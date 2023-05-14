Три площади - четыре эпохи (обзорная, пешеходная)

Три площади - четыре эпохи

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Историю Минска можно разделить на пять глобальных эпох, которые город прожил: Полоцкое княжество, Великое Княжество Литовское, Российская Империя, СССР, современная история Независимой Республики Беларусь.

И если историю последней эпохи мы пишем до сих пор, и отыскать её не сложно, то следы предыдущих неподготовленным взглядом можно и не увидеть. Но вместе с вами мы попробуем это сделать.
Три площади - четыре эпохи (обзорная, пешеходная)
Три площади - четыре эпохи (обзорная, пешеходная)
Три площади - четыре эпохи (обзорная, пешеходная)
Три площади - четыре эпохи (обзорная, пешеходная)
Три площади - четыре эпохи (обзорная, пешеходная)
Три площади - четыре эпохи (обзорная, пешеходная)
Ближайшие даты:
14
мая
15
мая
16
мая
17
мая
18
мая
19
мая
20
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Исторические эпохи Минска: Поиск следов прошлого.
  • Начнем мы свою экскурсию с площади Свободы — места, где зарождался город Минск. Здесь вы узнаете о первом упоминании Минска в летописях, о битве на реке Немига, о том, где находился Минский замок. Узнаете, когда Минск вошел в состав Великого княжества Литовского, получил Магдебургское право и многое другое из истории средневекового города.
  • После, через уютные улочки Революционную и Интернациональную (топонимика центра города очень советская), мы выйдем за пределы Минска 150-летней давности и очутимся там, где в то время города и не было. Узнаем тайны «Пищаловского замка» — это одна из самых известных тюрем Минска. В то время никто не мог предсказать, что тюрьма будет в плотную граничить с главной площадью города — площадью Независимости (период Российской Империи и советский). Конструктивизм, памятник Ленину соседствуют с костёлом св. Симеона и Елены.
Мы узнаем, сколько бы нам потребовалось пальцев на руке, чтобы перечислить его названия. Рассмотрим уникальную Сталинскую архитектуру, обязательно зайдем в самое старое советское кафе Минска, чтобы отведать вкуснейших ГОСТовых пирожных. А потом шоппинг в ГУМе! (но это +2 часа). Завершится наш променад на Октябрьской площади. Здесь мы узнаем, какого размера была пуговица на когда-то стоявшем тут памятнике Сталину, увидим точку отсчета дорог Беларуси, и узнаем, что было в билетных кассах театра им. Янки Купалы в Минске до его реконструкции!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, площадь Свободы
Завершение: Минск, Октябрьская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска

Индивидуальные
Пешеходные
Обзорные
История и культура
Площадь Независимости
Популярные места

Похожие туры из Минска

Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
39 отзывов
Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
Проехать по ключевым локациям и погрузиться в историю города
на площади Свободы
Сегодня
Завтра
16 мая
17 мая
1 480 за человека
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
С комфортом познакомиться с 10 лучшими локациями столицы
по согласованию
Сегодня
Завтра
16 мая
17 мая
73616 625 за всё до 3 чел.
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Полюбоваться огнями засыпающего города и познакомиться с ключевыми локациями
на площади Свободы
19 мая
20 мая
26 мая
27 мая
1 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Минске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ