Прокатиться с ветерком и посмотреть на исторический Минск с воды
Увидеть город с нового ракурса всегда интересно. Покататься на катере — всегда приятно. Узнать что-то новое о месте, которое видишь впервые или знаешь давным-давно, одинаково полезно.
Мы предлагаем вам прогулку, в которой сходятся удовольствие и польза, а значит — она вам точно понравится!
4.12
8 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы проплывём вдоль живописной набережной Немиги, самой тусовочной улицы белорусской столицы — Зыбицкой, и Троицкого предместья — уютного старинного квартала, где сосредоточены памятники прошлых эпох. Увидим с воды парк им. Янки Купалы и парк им. Горького. Пройдём под шестью мостами, каждый из которых имеет культурную и историческую ценность, и обогнём Остров слёз.
На всём маршруте вас будет сопровождать аудиогид, но наш словоохотливый капитан также сможет рассказать много интересного. Вы послушаете истории о проплывающих мимо вас улицах и нашей главной дороге — реке Свислочь. Познакомитесь с особенностями каждого из шести мостов и поймёте, откуда у Острова слёз такое трогательное название. Полюбуетесь чудесными панорамами Минска и сможете запечатлеть их на фото.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном катере, оборудованном всем необходимым для вашей безопасности
Отклонения от начала прогулки могут составлять 5-10 минут
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 16:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 93 туристов
Мы — компания, которая более 10 лет специализируется на предоставлении уникальных прогулок на катере по реке Свислочь. Наш катер является комфортабельным и оборудован всем необходимым для вашего удобства и безопасности. Предлагается звуковое сопровождение экскурсии. Мы стремимся сделать ваше путешествие максимально комфортным и запоминающимся.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алиса
5 окт 2023
Очень здорово прокатились! Жилеты новые, чистые. Мужчина за штурвалом рассказывал, что где. Под низкими совсем мостиками плыли. Рекомендую, тем более за такую смешную цену!
Ю
Юлия
3 окт 2023
живописная прогулка с видами на старый город, рекомендую посетить гостям города. а организаторам - поставить флажки у своего пирса, так как можно пройти не сильно знающему туристу мимо))
А
Александр
29 сен 2023
Все отлично, спасибо
Е
Елена
28 сен 2023
Никто не встречал. Искали на обум. Ничего не рассказали.
Людмила
Ответ организатора:
Добрый день, Елена.
Сожалеем, что не смогли оправдать ваши ожидания. Место отправления указано у вас в билете, также есть номер телефона, читать дальше
по которому вы могли связаться и уточнить более подробно где швартуется катер. Так же в описании к экскурсии сказано, что у нас аудиогид, который включается по просьбе. Мы попросим капитана катера впредь включать аудиогид.
Дарья
26 сен 2023
Хорошая прогулка по реке Свислочь. С воды многое открывается, что не видно, гуляя по городу. Замечательный капитан, мини-группа, удобные диванчики. Рекомендуем для знакомства с городом с необычного ракурса!
Иолана
24 сен 2023
Несмотря на простоту экскурсии, рекомендую к посещению, тк с воды всегда смотрится город по другому. Не могла найти долго место сбора. Там несколько факторов, построили забор на набережной и мини читать дальше
причал исчез из виду и украли флаги. Поэтому пришлось связываться с организатором. На будущий год обещали все доработать и улучшить, тк сейчас уже окончание сезона и работать осталось неделю максимум. Сам кораблик небольшой, капитан веселый) Рассказ идет через колонку, когда кораблик проплывает под одним из низких мостиков, всем нужно пригнуться. В общем интересно, забавно, посетить стоит)
Александра
16 сен 2023
В целом неплохая речная прогулка. С воды открывается необычный вид на центр города. По описанию на сайте должна была быть экскурсия с аудиогидлм, по факту ее не было, да и капитан молчал всю прогулку. Было бы логично скорректировать описание экскурсии на сайте, чтобы не возникало недопонимания.
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Татьяна
15 сен 2023
Обычная водная прогулка. В описании было сказано, что будет сопровождение аудиогида, что будут какие-то пояснения, где проплываем, но ничего этого не было… Проплыли в полнейшей тишине
Людмила
Ответ организатора:
Добрый день, Татьяна.
Сожалеем, что нам не удалось оправдать ваши ожидания. Что касается аудиогид на катере, то он включают по просьбе отдыхающих.
Мы попросим капитана катера впредь включать аудиогид постоянно.