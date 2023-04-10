Минск прекрасен в любое время дня и года. Но особенный шарм он приобретает вечером, когда зажигаются фонари и подсвечиваются старинные здания. Мы проедем по главным улицам и площадям на современном авто бизнес-класса. Остановимся в знаковых местах, поговорим о прошлом и настоящем Беларуси. Я поделюсь историями, важными для понимания духа города.

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Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки Минска

Мы проедем по центру Минска и увидим его главные достопримечательности: площадь Свободы, старинный квартал Троицкое предместье, дом Правительства, Красный костёл, проспект Независимости, Национальную библиотеку и другие. В самых интересных местах, по вашему желанию, я сделаю остановки. Так вы сможете лучше прочувствовать атмосферу города и сделать фото на его фоне.

Минск с комфортом

Я поделюсь историями о любимом городе: познавательными, смешными и драматическими. Вы узнаете, кто такой Янка Купала и какой парк ему посвящён, какую цену Минск заплатил во время Второй мировой войны и чем он живёт сегодня. Кроме того, я сделаю всё, чтобы ваше знакомство со столицей Беларуси было по-настоящему комфортным. Мы поедем исследовать город на авто бизнес-класса. В дороге вам будут предложены питьевая вода, горячий кофе или чай.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате, Транспорт включён в стоимость.