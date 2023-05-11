Индивидуальная экскурсия на красивейшие тюльпановые поля в Минске
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по полям тюльпанов.
Вас ждет километр цветов, в котором вы сможете насладиться необыкновенной красотой природы и сделать восхитительные фотографии.
Вас ждет километр цветов, в котором вы сможете насладиться необыкновенной красотой природы и сделать восхитительные фотографии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Невероятно красивые тюльпановые поля
- Экскурсия по городу Пинск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Словно ожившие картин импрессионистов.
- Потрясающие новости, так сказать вести с полей — тюльпаны зацвели! Представьте себе бескрайнее море красных, жёлтых, розовых, фиолетовых, пурпурных тюльпанов. Километр цветов, уходящие за горизонт.
- Мы начинаем сезон самых красивых и невероятных путешествий. Тюльпановые поля Вас ждет крайне увлекательная экскурсия. Ну и конечно фотосессия в «тюльпановом море». Услуги профессионального фотографа входят в стоимость. А еще каждую туристку ждет сюрприз — букет который можно увезти с собой.
- И еще один сюрприз, мы заедем в очень красивый город Пинск, второй после Гродно по числу сохранившихся памятников архитектуры.
Важная информация:
- Все фото сделаны именно на том поле куда мы поедем.
- Индивидуально. VIP Mercedes-Benz E 2019г. до 4 человек.
Ежедневно 08:00 до 14 мая
Ответы на вопросы
- Что входит
- В экскурсию включен трансфер до тюльпанового поля и обратно (место начало и окончания экскурсии выбирает турист)
- Вода, чай, кофе, легкие снеки и шоколад, влажные салфетки, пледы, зонты, дождевики
- Обед
- А также все атрибуты бизнес-класса
- Услуги гида в пути и на поле
- Что не входит
- Все включено
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 08:00 до 14 маяЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Здравствуйте уважаемые гости
- Ваша бронь подтверждена
- Будем рады встрече с Вами в назначенное время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании