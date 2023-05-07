Про «это»
Мы с вами прогуляемся по старому городу, который сохранился, чтобы узнать о городе, которого больше нет. Мы узнаем о том, как менялось отношение к сексу и как белорусы проявляли свои страсти. Кто бы мог подумать, что в этой части жизни белорусы могут посоревноваться с французами!
Ближайшие даты:
7
мая
мая
13
мая
мая
14
мая
мая
20
мая
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21
мая
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27
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28
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дореволюционные здания на пешеходной части города
- Красный дворик
- Каретный двор
- Здание бывшей хоральной синагоги
- Памятник конструктивизма «Фабрика кухня»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Городские страсти.
- За последние 120 лет белорусы пережили множество событий: развал империи, две мировых войны, чернобыльскую трагедию и многое другое.
- Но все это время они продолжали любить и заниматься сексом. Менялось все, в том числе и отношение к этому действию.
- А в лучшую или худшую сторону — предстоит узнать на экскурсии. Гуляя по улицам старого города, мы с вами узнаем, где в Минске располагались публичные дома и какие там были условия работы. Поговорим о том, чем еще забавляли себя Минчане и как все изменилось с приходом Советской власти. Также узнаем о белорусах, которые меняли мир моды и культуры в 20 веке —ведь все это неразрывно связано с темой сексуальности.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Свободы 11, здание Французского посольстваЗавершение: Свердлова 4, Минск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании