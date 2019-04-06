Новогодняя экскурсия в Сулу

Групповой квест в Минске
5
3 отзыва
Давайте вместе отправимся в Сулу — элитный центр культурной и светской жизни XVIII века.

Здесь, в восстановленной усадьбе,можно в интерактивной форме познакомиться с историей белорусских земель.

Нас ждет новогодний квест, который с головой окунет в волшебство, испытания и традиции, связанные со встречей Рождества и Нового года.
Новогодняя экскурсия в Сулу
Новогодняя экскурсия в Сулу
Новогодняя экскурсия в Сулу
Новогодняя экскурсия в Сулу
Новогодняя экскурсия в Сулу
Новогодняя экскурсия в Сулу
Ближайшие даты:
3
янв
6
янв

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Детский (2-17 лет)125 Br
Взрослый (18+)130 Br

Что вас ожидает:

  • Рубежевичи
  • Рубежевичский костел Святого Иосифа
  • Панский маёнтак Сула

Описание

Что вас ждет

Сула — элитный центр культурной и светской жизни XVIII века. Восстановленная усадьба рода Ленских представляет собой место, где можно не только отдохнуть, но и в интерактивной форме познакомиться с историей белорусских земель от времен языческих верований, эпохи средневекового рыцарства, до времен балов и салонов XVIII-XIX веков. Здесь встречаются прошлое и настоящее, размеренный быт старинной шляхетской усадьбы и удобство современного туристического центра. Великое Княжество Сула для своих гостей — больших и маленьких, подготовило рождественские и новогодние веселые приключения! Вас ждет яркий и занимательный квест «Зімовыя прыгоды Цмока ў Суле», который с головой окунет в волшебство, испытания и традиции, связанные со встречей Рождества и Нового года. В начале программы новогоднего квеста вас ждут испытания и встречи с различными сказочными персонажами. Каждая точка квеста — это интересные приключения и незабываемые эмоции. У вас будет возможность принять участие в калядных обрядах, занимательных играх и танцах вокруг праздничной елки. По окончанию квеста всех ребят ждут сладкие подарки от Санты, а взрослые угостятся комплиментом в виде оригинального фирменного напитка «Старка Запольская».

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты по программе
  • Угощение/дегустация
  • Услуги аттестованного экскурсовода
  • Транспортные услуги (автобус/микроавтобус тур. класса)
  • Встреча/проводы на вокзале
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск, ж/д вокзал, 1 этаж, центральный эскалатор
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! Оплата остатка суммы по заказу производится в белорусских рублях
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
6 апр 2019
Просто супер! Спасибо за хороший отдых и море впечатлений! Очень рада, что есть такие экскурсии! Спасибо Вам за это!)))
Е
10 окт 2018
Хотелось бы чуть-чуть больше времени на покупку сувениров
И
30 мая 2017
Все очень хорошо. Лютых Степан Андреевич прекрасный экскурсовод. Все доступно и понятно в предоставлении информации не только взрослым, но и детям. При заказе у Вас новой экскурсии хотелось иметь гидом Степана Андреевича. Спасибо ему. Замечаний к автобусу нет. Водитель Владимир (как был представлен) вошел в создавшуюся ситуацию и с его стороны никаких нареканий или недоброжелательности не было. Ему огромное СПАСИБО.

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