площадь Свободы (Святодухов кафедральный собор, ратуша, Мариинский костел)
проспект Победителей (музей ВОВ, площадь Государственного флага, Минск-арена)
Троицкое предместье и Остров Слез
проспект Независимости (пл. Независимости, Октябрьская пл., пл. Победы, Национальная библиотека)
Обзорная экскурсия ⛳ по Минску - это лучший способ познакомиться со столицей ⭐️ Беларуси. За 3 часа мы с Вами прогуляемся по уютным улочкам исторического центра города (площадь Свободы и Троицкое предместье), посмотрим на впечатляющую современную застройку Минска (проспект Победителей) и насладимся великолепным сталинским ампиром на проспекте Независимости. Закончится наша экскурсия у символа города - Национальной библиотеки.
Что входит
Услуги гида
транспорт
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Любое удобное для Вас место
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.