Во время этой экскурсии вы будете окружены творческой энергией и сможете почувствовать дух художников, которые нашли вдохновение в этих местах.
Погрузитесь в культурное наследие и прекрасную природу Витебска и Здравнево, и откройте для себя край, который вдохновил талантливых художников.
Погрузитесь в культурное наследие и прекрасную природу Витебска и Здравнево, и откройте для себя край, который вдохновил талантливых художников.
Ближайшие даты:
15
мая
мая
16
мая
мая
17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Места, вдохновившие художников.
- В памяти всего мира Витебск останется как родина величайшего художника Марка Шагала. Его картины разошлись по всему миру, и на каждой из них — частица его любимого города. В Витебске открыт его дом-музей, установлен оригинальный памятник. Мы прогуляемся по этому живописному городу, полюбуемся тремя стройными двухбашенными силуэтами главнейшего витебского храма, прикоснёмся к аутентичным остаткам фундамента Благовещенской церкви, возраст которых около 900 лет, увидим гордость витебчан, символ их независимости и могущества — ратушу, и многое другое.
- Витебск — город, который как никто другой сможет поведать нам, как много мы утратили, но как много можем вернуть. Витебск, который готовиться отпраздновать своё тысячелетие, не сохранил ни оного средневекового храма, и, тем не менее, сегодня мы можем любоваться тремя стройными двухбашенными силуэтами отстроенного главнейшего витебского храма. Обязательно стоит прикоснуться и к аутентичным остаткам фундамента Благовещенской церкви, возраст которых около 900 лет.
- К счастью, уцелела гордость витебчан, символ их независимости и могущества — ратуша, в которой ныне находится краеведческий музей. Не менее интересно здание поземельно-крестьянского банка, возведённого 100 лет назад в популярном тогда стиле модерн. Рядом с городом жил и творил другой талантливейший живописец Илья Репин. Его усадьба Здравнево притягивает внимание не только своей замысловатой архитектурой, но и особенной атмосферой, которая, в сочетании с живописными пейзажами, позволяет прочувствовать творческих дух витебской земли.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
- Что не входит
- Входные билеты в музеи
- Экскурсия в музее
- Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска
Индивидуальные
На автобусе
Выездные
На весь день
История и культура
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании