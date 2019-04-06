Давайте вместе отправимся в Сулу — элитный центр культурной и светской жизни XVIII века.
Здесь, в восстановленной усадьбе,можно в интерактивной форме познакомиться с историей белорусских земель.
Нас ждет новогодний квест, который с головой окунет в волшебство, испытания и традиции, связанные со встречей Рождества и Нового года.
Здесь, в восстановленной усадьбе,можно в интерактивной форме познакомиться с историей белорусских земель.
Нас ждет новогодний квест, который с головой окунет в волшебство, испытания и традиции, связанные со встречей Рождества и Нового года.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
6
янв
янв
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (2-17 лет)
|125 Br
|Взрослый (18+)
|130 Br
Что вас ожидает:
- Рубежевичи
- Рубежевичский костел Святого Иосифа
- Панский маёнтак Сула
Описание
Что вас ждетСула — элитный центр культурной и светской жизни XVIII века. Восстановленная усадьба рода Ленских представляет собой место, где можно не только отдохнуть, но и в интерактивной форме познакомиться с историей белорусских земель от времен языческих верований, эпохи средневекового рыцарства, до времен балов и салонов XVIII-XIX веков. Здесь встречаются прошлое и настоящее, размеренный быт старинной шляхетской усадьбы и удобство современного туристического центра. Великое Княжество Сула для своих гостей — больших и маленьких, подготовило рождественские и новогодние веселые приключения! Вас ждет яркий и занимательный квест «Зімовыя прыгоды Цмока ў Суле», который с головой окунет в волшебство, испытания и традиции, связанные со встречей Рождества и Нового года. В начале программы новогоднего квеста вас ждут испытания и встречи с различными сказочными персонажами. Каждая точка квеста — это интересные приключения и незабываемые эмоции. У вас будет возможность принять участие в калядных обрядах, занимательных играх и танцах вокруг праздничной елки. По окончанию квеста всех ребят ждут сладкие подарки от Санты, а взрослые угостятся комплиментом в виде оригинального фирменного напитка «Старка Запольская».
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсии по программе
- Входные билеты по программе
- Угощение/дегустация
- Услуги аттестованного экскурсовода
- Транспортные услуги (автобус/микроавтобус тур. класса)
- Встреча/проводы на вокзале
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Минск, ж/д вокзал, 1 этаж, центральный эскалатор
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ! Оплата остатка суммы по заказу производится в белорусских рублях
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
6 апр 2019
Просто супер! Спасибо за хороший отдых и море впечатлений! Очень рада, что есть такие экскурсии! Спасибо Вам за это!)))
Е
Елена
10 окт 2018
Хотелось бы чуть-чуть больше времени на покупку сувениров
И
Инна
30 мая 2017
Все очень хорошо. Лютых Степан Андреевич прекрасный экскурсовод. Все доступно и понятно в предоставлении информации не только взрослым, но и детям. При заказе у Вас новой экскурсии хотелось иметь гидом Степана Андреевича. Спасибо ему. Замечаний к автобусу нет. Водитель Владимир (как был представлен) вошел в создавшуюся ситуацию и с его стороны никаких нареканий или недоброжелательности не было. Ему огромное СПАСИБО.
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