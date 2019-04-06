Описание

Что вас ждет Сула — элитный центр культурной и светской жизни XVIII века. Восстановленная усадьба рода Ленских представляет собой место, где можно не только отдохнуть, но и в интерактивной форме познакомиться с историей белорусских земель от времен языческих верований, эпохи средневекового рыцарства, до времен балов и салонов XVIII-XIX веков. Здесь встречаются прошлое и настоящее, размеренный быт старинной шляхетской усадьбы и удобство современного туристического центра. Великое Княжество Сула для своих гостей — больших и маленьких, подготовило рождественские и новогодние веселые приключения! Вас ждет яркий и занимательный квест «Зімовыя прыгоды Цмока ў Суле», который с головой окунет в волшебство, испытания и традиции, связанные со встречей Рождества и Нового года. В начале программы новогоднего квеста вас ждут испытания и встречи с различными сказочными персонажами. Каждая точка квеста — это интересные приключения и незабываемые эмоции. У вас будет возможность принять участие в калядных обрядах, занимательных играх и танцах вокруг праздничной елки. По окончанию квеста всех ребят ждут сладкие подарки от Санты, а взрослые угостятся комплиментом в виде оригинального фирменного напитка «Старка Запольская».