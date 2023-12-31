Новогодняя экскурсия приглашает вас в захватывающее путешествие по достопримечательностям Минска, наполненного атмосферой праздника и волшебства.
Не упустите шанс насытить свою жизнь восторгом и вдохновением, погрузившись в новогоднюю историю и традиции, которые сделают ваше путешествие по-настоящему незабываемым.
Не упустите шанс насытить свою жизнь восторгом и вдохновением, погрузившись в новогоднюю историю и традиции, которые сделают ваше путешествие по-настоящему незабываемым.
Ближайшие даты:
31
дек
дек
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
янв
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 16 лет)
|70 Br
|Детский (от 3 до 16 лет)
|65 Br
Что вас ожидает:
- Привокзальная площадь
- Площадь Независимости
- Проспект Независимости
- Площадь Свободы
- Троицкое предместье
- Остров мужества и скорби
- Спортивный комплекс «Минск-Арена»
- Национальная Библиотека Беларуси
Описание
Что вас ожидает: В ходе экскурсии вы окунетесь в уникальную атмосферу столицы Беларуси, посещая самые примечательные исторические и культурные места, проспекты и площади. Новогоднее приключение продолжится в уютной дворянской усадьбе XIX века, где вы перенесетесь в прошлое и познакомитесь с традициями празднования Рождества того времени. Здесь каждый элемент, начиная от украшенных интерьеров до атмосферы тепла и уюта, оживит для вас историю рождественских праздников. В рамках мероприятия вы также станете участником увлекательного мастер-класса по созданию новогодних елочных украшений. Под руководством опытного мастера вы сможете воплотить свои творческие идеи в жизнь, создавая уникальные украшения, которые будут напоминать вам о волшебстве этого праздничного момента.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Посещение усадьбы 19 века
- Мастер-класс по изготовлению елочных украшений
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Сбор группы за 15 минут до отправления
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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