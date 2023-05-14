Что вас ожидает:

Исторические эпохи Минска: Поиск следов прошлого.

Начнем мы свою экскурсию с площади Свободы — места, где зарождался город Минск. Здесь вы узнаете о первом упоминании Минска в летописях, о битве на реке Немига, о том, где находился Минский замок. Узнаете, когда Минск вошел в состав Великого княжества Литовского, получил Магдебургское право и многое другое из истории средневекового города.

После, через уютные улочки Революционную и Интернациональную (топонимика центра города очень советская), мы выйдем за пределы Минска 150-летней давности и очутимся там, где в то время города и не было. Узнаем тайны «Пищаловского замка» — это одна из самых известных тюрем Минска. В то время никто не мог предсказать, что тюрьма будет в плотную граничить с главной площадью города — площадью Независимости (период Российской Империи и советский). Конструктивизм, памятник Ленину соседствуют с костёлом св. Симеона и Елены.

Мы узнаем, сколько бы нам потребовалось пальцев на руке, чтобы перечислить его названия. Рассмотрим уникальную Сталинскую архитектуру, обязательно зайдем в самое старое советское кафе Минска, чтобы отведать вкуснейших ГОСТовых пирожных. А потом шоппинг в ГУМе! (но это +2 часа). Завершится наш променад на Октябрьской площади. Здесь мы узнаем, какого размера была пуговица на когда-то стоявшем тут памятнике Сталину, увидим точку отсчета дорог Беларуси, и узнаем, что было в билетных кассах театра им. Янки Купалы в Минске до его реконструкции!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.