Кто из нас не верит в чудеса? Кто не ждет подарков от Деда Мороза и исполнения всех желаний? Я предлагаю Вам канун праздников окунуться в атмосферу Новогоднего Минска. Город 🏙️ украшают елки, светодиодные фигуры и композиции. Они делают улочки Старого города еще таинственнее и романтичнее, а главные проспекты Минска яркими и нарядными. Мы с Вами пройдем по главному проспекту города и увидим памятники Верхнего города. Зайдем в кафедральный костел Наисвятейшей Девы Марии и кафедральный собор Святого Духа. Прогуляемся по набережной реки Свислочь и улочкам Троицкого предместья. Я расскажу Вам легенды и мифы города. Вы узнаете историю 📖 и современность Минска. Экскурсия ⛳ подойдет для первого знакомства с Минском и для создания праздничного настроения тем, кто в городе уже был.