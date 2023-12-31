Новогодний Минск с мастер-классом по изготовлению новогодних игрушек

Мастер-класс в группе в Минске
Новогодняя экскурсия приглашает вас в захватывающее путешествие по достопримечательностям Минска, наполненного атмосферой праздника и волшебства.

Не упустите шанс насытить свою жизнь восторгом и вдохновением, погрузившись в новогоднюю историю и традиции, которые сделают ваше путешествие по-настоящему незабываемым.
Новогодний Минск с мастер-классом по изготовлению новогодних игрушек
Новогодний Минск с мастер-классом по изготовлению новогодних игрушек
Новогодний Минск с мастер-классом по изготовлению новогодних игрушек
Новогодний Минск с мастер-классом по изготовлению новогодних игрушек
Новогодний Минск с мастер-классом по изготовлению новогодних игрушек
Новогодний Минск с мастер-классом по изготовлению новогодних игрушек
Новогодний Минск с мастер-классом по изготовлению новогодних игрушек
Ближайшие даты:
31
дек
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (от 16 лет)70 Br
Детский (от 3 до 16 лет)65 Br

Что вас ожидает:

  • Привокзальная площадь
  • Площадь Независимости
  • Проспект Независимости
  • Площадь Свободы
  • Троицкое предместье
  • Остров мужества и скорби
  • Спортивный комплекс «Минск-Арена»
  • Национальная Библиотека Беларуси

Описание

Что вас ожидает: В ходе экскурсии вы окунетесь в уникальную атмосферу столицы Беларуси, посещая самые примечательные исторические и культурные места, проспекты и площади. Новогоднее приключение продолжится в уютной дворянской усадьбе XIX века, где вы перенесетесь в прошлое и познакомитесь с традициями празднования Рождества того времени. Здесь каждый элемент, начиная от украшенных интерьеров до атмосферы тепла и уюта, оживит для вас историю рождественских праздников. В рамках мероприятия вы также станете участником увлекательного мастер-класса по созданию новогодних елочных украшений. Под руководством опытного мастера вы сможете воплотить свои творческие идеи в жизнь, создавая уникальные украшения, которые будут напоминать вам о волшебстве этого праздничного момента.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Посещение усадьбы 19 века
  • Мастер-класс по изготовлению елочных украшений
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск, пл. Свободы, 2 (городская ратуша)
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Сбор группы за 15 минут до отправления
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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