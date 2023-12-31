Новогодняя экскурсия приглашает вас в захватывающее путешествие по достопримечательностям Минска, наполненного атмосферой праздника и волшебства. Не упустите шанс насытить свою жизнь восторгом и вдохновением, погрузившись в новогоднюю историю и традиции, которые сделают ваше путешествие по-настоящему незабываемым.

Описание

Что вас ожидает: В ходе экскурсии вы окунетесь в уникальную атмосферу столицы Беларуси, посещая самые примечательные исторические и культурные места, проспекты и площади. Новогоднее приключение продолжится в уютной дворянской усадьбе XIX века, где вы перенесетесь в прошлое и познакомитесь с традициями празднования Рождества того времени. Здесь каждый элемент, начиная от украшенных интерьеров до атмосферы тепла и уюта, оживит для вас историю рождественских праздников. В рамках мероприятия вы также станете участником увлекательного мастер-класса по созданию новогодних елочных украшений. Под руководством опытного мастера вы сможете воплотить свои творческие идеи в жизнь, создавая уникальные украшения, которые будут напоминать вам о волшебстве этого праздничного момента.