Экскурсия знакомит с единственным на Беларуси музеем действующих народных промыслов. В усадьбе можно наблюдать за работой гончара, кузнеца, а также самостоятельно сесть за гончарный круг, попробовать себя в качестве кузнеца -молотобойца. Вы увидите мастерскую традиционного ткачества и узнаете секреты изготовления народных поясов, а в мастерской соломоплетения услышите увлекательный рассказ о «белорусском золоте». Мы посетим ветряную мельницу и услышат рассказ о традициях, обычаях и легендах белорусских крестьян. В ходе экскурсии 🧭 гости попробуют угощения гостеприимных хозяев: домашний самогон с закуской из хлеба с огурцом и мёдом, попробуют свежеиспечённый деревенский хлеб, к которому подают свежий сыр, сбитое масло, чай на душистых травах.

Приятно удивит музей 🖼 старых автомобилей. Вы окунетесь в атмосферу белорусской провинции XIX столетия: познакомитесь с укладом сельской жизни, постигнете смысл народных обычаев и тайн древних ремесел.

В Музее есть возможность пообедать в деревенском белорусском стиле.