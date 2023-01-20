Рождественская сказка в центре Европы без визы

Побывать в старейшем костёле, испечь облатки и проникнуться атмосферой католического рождества

5
1 отзыв
Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Готические храмы, костёлы с красной черепичной крышей, запорошенные домики в праздничных огнях, средневековые замки и старинные улочки — нет, мы не страницах сказочной книги, а в Беларуси. Отправляемся в путешествие по городкам, застывшим в ожидании волшебства и праздника.

Вас ждут интересные встречи: заглянем в мастерскую и побеседуем с художником, пообедаем при костёле и послушаем рассказ ксендзома о древних и современных рождественских традициях. А жить будем на аутентичном хуторе — «как у бабушки в деревне», но со всеми удобствами!
Рождественская сказка в центре Европы без визы
Рождественская сказка в центре Европы без визы
Рождественская сказка в центре Европы без визы
Рождественская сказка в центре Европы без визы
Рождественская сказка в центре Европы без визы
Рождественская сказка в центре Европы без визы
Рождественская сказка в центре Европы без визы
Рождественская сказка в центре Европы без визы
Ближайшие даты:
9
дек
16
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 9 лет.

Необходимые документы: российский или заграничный паспорт для посадки в поезд и заселения в отель. ПЦР-тест не нужен, медицинская страховка — по желанию.

В Беларуси удобнее всего расплачиваться картой «Мир» — принимают во всех платёжных терминалах страны. Наличные можно снять с карты «Мир» в любом банкомате по курсу банка на день операции. Российские карты других платежных систем работать не будут.

Выбирайте тёплую одежду, перчатки/варежки, шапку и утеплённую, влагостойкую обувь с хорошим протектором — будем много гулять.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Новогрудку, католический монастырь и галерея художника Кастуся Качана

Встречаемся на станции Барановичи-Центральные в 8:22 и отправляемся в Корчму на хутор Тиневичи. По пути вы узнаете, почему в Беларуси можно встретить храмы всех христианских конфессий, на каких языках здесь говорили раньше, как страна связана с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой.

В Корчме вас ждут вкусный завтрак и знакомство друг с другом, а затем, в 11:20 — экскурсия по Новогрудку, древней столице Великого княжества Литовского.

Вы окажетесь в уютном городке с атмосферными старинными улочками, католическими костёлами с черепичной крышей, будто сошедшими со страниц сказки, и православными храмами в готическом стиле — других таких не найти. Увлечённый историк-антиквар расскажет историю города и проведёт вас по любимым местам. Побываем на Замковой горе, высочайшей в стране, и увидим каменный замок 11 века — уникальный пример оборонного зодчества.

Посетим действующий католический монастырь сестёр-назаретанок и услышим удивительную историю о подвиге монахинь в годы войны. Всю осень обитательницы обители пекут облатки — узорные хлебные пластинки, для рождественских служб. Присоединимся к ним и научимся готовить традиционное угощение.

Во время обеда в кавярне «Мириам» при костёле узнаем, как питаются белорусские католики в период адвента, и попробуем постные блюда. Затем отправимся в костёл святого Казимира — старейший католический храм в Беларуси. Ксендзом (священник) Виталий расскажет о древних и современных рождественских традициях.

Затем — свободное время для прогулки по Новогрудку. Вы сможете посетить старую городскую площадь и сделать атмосферные фотографии, пополнить запасы сувениров и вкусностей от местных производителей.

Заглянем в галерею художника Кастуся Качана, покинувшего Минск и вернувшегося на малую родину, чтобы творить и выставлять свои работы. Побеседуем о рождестве и любимых белорусских местечках с пейзажистом-дауншифтером, рассмотрим картины и поедем дальше.

В 20:20 прибудем на хутор Тиневичи, насладимся деревенским ужином в корчме — местном заведении. После расселимся по отреставрированным сельским хатам с аутентичной обстановкой и удобствами.

Экскурсия по Новогрудку, католический монастырь и галерея художника Кастуся КачанаЭкскурсия по Новогрудку, католический монастырь и галерея художника Кастуся КачанаЭкскурсия по Новогрудку, католический монастырь и галерея художника Кастуся КачанаЭкскурсия по Новогрудку, католический монастырь и галерея художника Кастуся КачанаЭкскурсия по Новогрудку, католический монастырь и галерея художника Кастуся КачанаЭкскурсия по Новогрудку, католический монастырь и галерея художника Кастуся Качана
2 день

Прогулка по Тиневичам и экскурсия в дом-музей Адама Мицкевича

В 10:00 позавтракаем и пойдём гулять по Тиневичам, некогда вымирающему и пустующему хутору, а ныне — аутентичному агротуристическому проекту. С любовью к традициям и желанием воссоздать атмосферу «как у бабушки в деревне» минский бизнесмен выкупил Тиневичи и создал уникальное пространство, где можно отдохнуть от городской суеты, попариться в баньке и побыть наедине с природой и собой.

Разместимся в машине и поедем в село Валевка, где увидим деревянный храм 19 века, 5 раз менявший конфессиональную принадлежность. Затем доберёмся до озера Свитязь и прогуляемся по живописным берегам, вдохновлявшим поэтов Адама Мицкевича и Владимира Высоцкого.

В 14:00 пообедаем в Тиневичах. Следующая точка маршрута — дом-музей Адама Мицкевича, прозванного в народе «польским Пушкиным». Его читают, любят и считают классиком не только в Беларуси, но и в Польше и Литве. Узнаем, как жил и творил главный польский романтик и диссидент, насладимся атмосферой старинного старолитовского поместья и пройдёмся по приусадебной территории, мало изменившейся за прошедшие столетия.

Переедем в Барановичи — небольшой уютный городок, и пообедаем в атмосферном баре «Нестерка». Насладимся национальной кухней, поделимся впечатлениями и фотографиями и отправимся на вокзал. В 19:40 отправится поезд «Брест-Москва» и прибудет на Белорусский вокзал в 6:55.

Прогулка по Тиневичам и экскурсия в дом-музей Адама МицкевичаПрогулка по Тиневичам и экскурсия в дом-музей Адама МицкевичаПрогулка по Тиневичам и экскурсия в дом-музей Адама Мицкевича

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция Барановичи, 8:22
Завершение: Ж. - д. станция Барановичи, 19:40
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
20 янв 2023
Необычная экскурсия, понравился маршрут, возможность познакомиться с Белоруссией. Спасибо Данилу за отличную организацию. Все было так, как запланировано. Нам, городским жителям, безусловно, очень понравилось проживание на хуторе, вкуснейшая еда. Тур интересный и познавательный. Однозначно рекомендую всем, кому интересны необычные новые маршруты.

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