ЗападныйТракт Б. проводит ещё 6 экскурсий

Березинский биосферный заповедник – идеальное направление для зимнего путешествия. Это уникальное место в Европе, где на одной территории в диких условиях обитает Большая европейская пятерка крупных млекопитающих: символ белорусской природы – зубр, а также лось, медведь, волк и рысь. Вам гарантированно увидеть их на расстоянии нескольких метров в Лесном зоопарке. А в новогоднюю пору вас ждут традиционные гуляния возле новогодней елки, иллюминации, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также знаменитым березинским Болотником – духом местных древних трясин, которые не покрываются льдом и зимой. Вас также ожидают веселый хоровод, мастер-классы, шутки, загадки, песни и пляски! И, конечно же, это зимнее путешествие не обойдётся без вкусного угощения!

Программа экскурсии:

11. 00 – Выезд из Минска.

11. 00-13. 00 – Переезд в Березинский биосферный заповедник (~135 км. )

13. 00-17. 00 – экскурсионно-анимационная программа в заповеднике, с угощением.

Экскурсия по музею природы с возможностью приобрести памятные лесные сувениры 🎁. В трех залах музея вы познакомитесь с историей 📖 Березинского заповедника и биографией его обитателей.

Экскурсия по лесному зоопарку, который расположился на краю соснового бора и занимает 12 гектаров. Дикие животные живут здесь в условиях, приближенных к их естественной среде обитания. Вы познакомитесь с «большой пятеркой»: лосем, зубром, рысью, медведем и волком. Здесь вы встретите также оленя, лань, диких кабанов, косуль, лисиц, енотовидных собак, а также пернатых обитателей. Правда, кормить обитателей лесного зоопарка запрещено. Еды у них в достатке, рацион сбалансированный и нарушать его крайне нежелательно.

Анимационная программа у елки с Болотником и Дедом Морозом. Считается, что Болотник – существо недоброе. Он подстраивает для путников ловушки, пугает их вздохами да бульканьем, заманивает болотными огнями в топи и трясины. Но только не на нашем празднике! В Березинском заповеднике живет невероятно добрый, веселый и эрудированный Болотник, радующий гостей песнями, танцами, конкурсами и подарками. Говорят, Болотник обитает в заповеднике более 600 лет! Он незаменимый участник и главный персонаж зимних праздников в Березинском заповеднике вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой! Всех ждет праздничное настроение, задор и веселье!

Мастер-класс в Доме экологического просвещения, где вы познакомитесь с тайнами древнего болота.

Угощение вкусными блинами с ароматным чаем на свежем воздухе в беседке.

В свободное время вы сможете покататься на лошадях, сделать отличные фотографии 📸 и насладиться красотой заповедника.

17. 00-19. 00 – Возвращение в Минск (~135 км. )

~ 19. 00 – Прибытие в Минск с подарками, сувенирами, хорошим настроением.