Мы предлагаем за 2 часа полностью удовлетворить ваше любопытство и познакомить с современным Минском с самого лучшего ракурса. Только главное о городе, ничего лишнего, Самая главная площадь всей страны, настоящая выжимка из наиболее интересных историй и локаций. Если вы впервые приехали или у вас ограничено время и вы хотите сразу получить максимум информации и увидеть только самое интересное-то это для вас идеальная прогулка 👣 в компании местного жителя!

Это будет яркое и веселое погружение в атмосферу оригинального Минска. Всего за несколько часов мы увидим самые важные и интересные места и заведения, как всем известные так и спрятанные от туристических троп. Мы научим Вас правильно отдыхать, дадим все необходимые советы, чтобы ваш отпуск в Минске прошел на Ура!

В программе нашей пешей прогулки погружение в атмосферу средневековья, мы разберемся в исторических переплетениях этих непростых земель, разберемся в особенностях архитектуры и организации современного города. При желании можно продлить прогулку и добавить в нее что-то особенное, что интересно именно вам.

Мы досконально знаем город 🏙️, Самая

Самая большая площадь страны, крутые фото гарантированы. Много нарядных улиц по ходу нашей прогулки окунут Вас в современный дух города.