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Обзорная экскурсия по Минску

Кристина Б.
Кристина Б. – Гид из Минска
Обзорная экскурсия по Минску
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $100 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску

Что вы увидите

  • площадь Свободы (Святодухов кафедральный собор, ратуша, Мариинский костел)
  • проспект Победителей (музей ВОВ, площадь Государственного флага, Минск-арена)
  • Троицкое предместье и Остров Слез
  • проспект Независимости (пл. Независимости, Октябрьская пл., пл. Победы, Национальная библиотека)
Обзорная экскурсия ⛳ по Минску - это лучший способ познакомиться со столицей ⭐️ Беларуси. За 3 часа мы с Вами прогуляемся по уютным улочкам исторического центра города (площадь Свободы и Троицкое предместье), посмотрим на впечатляющую современную застройку Минска (проспект Победителей) и насладимся великолепным сталинским ампиром на проспекте Независимости. Закончится наша экскурсия у символа города - Национальной библиотеки.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Любое удобное для Вас место
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску
Обзорная экскурсия по Минску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кристина Б.
Кристина Б.
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Кристина Б. проводит ещё 6 экскурсий

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