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Новогодний экспресс: Праздничное путешествие по Минску

Элеонора Б.
Элеонора Б. – Гид из Минска
Новогодний экспресс: Праздничное путешествие по Минску
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  • 👥Групповая
  • 📜История и культура
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $10 за человека

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Новогодний экспресс: Праздничное путешествие по Минску
Новогодний экспресс: Праздничное путешествие по Минску

Что вы увидите

  • Площадь Октябрьская
  • проспект Независимости
  • площадь Свободы: Ратуша
  • кафедральный собор Св. Духа
  • костел Девы Марии
  • Троицкое предместье
  • замчище
  • река Свислочь
Кто из нас не верит в чудеса? Кто не ждет подарков от Деда Мороза и исполнения всех желаний? Я предлагаю Вам канун праздников окунуться в атмосферу Новогоднего Минска. Город 🏙️ украшают елки, светодиодные фигуры и композиции. Они делают улочки Старого города еще таинственнее и романтичнее, а главные проспекты Минска яркими и нарядными. Мы с Вами пройдем по главному проспекту города и увидим памятники Верхнего города. Зайдем в кафедральный костел Наисвятейшей Девы Марии и кафедральный собор Святого Духа. Прогуляемся по набережной реки Свислочь и улочкам Троицкого предместья. Я расскажу Вам легенды и мифы города. Вы узнаете историю 📖 и современность Минска. Экскурсия ⛳ подойдет для первого знакомства с Минском и для создания праздничного настроения тем, кто в городе уже был.
Что входит
  • пешеходная прогулка по Минску в сопровождении гида
Что не входит
  • индивидуальные траты
Начало
🚩 площадь Октябрьская
Место завершения
🏁 Троицкое предместье
Новогодний экспресс: Праздничное путешествие по Минску
Новогодний экспресс: Праздничное путешествие по Минску
Новогодний экспресс: Праздничное путешествие по Минску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Элеонора Б.
Элеонора Б.
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