Я предлагаю за час 50 полностью удовлетворить ваше любопытство и познакомить Вас с Минском с самого лучшего ракурса. Я постараюсь погрузить и пропитать Вас духом современного города, и раскрыть потаённые места Минска, о которых не догадываются даже местные. Только главное о городе, ничего лишнего, настоящая выжимка из наиболее интересных историй и локаций. Если вы ни разу не были в Минске и хотите сразу получить максимум информации, увидеть только самое интересное- то это для вас идеальная прогулка 👣 в компании местного жителя!

Это будет яркое и веселое погружение в атмосферу Минска. Мы увидим самые важные и интересные места! Начнём прогулку с самой большой административеюной площади страны, завернём во дворы посмотреть на замок 🏰 которому 200 лет, почувствуем буйство зелени в Минских скверах, старые кварталы напомнят о Европе, главный проспект в пышном Сталинском Ампире проляжет на нашем пути, сменит его Центральная площадь и дальше увидим мы Ратушу!

В этой прогулке самое важное посмотреть на город 🏙️ и горожан сейчас! Ведь ничто не сможет, сегодня, заменить онлайн!

Милости прошу! Рад буду видеть Вас гостем!