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Путешествие в Дудутки

Элеонора Б.
Элеонора Б. – Гид из Минска
Музей 🖼 "Дудутки" -одно из самых любопытных мест в Белоруссии.

Это музей-скансен, где работают мастера народных промыслов.

Вы сможете увидеть за работой гончара, кузнеца, соломоплетельщика.

ткача.

Попробуете продукты, которые готовятся по старинным технологиям: сыр, масло, хлеб, сало, и, конечно, самогон.

В музее можно купить сувениры 🎁, покататься на лошадях, стать участником фольклорного представления или рыцарского турнира.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $40 за экскурсию

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Путешествие в Дудутки
Путешествие в Дудутки

Что вы увидите

  • Музейный комплекс "Дудутки" -- мастерские народных ремесел
  • конюшня
  • мини зоопарк
  • кафе традиционной кухни
Экскурсия знакомит с единственным на Беларуси музеем действующих народных промыслов. В усадьбе можно наблюдать за работой гончара, кузнеца, а также самостоятельно сесть за гончарный круг, попробовать себя в качестве кузнеца -молотобойца. Вы увидите мастерскую традиционного ткачества и узнаете секреты изготовления народных поясов, а в мастерской соломоплетения услышите увлекательный рассказ о «белорусском золоте». Мы посетим ветряную мельницу и услышат рассказ о традициях, обычаях и легендах белорусских крестьян. В ходе экскурсии 🧭 гости попробуют угощения гостеприимных хозяев: домашний самогон с закуской из хлеба с огурцом и мёдом, попробуют свежеиспечённый деревенский хлеб, к которому подают свежий сыр, сбитое масло, чай на душистых травах.
Приятно удивит музей 🖼 старых автомобилей. Вы окунетесь в атмосферу белорусской провинции XIX столетия: познакомитесь с укладом сельской жизни, постигнете смысл народных обычаев и тайн древних ремесел.
В Музее есть возможность пообедать в деревенском белорусском стиле.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспортные услуги
  • входные билеты: взрослый примерно 10 долларов, детский 6 долларов, дошкольники бесплатно
Начало
🚩 холл Вашего отеля или любое удобное Вам место
Место завершения
🏁 по согласованию
Путешествие в Дудутки
Путешествие в Дудутки
Путешествие в Дудутки
Путешествие в Дудутки
Путешествие в Дудутки
Путешествие в Дудутки
Путешествие в Дудутки
Путешествие в Дудутки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Элеонора Б.
Элеонора Б.
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