Путешествуйте в исторический город Полоцк, где вас ждет захватывающая экскурсия. Откройте древние тайны и богатое культурное наследие этого уникального места.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Путешествие в исторические просторы и книжные сокровища.
- История белорусской государственности начинается с древнейшего города на нашей территории — Полоцка. О тех временах границы первого и второго тысячелетий ещё помнят стены Святоефросиньевского белокаменного храма, одного из старейших в Беларуси. Мощи самой Ефросиньи Полоцкой, первой восточнославянской женщины-святой, которую чтят и католики, и православные, покоится рядом, в соседнем храме, на территории одноименного монастыря.
- Именно в Полоцке правил могущественнейший князь Всеслав Чародей, имя которого для нас сохранили не только летописи, но и былины — именно его образ лёг в основу знаменитого «Вольги». Князь Всеслав строит в Полоцке храм по образу и подобию константинопольской Софии. В перестроенном виде храм сохранился и поныне, горделиво возвышаясь над обрывистым берегом Западной Двины. В нём особенно хорошо слушать органные концерты.
- Пройдёмся мы и по старинным полоцким улочкам, полюбуемся на церкви в ретроспективно-русском стиле, неоготические протестантские кирхи и строгие костёлы. И обязательно сфотографируемся на месте географического центра Европы и у памятника уникальной букве белорусского алфавита «Ў».
- Не стоит забывать о том, что Полоцк — ещё и родина нашего первопечатника, человека, который первый издал печатную книгу на старобелорусском языке, — Франциска Скорины. Увидеть его Библию, а также многие другие не менее интересные экспонаты мы сможем в Музее белорусского книгопечатанья, который, кстати, находится в стенах Братской школы XVIII в.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
- Что не входит
- Входные билеты
- Экскурсия в музее
- Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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