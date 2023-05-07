Мы с вами прогуляемся по старому городу, который сохранился, чтобы узнать о городе, которого больше нет. Мы узнаем о том, как менялось отношение к сексу и как белорусы проявляли свои страсти. Кто бы мог подумать, что в этой части жизни белорусы могут посоревноваться с французами!