Встречаемся на станции Барановичи-Центральные в 8:22 и отправляемся в Корчму на хутор Тиневичи. По пути вы узнаете, почему в Беларуси можно встретить храмы всех христианских конфессий, на каких языках здесь говорили раньше, как страна связана с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой.

В Корчме вас ждут вкусный завтрак и знакомство друг с другом, а затем, в 11:20 — экскурсия по Новогрудку, древней столице Великого княжества Литовского.

Вы окажетесь в уютном городке с атмосферными старинными улочками, католическими костёлами с черепичной крышей, будто сошедшими со страниц сказки, и православными храмами в готическом стиле — других таких не найти. Увлечённый историк-антиквар расскажет историю города и проведёт вас по любимым местам. Побываем на Замковой горе, высочайшей в стране, и увидим каменный замок 11 века — уникальный пример оборонного зодчества.

Посетим действующий католический монастырь сестёр-назаретанок и услышим удивительную историю о подвиге монахинь в годы войны. Всю осень обитательницы обители пекут облатки — узорные хлебные пластинки, для рождественских служб. Присоединимся к ним и научимся готовить традиционное угощение.

Во время обеда в кавярне «Мириам» при костёле узнаем, как питаются белорусские католики в период адвента, и попробуем постные блюда. Затем отправимся в костёл святого Казимира — старейший католический храм в Беларуси. Ксендзом (священник) Виталий расскажет о древних и современных рождественских традициях.

Затем — свободное время для прогулки по Новогрудку. Вы сможете посетить старую городскую площадь и сделать атмосферные фотографии, пополнить запасы сувениров и вкусностей от местных производителей.

Заглянем в галерею художника Кастуся Качана, покинувшего Минск и вернувшегося на малую родину, чтобы творить и выставлять свои работы. Побеседуем о рождестве и любимых белорусских местечках с пейзажистом-дауншифтером, рассмотрим картины и поедем дальше.

В 20:20 прибудем на хутор Тиневичи, насладимся деревенским ужином в корчме — местном заведении. После расселимся по отреставрированным сельским хатам с аутентичной обстановкой и удобствами.