Полоцк - древнейший город Беларуси

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Путешествуйте в исторический город Полоцк, где вас ждет захватывающая экскурсия. Откройте древние тайны и богатое культурное наследие этого уникального места.
Полоцк - древнейший город Беларуси
Полоцк - древнейший город Беларуси
Полоцк - древнейший город Беларуси
Полоцк - древнейший город Беларуси
Полоцк - древнейший город Беларуси
Полоцк - древнейший город Беларуси
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

  • Путешествие в исторические просторы и книжные сокровища.
  • История белорусской государственности начинается с древнейшего города на нашей территории — Полоцка. О тех временах границы первого и второго тысячелетий ещё помнят стены Святоефросиньевского белокаменного храма, одного из старейших в Беларуси. Мощи самой Ефросиньи Полоцкой, первой восточнославянской женщины-святой, которую чтят и католики, и православные, покоится рядом, в соседнем храме, на территории одноименного монастыря.
  • Именно в Полоцке правил могущественнейший князь Всеслав Чародей, имя которого для нас сохранили не только летописи, но и былины — именно его образ лёг в основу знаменитого «Вольги». Князь Всеслав строит в Полоцке храм по образу и подобию константинопольской Софии. В перестроенном виде храм сохранился и поныне, горделиво возвышаясь над обрывистым берегом Западной Двины. В нём особенно хорошо слушать органные концерты.
  • Пройдёмся мы и по старинным полоцким улочкам, полюбуемся на церкви в ретроспективно-русском стиле, неоготические протестантские кирхи и строгие костёлы. И обязательно сфотографируемся на месте географического центра Европы и у памятника уникальной букве белорусского алфавита «Ў».
  • Не стоит забывать о том, что Полоцк — ещё и родина нашего первопечатника, человека, который первый издал печатную книгу на старобелорусском языке, — Франциска Скорины. Увидеть его Библию, а также многие другие не менее интересные экспонаты мы сможем в Музее белорусского книгопечатанья, который, кстати, находится в стенах Братской школы XVIII в.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
Что не входит
  • Входные билеты
  • Экскурсия в музее
  • Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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