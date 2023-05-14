Три площади - четыре эпохи
Историю Минска можно разделить на пять глобальных эпох, которые город прожил: Полоцкое княжество, Великое Княжество Литовское, Российская Империя, СССР, современная история Независимой Республики Беларусь.
И если историю последней эпохи мы пишем до сих пор, и отыскать её не сложно, то следы предыдущих неподготовленным взглядом можно и не увидеть. Но вместе с вами мы попробуем это сделать.
И если историю последней эпохи мы пишем до сих пор, и отыскать её не сложно, то следы предыдущих неподготовленным взглядом можно и не увидеть. Но вместе с вами мы попробуем это сделать.
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Описание
Что вас ожидает:
- Исторические эпохи Минска: Поиск следов прошлого.
- Начнем мы свою экскурсию с площади Свободы — места, где зарождался город Минск. Здесь вы узнаете о первом упоминании Минска в летописях, о битве на реке Немига, о том, где находился Минский замок. Узнаете, когда Минск вошел в состав Великого княжества Литовского, получил Магдебургское право и многое другое из истории средневекового города.
- После, через уютные улочки Революционную и Интернациональную (топонимика центра города очень советская), мы выйдем за пределы Минска 150-летней давности и очутимся там, где в то время города и не было. Узнаем тайны «Пищаловского замка» — это одна из самых известных тюрем Минска. В то время никто не мог предсказать, что тюрьма будет в плотную граничить с главной площадью города — площадью Независимости (период Российской Империи и советский). Конструктивизм, памятник Ленину соседствуют с костёлом св. Симеона и Елены.
Мы узнаем, сколько бы нам потребовалось пальцев на руке, чтобы перечислить его названия. Рассмотрим уникальную Сталинскую архитектуру, обязательно зайдем в самое старое советское кафе Минска, чтобы отведать вкуснейших ГОСТовых пирожных. А потом шоппинг в ГУМе! (но это +2 часа). Завершится наш променад на Октябрьской площади. Здесь мы узнаем, какого размера была пуговица на когда-то стоявшем тут памятнике Сталину, увидим точку отсчета дорог Беларуси, и узнаем, что было в билетных кассах театра им. Янки Купалы в Минске до его реконструкции!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Кафе
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минск, площадь СвободыЗавершение: Минск, Октябрьская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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