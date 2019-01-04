Экскурсия дарит Вам возможность познакомиться со старейшим заповедным лесом Европы, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда съезжаются туристы со всего мира, чтобы вдохнуть воздух векового леса, увидеть величественных зубров, медведей и других животных – не только в вольерах, но и в лесу, во время прогулки по заповедной тропе. А путешествие в Поместье белорусского Деда Мороза перенесет Вас в другую реальность, где нет места серым будням и заботам.

Описание

Выездная групповая автобусная экскурсия. Дорога ведет туда, где открываются тайны заповедного леса и живут могущественные зубры – в Беловежскую пущу. Это древнейший заповедник Европы и уникальная природная сокровищница. Экскурсия в Поместье белорусского Деда Мороза положила начало формированию новой традиции встречи новогодних праздников для детей и взрослых. Это поистине волшебное место привлекает к себе не только школьников, но и людей более старших возрастов. Уже у самого входа Вы попадаете совсем в другой мир, забывая о повседневной суете, полностью погружаетесь в сказку. Дом Деда Мороза с мастерскими, домик Снегурочки, музей детских писем, где хранятся письма, рисунки и поделки, которые присылают дети со всей страны, ветряная мельница, волшебный колодец и два рыцаря на входе: Дуб-Дубович и Вяз-Вязович. Каждый посетитель получит новогодний подарок от самого Деда Мороза и Снегурочки. Демонстрационные вольеры с животными расположены вблизи Музея природы Беловежской пущи. На площади около 20 га Вы увидите основные виды животных, обитающих в Беловежской пуще. Здесь вблизи можно увидеть и лесных жителей, угостить кусочком хлеба, яблоком или веточкой привыкших к посетителям зубров, лосей, кабанов, тарпановидную лошадь или медведя.