Побывать в старейшем костёле, испечь облатки и проникнуться атмосферой католического рождества
Вас ждут интересные встречи: заглянем в мастерскую и побеседуем с художником, пообедаем при костёле и послушаем рассказ ксендзома о древних и современных рождественских традициях. А жить будем на аутентичном хуторе — «как у бабушки в деревне», но со всеми удобствами!
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Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 9 лет.
Необходимые документы: российский или заграничный паспорт для посадки в поезд и заселения в отель. ПЦР-тест не нужен, медицинская страховка — по желанию.
В Беларуси удобнее всего расплачиваться картой «Мир» — принимают во всех платёжных терминалах страны. Наличные можно снять с карты «Мир» в любом банкомате по курсу банка на день операции. Российские карты других платежных систем работать не будут.
Выбирайте тёплую одежду, перчатки/варежки, шапку и утеплённую, влагостойкую обувь с хорошим протектором — будем много гулять.
Программа тура по дням
Экскурсия по Новогрудку, католический монастырь и галерея художника Кастуся Качана
Встречаемся на станции Барановичи-Центральные в 8:22 и отправляемся в Корчму на хутор Тиневичи. По пути вы узнаете, почему в Беларуси можно встретить храмы всех христианских конфессий, на каких языках здесь говорили раньше, как страна связана с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой.
В Корчме вас ждут вкусный завтрак и знакомство друг с другом, а затем, в 11:20 — экскурсия по Новогрудку, древней столице Великого княжества Литовского.
Вы окажетесь в уютном городке с атмосферными старинными улочками, католическими костёлами с черепичной крышей, будто сошедшими со страниц сказки, и православными храмами в готическом стиле — других таких не найти. Увлечённый историк-антиквар расскажет историю города и проведёт вас по любимым местам. Побываем на Замковой горе, высочайшей в стране, и увидим каменный замок 11 века — уникальный пример оборонного зодчества.
Посетим действующий католический монастырь сестёр-назаретанок и услышим удивительную историю о подвиге монахинь в годы войны. Всю осень обитательницы обители пекут облатки — узорные хлебные пластинки, для рождественских служб. Присоединимся к ним и научимся готовить традиционное угощение.
Во время обеда в кавярне «Мириам» при костёле узнаем, как питаются белорусские католики в период адвента, и попробуем постные блюда. Затем отправимся в костёл святого Казимира — старейший католический храм в Беларуси. Ксендзом (священник) Виталий расскажет о древних и современных рождественских традициях.
Затем — свободное время для прогулки по Новогрудку. Вы сможете посетить старую городскую площадь и сделать атмосферные фотографии, пополнить запасы сувениров и вкусностей от местных производителей.
Заглянем в галерею художника Кастуся Качана, покинувшего Минск и вернувшегося на малую родину, чтобы творить и выставлять свои работы. Побеседуем о рождестве и любимых белорусских местечках с пейзажистом-дауншифтером, рассмотрим картины и поедем дальше.
В 20:20 прибудем на хутор Тиневичи, насладимся деревенским ужином в корчме — местном заведении. После расселимся по отреставрированным сельским хатам с аутентичной обстановкой и удобствами.
Прогулка по Тиневичам и экскурсия в дом-музей Адама Мицкевича
В 10:00 позавтракаем и пойдём гулять по Тиневичам, некогда вымирающему и пустующему хутору, а ныне — аутентичному агротуристическому проекту. С любовью к традициям и желанием воссоздать атмосферу «как у бабушки в деревне» минский бизнесмен выкупил Тиневичи и создал уникальное пространство, где можно отдохнуть от городской суеты, попариться в баньке и побыть наедине с природой и собой.
Разместимся в машине и поедем в село Валевка, где увидим деревянный храм 19 века, 5 раз менявший конфессиональную принадлежность. Затем доберёмся до озера Свитязь и прогуляемся по живописным берегам, вдохновлявшим поэтов Адама Мицкевича и Владимира Высоцкого.
В 14:00 пообедаем в Тиневичах. Следующая точка маршрута — дом-музей Адама Мицкевича, прозванного в народе «польским Пушкиным». Его читают, любят и считают классиком не только в Беларуси, но и в Польше и Литве. Узнаем, как жил и творил главный польский романтик и диссидент, насладимся атмосферой старинного старолитовского поместья и пройдёмся по приусадебной территории, мало изменившейся за прошедшие столетия.
Переедем в Барановичи — небольшой уютный городок, и пообедаем в атмосферном баре «Нестерка». Насладимся национальной кухней, поделимся впечатлениями и фотографиями и отправимся на вокзал. В 19:40 отправится поезд «Брест-Москва» и прибудет на Белорусский вокзал в 6:55.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ж. - д. станция Барановичи, 8:22Завершение: Ж. - д. станция Барановичи, 19:40
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.