Прокатиться по городу на Мерседесе и увидеть все знаковые места в свете неоновых огней
Описание
Что вас ожидает
Визитные карточки Минска
Мы проедем по центру Минска и увидим его главные достопримечательности: площадь Свободы, старинный квартал Троицкое предместье, дом Правительства, Красный костёл, проспект Независимости, Национальную библиотеку и другие. В самых интересных местах, по вашему желанию, я сделаю остановки. Так вы сможете лучше прочувствовать атмосферу города и сделать фото на его фоне.
Минск с комфортом
Я поделюсь историями о любимом городе: познавательными, смешными и драматическими. Вы узнаете, кто такой Янка Купала и какой парк ему посвящён, какую цену Минск заплатил во время Второй мировой войны и чем он живёт сегодня. Кроме того, я сделаю всё, чтобы ваше знакомство со столицей Беларуси было по-настоящему комфортным. Мы поедем исследовать город на авто бизнес-класса. В дороге вам будут предложены питьевая вода, горячий кофе или чай.
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате, Транспорт включён в стоимость.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у м. Немига
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.