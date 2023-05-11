VIP tour «Тюльпановый Рай» + город Пинск

Индивидуальная экскурсия на красивейшие тюльпановые поля в Минске

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Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по полям тюльпанов.

Вас ждет километр цветов, в котором вы сможете насладиться необыкновенной красотой природы и сделать восхитительные фотографии.
VIP tour «Тюльпановый Рай» + город Пинск
VIP tour «Тюльпановый Рай» + город Пинск
VIP tour «Тюльпановый Рай» + город Пинск
VIP tour «Тюльпановый Рай» + город Пинск
VIP tour «Тюльпановый Рай» + город Пинск
VIP tour «Тюльпановый Рай» + город Пинск
Ближайшие даты:
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12
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13
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Что вас ожидает:

  • Невероятно красивые тюльпановые поля
  • Экскурсия по городу Пинск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Словно ожившие картин импрессионистов.
  • Потрясающие новости, так сказать вести с полей — тюльпаны зацвели! Представьте себе бескрайнее море красных, жёлтых, розовых, фиолетовых, пурпурных тюльпанов. Километр цветов, уходящие за горизонт.
  • Мы начинаем сезон самых красивых и невероятных путешествий. Тюльпановые поля Вас ждет крайне увлекательная экскурсия. Ну и конечно фотосессия в «тюльпановом море». Услуги профессионального фотографа входят в стоимость. А еще каждую туристку ждет сюрприз — букет который можно увезти с собой.
  • И еще один сюрприз, мы заедем в очень красивый город Пинск, второй после Гродно по числу сохранившихся памятников архитектуры.

Важная информация:

  • Все фото сделаны именно на том поле куда мы поедем.
  • Индивидуально. VIP Mercedes-Benz E 2019г. до 4 человек.

Ежедневно 08:00 до 14 мая

Ответы на вопросы

Что входит
  • В экскурсию включен трансфер до тюльпанового поля и обратно (место начало и окончания экскурсии выбирает турист)
  • Вода, чай, кофе, легкие снеки и шоколад, влажные салфетки, пледы, зонты, дождевики
  • Обед
  • А также все атрибуты бизнес-класса
  • Услуги гида в пути и на поле
Что не входит
  • Все включено
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:00 до 14 мая
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Здравствуйте уважаемые гости
  • Ваша бронь подтверждена
  • Будем рады встрече с Вами в назначенное время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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