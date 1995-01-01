Обзорная экскурсия ⛳ по Минску - это лучший способ познакомиться со столицей ⭐️ Беларуси. За 3 часа мы с Вами прогуляемся по уютным улочкам исторического центра города (площадь Свободы и Троицкое предместье), посмотрим на впечатляющую современную застройку Минска (проспект Победителей) и насладимся великолепным сталинским ампиром на проспекте Независимости. Закончится наша экскурсия у символа города - Национальной библиотеки.