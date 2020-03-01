Обзорные экскурсии в Минске

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  3. По Минску на ретро-автобусе!

Поездка по достопримечательностям под старые добрые песни и сюжеты из жизни белорусской столицы

Алексей
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Алексей – ваш гид
Ваше знакомство с городом обещает быть атмосферным: ведь вы поедете на ретро-автобусе 30-х годов — именно на таких колесили по Минску в довоенное время.

Главные площади, проспекты, стадионы, скверы и дворцы — вы увидите все символы столицы и послушаете о них интересные факты из динамика автобуса.

А в перерывах будет звучать душевная музыка прошлого века!
10 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у ратуши
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По Минску на ретро-автобусе!
По Минску на ретро-автобусе!

Что вас ожидает

Антураж, мелодии прошлого, истории о городе
Дубовые лавочки, звук переключения скоростей, песни околовоенной эпохи и нескучные рассказы о Минске — в такой располагающей обстановке вы проведёте около 1,5 часов. Из динамиков автобуса будут раздаваться любопытные факты об улице, проспекте или достопримечательности, которую вы в этот момент проезжаете, а время от времени будет музыкальная пауза, чтобы по-доброму поностальгировать по ушедшим временам :) Кстати, водитель с удовольствием поддержит беседу и ответит на любой вопрос — он в этой поездке по совместительству ваш друг и помощник.

Ретро-маршрут
Вы проедете по самым интересным и значимым для города местам: благодаря небольшим габаритам, наш транспорт пронырнёт в такие уголки, куда нет доступа стандартному экскурсионному автобусу. Вы увидите Большой театр Оперы и Балета, прокатитесь по району Осмоловка и Троицкому предместью, осмотрите площади — Независимости и Победы и многие другие символы Минска. Кроме того, у вас будет один фото-стоп на улице Кастрычницкой. Стиль ретро-автобуса отменно гармонирует с фабричными постройками в этом квартале: водитель припаркует автобус так, чтобы на его фоне вы могли сделать атмосферные снимки!

Организационные детали

  • Маршрут главным образом автобусный. Предусмотрена одна остановка с выходом. В автобусе есть современная система отопления, поэтому вам будет тепло и уютно в любую погоду.
  • Продолжительность экскурсии в среднем — 1 час 15 минут
  • Детям до 10 лет мы предлагаем бесплатный проезд без гарантии отдельного места
  • Аудиогид входит в стоимость билета. Дополнительных расходов не предвидится.
По Минску на ретро-автобусе!
По Минску на ретро-автобусе!
По Минску на ретро-автобусе!
По Минску на ретро-автобусе!
По Минску на ретро-автобусе!
По Минску на ретро-автобусе!
По Минску на ретро-автобусе!
По Минску на ретро-автобусе!
По Минску на ретро-автобусе!
По Минску на ретро-автобусе!
По Минску на ретро-автобусе!

Экскурсия проводится в субботу в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у ратуши.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Добрый день! Меня зовут Алексей, и я приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие по улицам Минска на точной копии легендарного автобуса ЗИС-8, которую я и моя команда создали своими руками. Работая над воплощением нашей идеи, мы тщательно продумывали каждую деталь, долго разрабатывали маршрут, подбирали самую интересную информацию и аутентичную музыку. Мы очень старались, чтобы наша экскурсия получилась познавательной, яркой, необычной, позволила вам окунуться в атмосферу прошлого и подарила незабываемые впечатления и самые лучшие эмоции!
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