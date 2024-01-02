После завтрака едем в Беловежскую пущу — крупнейший лесной массив Центральной Европы. Он сохранился практически нетронутым с XIII века. Здесь можно увидеть зубров, тарпанов, косуль и многих других животных.

Гвоздь программы сегодняшнего дня — поместье Деда Мороза, раскинувшееся на площади 15 гектаров. Нас встретят деревянные рыцари, Белоснежка и 7 гномов. Тут будет интересно как взрослым, так и детям: вы увидите скульптуры по мотивам сказок, новогоднюю ёлку, возвышающуюся на 40 метров. Заглянув в торговые ряды, можно полакомиться шашлыками, блинами, чаем из пущанских трав, а также порадовать себя сувенирами. По окончании экскурсии Дед Мороз вручит детям подарки.

Далее вас ждёт обед, а затем мы вернёмся в гостиницу. Вечером желающие отправятся на дополнительную экскурсию, чтобы насладиться новогодними огнями Бреста. Вы прогуляетесь по центру города, осмотрите Кафедральный собор Святого Симеона Столпника, Крестовоздвиженский костёл и посетите аллею кованых фонарей на улице Гоголя. В завершении полюбуемся ритуалом зажжения фонарей на Советской улице.