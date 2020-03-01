Обзорные экскурсии в Минске

Что вас ожидает

Антураж, мелодии прошлого, истории о городе

Дубовые лавочки, звук переключения скоростей, песни околовоенной эпохи и нескучные рассказы о Минске — в такой располагающей обстановке вы проведёте около 1,5 часов. Из динамиков автобуса будут раздаваться любопытные факты об улице, проспекте или достопримечательности, которую вы в этот момент проезжаете, а время от времени будет музыкальная пауза, чтобы по-доброму поностальгировать по ушедшим временам :) Кстати, водитель с удовольствием поддержит беседу и ответит на любой вопрос — он в этой поездке по совместительству ваш друг и помощник.

Ретро-маршрут

Вы проедете по самым интересным и значимым для города местам: благодаря небольшим габаритам, наш транспорт пронырнёт в такие уголки, куда нет доступа стандартному экскурсионному автобусу. Вы увидите Большой театр Оперы и Балета, прокатитесь по району Осмоловка и Троицкому предместью, осмотрите площади — Независимости и Победы и многие другие символы Минска. Кроме того, у вас будет один фото-стоп на улице Кастрычницкой. Стиль ретро-автобуса отменно гармонирует с фабричными постройками в этом квартале: водитель припаркует автобус так, чтобы на его фоне вы могли сделать атмосферные снимки!