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Онлайн-экскурсия «Нетривиальный Минск»

5
5 отзывов
Сусанин_Герой
Сусанин_Герой – Гид из Минска
Это будет яркое и веселое онлайн-погружение в атмосферу Минска.

Мы увидим самые важные и интересные места города, а вам для этого даже не придется выходить из дома.

Начнём прогулку 👣 с самой большой административной площади страны, завернём во дворы посмотреть на замок 🏰 которому 200 лет, почувствуем буйство зелени в Минских скверах, старые кварталы напомнят о Европе, главный проспект в пышном Сталинском Ампире проляжет на нашем пути, сменит его Центральная площадь и дальше увидим мы Ратушу.

Вся прогулка будет проходить в онлайн-режиме: я гуляю по улицам, в прямом эфире показываю вам городские пейзажи и рассказываю самые интересные истории 📖 Минска.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 1.84 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $4.5 за человека

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Онлайн-экскурсия «Нетривиальный Минск»
Онлайн-экскурсия «Нетривиальный Минск»

Что вы увидите

  • Площадь Независимости
  • Хоральная Синагога
  • Пищаловский Замок
  • сквер Адама Мицкевича Старый город
  • Красный Дворик
  • кинотеатр Победа
  • проспект Независимости
  • ГУМ
  • Октябрьская площадь
  • Ратуша.
Я предлагаю за час 50 полностью удовлетворить ваше любопытство и познакомить Вас с Минском с самого лучшего ракурса. Я постараюсь погрузить и пропитать Вас духом современного города, и раскрыть потаённые места Минска, о которых не догадываются даже местные. Только главное о городе, ничего лишнего, настоящая выжимка из наиболее интересных историй и локаций. Если вы ни разу не были в Минске и хотите сразу получить максимум информации, увидеть только самое интересное- то это для вас идеальная прогулка 👣 в компании местного жителя!
Это будет яркое и веселое погружение в атмосферу Минска. Мы увидим самые важные и интересные места! Начнём прогулку с самой большой административеюной площади страны, завернём во дворы посмотреть на замок 🏰 которому 200 лет, почувствуем буйство зелени в Минских скверах, старые кварталы напомнят о Европе, главный проспект в пышном Сталинском Ампире проляжет на нашем пути, сменит его Центральная площадь и дальше увидим мы Ратушу!
В этой прогулке самое важное посмотреть на город 🏙️ и горожан сейчас! Ведь ничто не сможет, сегодня, заменить онлайн!
Милости прошу! Рад буду видеть Вас гостем!
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Нетривиальный Минск»
Онлайн-экскурсия «Нетривиальный Минск»
Онлайн-экскурсия «Нетривиальный Минск»
Онлайн-экскурсия «Нетривиальный Минск»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сусанин_Герой
Сусанин_Герой
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5 отзывов оставили туристы

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