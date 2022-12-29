Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску

От Магдебургского права и пищаловских тайн до легенд сталинской архитектуры и ГОСТовских лакомств

Историю Минска можно разделить на пять глобальных эпох, которые прожил город: Полоцкое княжество, Великое княжество Литовское, Российская империя, СССР, современность Независимой Республики Беларусь.

И если историю последней вехи мы пишем до сих пор, и отыскать её не сложно, то следы предыдущих неподготовленным взглядом можно и не увидеть. Попробуем сделать это вместе.
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
Три площади и четыре эпохи: обзорная прогулка по Минску
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Описание

Что вас ожидает

Мы начнем экскурсию с площади Свободы — места, где зарождался город. Здесь я расскажу о первом упоминании Минска в летописях, о битве на реке Немига, о том, где находился Минский замок. Вы узнаете, когда Минск вошел в состав Великого княжества Литовского, получил Магдебургское право и многое другое из истории средневекового города.

После, через уютные улочки Революционную и Интернациональную (топонимика центра очень советская), мы выйдем за пределы Минска 150-летней давности и очутимся там, где в то время города и не было. Вам предстоит раскрыть тайны «Пищаловского замка» — одной из самых известных тюрем Минска. Когда-то никто не мог и предсказать, что тюрьма будет в плотную граничить с главной площадью города — площадью Независимости (период Российской империи и советский). Вы увидите, как конструктивизм и памятник Ленину соседствуют здесь с костёлом св. Симеона и Елены.

А вы знали, что Минск после войны хотели не восстанавливать, а законсервировать и сделать памятником военным действиям? Но все-таки он возродился и даже увеличился в 50 раз! Но это уже была другая эпоха, с другими символами и ценностями. Мы прогуляемся по главному проспекту города — проспекту Независимости. Определимся, сколько бы нам потребовалось пальцев на руке, чтобы перечислить его названия. Рассмотрим выдающиеся образцы сталинской архитектуры, обязательно зайдем в самое старое советское кафе Минска, чтобы отведать вкуснейших ГОСТовских пирожных. А потом можно будет устроить шоппинг в ГУМе (но это +2 часа)!

Завершится наш променад на Октябрьской площади. Вы узнаете, какого размера была пуговица на когда-то стоявшем здесь памятнике Сталину, увидите точку отсчета дорог Беларуси и выясните, что было в билетных кассах театра им. Янки Купалы в Минске до его реконструкции.

Организационные детали

  • Я могу провести экскурсию для большего количества участников: стоимость для группы до 20 человек составляет 60 евро, для группы от 21 до 40 человек — 70 евро, для группы от 41 человека — 85 евро
  • Экскурсия пешеходная, а это значит, обувь должна быть удобной
  • В стоимость не включены расходы на посещение кафетерия

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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