Экскурсия дарит Вам возможность познакомиться со старейшим заповедным лесом Европы, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сюда съезжаются туристы со всего мира, чтобы вдохнуть воздух векового леса, увидеть величественных зубров, медведей и других животных – не только в вольерах, но и в лесу, во время прогулки по заповедной тропе.
А путешествие в Поместье белорусского Деда Мороза перенесет Вас в другую реальность, где нет места серым будням и заботам.
Сюда съезжаются туристы со всего мира, чтобы вдохнуть воздух векового леса, увидеть величественных зубров, медведей и других животных – не только в вольерах, но и в лесу, во время прогулки по заповедной тропе.
А путешествие в Поместье белорусского Деда Мороза перенесет Вас в другую реальность, где нет места серым будням и заботам.
Ближайшие даты:
24
дек
дек
30
дек
дек
2
янв
янв
5
янв
янв
13
янв
янв
20
янв
янв
27
янв
янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (2-17 лет)
|150 Br
|Взрослый (18+)
|170 Br
Что вас ожидает:
- Парк "Беловежская пуща"
- Вольеры с дикими животными
- Поместье Деда Мороза
Описание
Выездная групповая автобусная экскурсия. Дорога ведет туда, где открываются тайны заповедного леса и живут могущественные зубры – в Беловежскую пущу. Это древнейший заповедник Европы и уникальная природная сокровищница. Экскурсия в Поместье белорусского Деда Мороза положила начало формированию новой традиции встречи новогодних праздников для детей и взрослых. Это поистине волшебное место привлекает к себе не только школьников, но и людей более старших возрастов. Уже у самого входа Вы попадаете совсем в другой мир, забывая о повседневной суете, полностью погружаетесь в сказку. Дом Деда Мороза с мастерскими, домик Снегурочки, музей детских писем, где хранятся письма, рисунки и поделки, которые присылают дети со всей страны, ветряная мельница, волшебный колодец и два рыцаря на входе: Дуб-Дубович и Вяз-Вязович. Каждый посетитель получит новогодний подарок от самого Деда Мороза и Снегурочки. Демонстрационные вольеры с животными расположены вблизи Музея природы Беловежской пущи. На площади около 20 га Вы увидите основные виды животных, обитающих в Беловежской пуще. Здесь вблизи можно увидеть и лесных жителей, угостить кусочком хлеба, яблоком или веточкой привыкших к посетителям зубров, лосей, кабанов, тарпановидную лошадь или медведя.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Комплексный обед
- Услуги сопровождающего гида по маршруту
- Транспортные услуги (автобус / микроавтобус)
- Входные билеты по программе
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: внутри ЖД вокзала «Минск-Пассажирский»Завершение: Привокзальная Площадь 5, ЖД вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- ВНИМАНИЕ! Оплата остатка суммы по заказу производится в белорусских рублях
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Трайнина
4 янв 2019
Д
Дарья
31 дек 2018
Очень интересно и взрослым и детям! Один раз стоит посетить
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