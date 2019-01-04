В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу

Групповая экскурсия в Минске
5
2 отзыва
Экскурсия дарит Вам возможность познакомиться со старейшим заповедным лесом Европы, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сюда съезжаются туристы со всего мира, чтобы вдохнуть воздух векового леса, увидеть величественных зубров, медведей и других животных – не только в вольерах, но и в лесу, во время прогулки по заповедной тропе.

А путешествие в Поместье белорусского Деда Мороза перенесет Вас в другую реальность, где нет места серым будням и заботам.
В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу
В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу
В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу
В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу
В гости к Деду Морозу в Беловежскую пущу
Ближайшие даты:
24
дек
30
дек
2
янв
5
янв
13
янв
20
янв
27
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский (2-17 лет)150 Br
Взрослый (18+)170 Br

Что вас ожидает:

  • Парк "Беловежская пуща"
  • Вольеры с дикими животными
  • Поместье Деда Мороза

Описание

Выездная групповая автобусная экскурсия. Дорога ведет туда, где открываются тайны заповедного леса и живут могущественные зубры – в Беловежскую пущу. Это древнейший заповедник Европы и уникальная природная сокровищница. Экскурсия в Поместье белорусского Деда Мороза положила начало формированию новой традиции встречи новогодних праздников для детей и взрослых. Это поистине волшебное место привлекает к себе не только школьников, но и людей более старших возрастов. Уже у самого входа Вы попадаете совсем в другой мир, забывая о повседневной суете, полностью погружаетесь в сказку. Дом Деда Мороза с мастерскими, домик Снегурочки, музей детских писем, где хранятся письма, рисунки и поделки, которые присылают дети со всей страны, ветряная мельница, волшебный колодец и два рыцаря на входе: Дуб-Дубович и Вяз-Вязович. Каждый посетитель получит новогодний подарок от самого Деда Мороза и Снегурочки. Демонстрационные вольеры с животными расположены вблизи Музея природы Беловежской пущи. На площади около 20 га Вы увидите основные виды животных, обитающих в Беловежской пуще. Здесь вблизи можно увидеть и лесных жителей, угостить кусочком хлеба, яблоком или веточкой привыкших к посетителям зубров, лосей, кабанов, тарпановидную лошадь или медведя.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комплексный обед
  • Услуги сопровождающего гида по маршруту
  • Транспортные услуги (автобус / микроавтобус)
  • Входные билеты по программе
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: внутри ЖД вокзала «Минск-Пассажирский»
Завершение: Привокзальная Площадь 5, ЖД вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! Оплата остатка суммы по заказу производится в белорусских рублях
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
4 янв 2019
Д
31 дек 2018
Очень интересно и взрослым и детям! Один раз стоит посетить

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