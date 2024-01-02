Новогодние каникулы в Белоруссии: замки, поместье Деда Мороза и Минск

Новогодний тур в Минске

Узнать тайны Мирского и Несвижского замков, увидеть Беловежских зубров и погулять по Минску

Меняем оливье на драники и колдуны.

Впереди — праздничные дни отдыха, поэтому отправляемся в Беларусь, знакомиться с местными достопримечательностями, получать подарки от Деда Мороза и наблюдать за обитателями Беловежской пущи. Вы увидите знаменитые замки в Несвиже и Мире.

На автобусе проедете по украшенным улицам Минска, а желающие полюбуются вечерним Брестом и увидят, как зажигаются фонари на Советской улице.
Новогодние каникулы в Белоруссии: замки, поместье Деда Мороза и Минск
Новогодние каникулы в Белоруссии: замки, поместье Деда Мороза и Минск
Новогодние каникулы в Белоруссии: замки, поместье Деда Мороза и Минск
Новогодние каникулы в Белоруссии: замки, поместье Деда Мороза и Минск
Новогодние каникулы в Белоруссии: замки, поместье Деда Мороза и Минск
Новогодние каникулы в Белоруссии: замки, поместье Деда Мороза и Минск
Новогодние каникулы в Белоруссии: замки, поместье Деда Мороза и Минск
Новогодние каникулы в Белоруссии: замки, поместье Деда Мороза и Минск
Новогодние каникулы в Белоруссии: замки, поместье Деда Мороза и Минск
Новогодние каникулы в Белоруссии: замки, поместье Деда Мороза и Минск
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).

Города, из которых возможен трансфер (2000 руб.): Воронеж, Елец, Липецк, Пенза, Тамбов.

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.

Программа тура по дням

1 день

Отправление в Мир

Наш автобус стартует из Ярославля (проезд включён в стоимость), а также из других городов (за доплату).

Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).

Города, из которых возможен трансфер (2000 руб.): Воронеж, Елец, Липецк, Пенза, Тамбов.

Вы также можете присоединиться к группе уже в Мире во 2-ой день тура.

2 день

Мирский замок и архитектура Несвижа

Встречаемся, завтракаем и направляемся осматривать Мирский замок, построенный в XVI-XVII веках как оборонительное сооружение. Его история овеяна легендами и загадками. Прогуляемся по его территории, изучим интерьер и экспонаты. Этот архитектурный памятник также включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Далее поедем в Несвиж, где первым делом пообедаем, а затем отправимся на экскурсию по городу. Вы увидите знаменитый замок династии Радзивиллов, Фарный костёл, Ратушу и парковый ансамбль.

Доберёмся до отеля, заселимся и отдохнём.

Мирский замок и архитектура НесвижаМирский замок и архитектура НесвижаМирский замок и архитектура НесвижаМирский замок и архитектура НесвижаМирский замок и архитектура НесвижаМирский замок и архитектура НесвижаМирский замок и архитектура НесвижаМирский замок и архитектура Несвижа
3 день

Беловежская пуща: поместье Деда Мороза

После завтрака едем в Беловежскую пущу — крупнейший лесной массив Центральной Европы. Он сохранился практически нетронутым с XIII века. Здесь можно увидеть зубров, тарпанов, косуль и многих других животных.

Гвоздь программы сегодняшнего дня — поместье Деда Мороза, раскинувшееся на площади 15 гектаров. Нас встретят деревянные рыцари, Белоснежка и 7 гномов. Тут будет интересно как взрослым, так и детям: вы увидите скульптуры по мотивам сказок, новогоднюю ёлку, возвышающуюся на 40 метров. Заглянув в торговые ряды, можно полакомиться шашлыками, блинами, чаем из пущанских трав, а также порадовать себя сувенирами. По окончании экскурсии Дед Мороз вручит детям подарки.

Далее вас ждёт обед, а затем мы вернёмся в гостиницу. Вечером желающие отправятся на дополнительную экскурсию, чтобы насладиться новогодними огнями Бреста. Вы прогуляетесь по центру города, осмотрите Кафедральный собор Святого Симеона Столпника, Крестовоздвиженский костёл и посетите аллею кованых фонарей на улице Гоголя. В завершении полюбуемся ритуалом зажжения фонарей на Советской улице.

Беловежская пуща: поместье Деда МорозаБеловежская пуща: поместье Деда МорозаБеловежская пуща: поместье Деда МорозаБеловежская пуща: поместье Деда Мороза
4 день

Обзорная экскурсия по Минску

Позавтракав, выезжаем в Минск. Вас ждёт автобусная обзорная экскурсия по столице. Проедем по историческому центру, увидим Верхний город, Свято-Духов Кафедральный собор, Католический собор Святой Девы Марии, Ратушу, Троицкое предместье, а также исследуем улочки и площади.

После этого у вас будет свободное время посещение торгового центра «Столица», чтобы закупиться местными товарами, самостоятельной прогулки по городу. Мы расскажем вам о заведениях, в которых можно пообедать.

Ближе к ночи вы отправитесь домой.

Обзорная экскурсия по МинскуОбзорная экскурсия по МинскуОбзорная экскурсия по МинскуОбзорная экскурсия по Минску

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль и другие города, вечер 1-го дня (точное время сообщим заранее). Или Мир, 10:00 во 2-й день тура
Завершение: Минск, около 17:00, или Ярославль, утром после ночного переезда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 52 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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