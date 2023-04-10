VIP-экскурсия по вечернему Минску

Прокатиться по городу на Мерседесе и увидеть все знаковые места в свете неоновых огней

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Минск прекрасен в любое время дня и года. Но особенный шарм он приобретает вечером, когда зажигаются фонари и подсвечиваются старинные здания. Мы проедем по главным улицам и площадям на современном авто бизнес-класса. Остановимся в знаковых местах, поговорим о прошлом и настоящем Беларуси. Я поделюсь историями, важными для понимания духа города.
VIP-экскурсия по вечернему Минску
VIP-экскурсия по вечернему Минску
VIP-экскурсия по вечернему Минску
VIP-экскурсия по вечернему Минску
VIP-экскурсия по вечернему Минску
VIP-экскурсия по вечернему Минску
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Минска

Мы проедем по центру Минска и увидим его главные достопримечательности: площадь Свободы, старинный квартал Троицкое предместье, дом Правительства, Красный костёл, проспект Независимости, Национальную библиотеку и другие. В самых интересных местах, по вашему желанию, я сделаю остановки. Так вы сможете лучше прочувствовать атмосферу города и сделать фото на его фоне.

Минск с комфортом

Я поделюсь историями о любимом городе: познавательными, смешными и драматическими. Вы узнаете, кто такой Янка Купала и какой парк ему посвящён, какую цену Минск заплатил во время Второй мировой войны и чем он живёт сегодня. Кроме того, я сделаю всё, чтобы ваше знакомство со столицей Беларуси было по-настоящему комфортным. Мы поедем исследовать город на авто бизнес-класса. В дороге вам будут предложены питьевая вода, горячий кофе или чай.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате, Транспорт включён в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Немига
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Вечерние
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