз такое трогательное название. Полюбуетесь чудесными панорамами Минска и сможете запечатлеть их на фото.

Организационные детали