Про «это»: интимная история Минска и Беларуси

Про «это»

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Ответы на вопросы
Мы с вами прогуляемся по старому городу, который сохранился, чтобы узнать о городе, которого больше нет. Мы узнаем о том, как менялось отношение к сексу и как белорусы проявляли свои страсти. Кто бы мог подумать, что в этой части жизни белорусы могут посоревноваться с французами!
Про «это»: интимная история Минска и Беларуси
Про «это»: интимная история Минска и Беларуси
Про «это»: интимная история Минска и Беларуси
Про «это»: интимная история Минска и Беларуси
Про «это»: интимная история Минска и Беларуси
Про «это»: интимная история Минска и Беларуси
Ближайшие даты:
7
мая
13
мая
14
мая
20
мая
21
мая
27
мая
28
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Дореволюционные здания на пешеходной части города
  • Красный дворик
  • Каретный двор
  • Здание бывшей хоральной синагоги
  • Памятник конструктивизма «Фабрика кухня»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Городские страсти.
  • За последние 120 лет белорусы пережили множество событий: развал империи, две мировых войны, чернобыльскую трагедию и многое другое.
  • Но все это время они продолжали любить и заниматься сексом. Менялось все, в том числе и отношение к этому действию.
  • А в лучшую или худшую сторону — предстоит узнать на экскурсии. Гуляя по улицам старого города, мы с вами узнаем, где в Минске располагались публичные дома и какие там были условия работы. Поговорим о том, чем еще забавляли себя Минчане и как все изменилось с приходом Советской власти. Также узнаем о белорусах, которые меняли мир моды и культуры в 20 веке —ведь все это неразрывно связано с темой сексуальности.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы 11, здание Французского посольства
Завершение: Свердлова 4, Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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