Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по столице и выбрать развлечения на свой вкус
Желающие смогут отправиться к водопаду, на плантации специй, увидеть кормление крокодилов и орлов, прокатиться на каяке к мангровым зарослям и продегустировать деликатесы. Авиаперелёт из Минска и обратно включён в стоимость.
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Описание
Организационные детали
Требование к сроку действия загранпаспорта для поездки в Индию: минимум 6 месяцев на момент въезда в страну (наличие минимум двух пустых страниц). Необходимо получить электронное разрешение (TVOA) на сайте: https://indianvisaonline.gov.in/ (не менее чем за 4 дня до поездки). Стоимость оформления у ТО 65€. Рекомендуем оформить медицинскую страховку.
Программа тура по дням
Перелёт
Авиаперелёт Минск — Дели (MSQ-DEL 20:25 — 05:35) авиакомпанией «Belavia».
Прилёт в Дели и обзорная экскурсия по городу
Рано утром прилетаем в Дели. Заселяемся в отель, завтракаем и отдыхаем.
Во второй половине дня отправимся на обзорную экскурсию по Дели (при покупке экскурсионно-транспортного пакета). Увидим самый большой кирпичный минарет в мире — Кутб-Минар. Сделаем фотографии с храмом Лотоса, восхитимся масштабом Ворот Индии, полюбуемся Президентским дворцом, индуистским храмом Лакшми Нараян и главной гурдварой сикхов Бангла Сахиб.
Перелёт на Гоа
После завтрака перелетим на Гоа, чтобы насладиться пляжным отдыхом. Заселимся в отель и отдохнём.
Отдых на море
В этом туре выделены специальные дни для отдыха на море. Гоа является главным курортом страны и богат шикарнейшими пляжами, напоминающими рай на земле. Кроме загара и купания в море вы можете отправиться на самостоятельные прогулки, попробовать морские деликатесы и сделать свой отдых активнее, разнообразив его дополнительными поездками к водопадам, в джунгли и водными видами спорта. Гид подскажет, чем можно заняться в свободное время, и поможет организовать.
Отдых на море
Отдых на море
Отдых на море
Дополнительная экскурсия в Старый Гоа, к водопаду и на плантации специй с экзотическим обедом и дегустацией
Сегодня желающие за доплату смогут отправиться на дополнительную экскурсию к водопаду Дудхсагар и на плантации специй. В стоимость входит экзотический обед, состоящий из блюд традиционной гоанской кухни, дегустация местного напитка фенни, он же водка из плодов кешью. Экскурсия включает в себя посещение Старого Гоа, поездку на джипах и недлительный треккинг к подножию водопада. По пути встретим обезьянок. Возможно искупаться в чистейшем озере.
Отдых на море
Пляжи и достопримечательности южного Гоа
После завтрака отправимся на пляжи южного Гоа (при покупке экскурсионно-транспортного пакета). Заедем рассмотреть колониальную португальскую архитектуру в город Панаджи. Нагулявшись, посетим один из красивейших пляжей с чистейшим песком и нависающими над водой пальмами — Палолем. Желающие за доплату смогут прокатиться на лодке к пустынному пляжу — Баттерфляй. Это возможность не только насладиться дикой природой и почувствовать себя в раю, но и увидеть стаи дельфинов. Другое более активное развлечение на выбор — сплав на каяке по внутренним водам к мангровым зарослям, где вы покормите орлов.
Далее отправимся в форт Кабо де Рама, где нас ждёт экскурсовод, который расскажет об истории одного из древнейших фортов Индии. Здесь же насладимся видами на море и встретим закат.
Отдых на море
Достопримечательности, безлюдный пляж и крокодилы «великой страны»
После 12:00 отправимся в штат Махараштра, название которого означает «великая страна». Здесь сосредоточено множество природных и культурных объектов. Осмотрев значимые достопримечательности, отправимся нежиться на безлюдный пляж Венгурла и купаться в Аравийском море. Увидим форт Тираколь, расположенный на крутом берегу в устье одноимённой реки, в которой водятся болотные крокодилы. На безопасном расстоянии посмотрим на рептилий (с доплатой).
Вечером вернёмся в отель.
Перелёт в Дели
После завтрака освобождаем номера и вылетаем в Дели. Заселяемся в отель и отдыхаем.
Перелёт в Минск
Ранний трансфер в аэропорт. Авиаперелёт Дели — Минск (DEL-MSQ 06:55-11:40) авиакомпанией «Belavia».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минск, аэропорт, авиаперелёт Минск - Дели (MSQ-DEL 20:25 - 05:35) авиакомпанией «Belavia»Завершение: Минск, аэропорт, авиаперелёт Дели - Минск (DEL-MSQ 06:55-11:40) авиакомпанией «Belavia»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.