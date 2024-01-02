Узнать тайны Мирского и Несвижского замков, увидеть Беловежских зубров и погулять по Минску
Впереди — праздничные дни отдыха, поэтому отправляемся в Беларусь, знакомиться с местными достопримечательностями, получать подарки от Деда Мороза и наблюдать за обитателями Беловежской пущи. Вы увидите знаменитые замки в Несвиже и Мире.
На автобусе проедете по украшенным улицам Минска, а желающие полюбуются вечерним Брестом и увидят, как зажигаются фонари на Советской улице.
янв
янв
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 600 ₽
Описание
Организационные детали
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).
Города, из которых возможен трансфер (2000 руб.): Воронеж, Елец, Липецк, Пенза, Тамбов.
Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.
Программа тура по дням
Отправление в Мир
Наш автобус стартует из Ярославля (проезд включён в стоимость), а также из других городов (за доплату).
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).
Города, из которых возможен трансфер (2000 руб.): Воронеж, Елец, Липецк, Пенза, Тамбов.
Вы также можете присоединиться к группе уже в Мире во 2-ой день тура.
Мирский замок и архитектура Несвижа
Встречаемся, завтракаем и направляемся осматривать Мирский замок, построенный в XVI-XVII веках как оборонительное сооружение. Его история овеяна легендами и загадками. Прогуляемся по его территории, изучим интерьер и экспонаты. Этот архитектурный памятник также включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Далее поедем в Несвиж, где первым делом пообедаем, а затем отправимся на экскурсию по городу. Вы увидите знаменитый замок династии Радзивиллов, Фарный костёл, Ратушу и парковый ансамбль.
Доберёмся до отеля, заселимся и отдохнём.
Беловежская пуща: поместье Деда Мороза
После завтрака едем в Беловежскую пущу — крупнейший лесной массив Центральной Европы. Он сохранился практически нетронутым с XIII века. Здесь можно увидеть зубров, тарпанов, косуль и многих других животных.
Гвоздь программы сегодняшнего дня — поместье Деда Мороза, раскинувшееся на площади 15 гектаров. Нас встретят деревянные рыцари, Белоснежка и 7 гномов. Тут будет интересно как взрослым, так и детям: вы увидите скульптуры по мотивам сказок, новогоднюю ёлку, возвышающуюся на 40 метров. Заглянув в торговые ряды, можно полакомиться шашлыками, блинами, чаем из пущанских трав, а также порадовать себя сувенирами. По окончании экскурсии Дед Мороз вручит детям подарки.
Далее вас ждёт обед, а затем мы вернёмся в гостиницу. Вечером желающие отправятся на дополнительную экскурсию, чтобы насладиться новогодними огнями Бреста. Вы прогуляетесь по центру города, осмотрите Кафедральный собор Святого Симеона Столпника, Крестовоздвиженский костёл и посетите аллею кованых фонарей на улице Гоголя. В завершении полюбуемся ритуалом зажжения фонарей на Советской улице.
Обзорная экскурсия по Минску
Позавтракав, выезжаем в Минск. Вас ждёт автобусная обзорная экскурсия по столице. Проедем по историческому центру, увидим Верхний город, Свято-Духов Кафедральный собор, Католический собор Святой Девы Марии, Ратушу, Троицкое предместье, а также исследуем улочки и площади.
После этого у вас будет свободное время посещение торгового центра «Столица», чтобы закупиться местными товарами, самостоятельной прогулки по городу. Мы расскажем вам о заведениях, в которых можно пообедать.
Ближе к ночи вы отправитесь домой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ярославль и другие города, вечер 1-го дня (точное время сообщим заранее). Или Мир, 10:00 во 2-й день тураЗавершение: Минск, около 17:00, или Ярославль, утром после ночного переезда
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 52 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.