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Современный, оригинальный Минск

5
3 отзыва
Сусанин_Герой
Сусанин_Герой – Гид из Минска
Минск – столица ⭐️ Беларуси, город 🏙️ монументальной сталинской архитектуры и советского быта.

Каждое здание тут – отголосок ушедшей эпохи.

Здесь высажено больше 800 тысяч деревьев и воздух наполнен кислородом, свежестью.

Здесь построено самое большое здание правительства в СНГ и самая необычная библиотека.

Мы предлагаем вам узнать этот удивительный город за два часа и познакомиться со всеми его главными достопримечательностями!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $25 за экскурсию

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Современный, оригинальный Минск
Современный, оригинальный Минск

Что вы увидите

  • Красный Костел
  • Верхний город
  • Городская Ратуша
  • Кафедральный собор
  • Проспект Независимости
  • центральные бульвары и площади города. 4 площади по ходу маршрута. Самый первый Минский театр. Некоторые довоенные здания которые до сих пор олицетворяют облик Минска.
Мы предлагаем за 2 часа полностью удовлетворить ваше любопытство и познакомить с современным Минском с самого лучшего ракурса. Только главное о городе, ничего лишнего, Самая главная площадь всей страны, настоящая выжимка из наиболее интересных историй и локаций. Если вы впервые приехали или у вас ограничено время и вы хотите сразу получить максимум информации и увидеть только самое интересное-то это для вас идеальная прогулка 👣 в компании местного жителя!
Это будет яркое и веселое погружение в атмосферу оригинального Минска. Всего за несколько часов мы увидим самые важные и интересные места и заведения, как всем известные так и спрятанные от туристических троп. Мы научим Вас правильно отдыхать, дадим все необходимые советы, чтобы ваш отпуск в Минске прошел на Ура!
В программе нашей пешей прогулки погружение в атмосферу средневековья, мы разберемся в исторических переплетениях этих непростых земель, разберемся в особенностях архитектуры и организации современного города. При желании можно продлить прогулку и добавить в нее что-то особенное, что интересно именно вам.
Мы досконально знаем город 🏙️, Самая
Самая большая площадь страны, крутые фото гарантированы. Много нарядных улиц по ходу нашей прогулки окунут Вас в современный дух города.
Что входит
  • Сопровождение гида и хорошее настроение
  • современный дух города.
Что не входит
  • Напитки и еда
Начало
🚩 Главный вход в здание ж/д вокзала
Место завершения
🏁 Немига
Современный, оригинальный Минск
Современный, оригинальный Минск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сусанин_Герой
Сусанин_Герой
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3 отзыва оставили туристы

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