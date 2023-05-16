Замки Беларуси: Мир и Несвиж за один день

Замки Беларуси

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Мирский и Несвижский замки — самые «раскрученные» туристические места в Беларуси, внесённые к тому же в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

И между тем эти замки всё ещё хранят в себе немало тайн и секретов, и у них есть, что предложить снова и снова даже бывалому туристу.

А уж если кто не бывал в Мире и Несвиже, то ехать нужно обязательно! Это — ярчайшее начало познания белорусского края.
Замки Беларуси: Мир и Несвиж за один день
Замки Беларуси: Мир и Несвиж за один день
Замки Беларуси: Мир и Несвиж за один день
Замки Беларуси: Мир и Несвиж за один день
Замки Беларуси: Мир и Несвиж за один день
Замки Беларуси: Мир и Несвиж за один день
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Описание

Что вас ожидает:

Замки Мира и Несвижа: Приглашение в мир тайн и великолепия Беларуси
Мирский замок, построенный в начале XVI века, является истинной жемчужиной белорусского зодчества. Сначала бывший родовым имением графов Ильиничей, уже ко второй половине столетия он переходит в собственность крупнейшего магнатского рода на территории Беларуси — Радзивиллов и становится их летней резиденцией. Вы только представьте могущество рода, для которого Мирский замок был «дачей»! Сюда выезжали на охоту, здесь устраивались балы и пышные приёмы. Безусловно, есть у замка и своё привидение — юная Соня Святополк-Мирская, умершая, не успев расцвести, в самом начале прошлого столетия.
Само местечко Мир также не менее интересно. Практически целиком сохранился синагогальный двор — тут, в Мире, действовала одна их крупнейших ешиботов (еврейская высшая школа) мира! И тут же в веке XVIII жил цыганский король Ян Мартинкевич. В тёплое время года ни с чем не сравнимое удовольствие доставит прогулка по романтическим пейзажным паркам вокруг дворца. Стоит взглянуть на памятник русалке-фаворитке князя Радзивилла по прозвищу «Пане Коханку», и поздороваться с Чёрной Панной — призраком королевы Речи Посполитой прекрасной Барбары Радзивилл.
Но ведь остаётся и сам город! Именно тут находится древнейший барочный храм Речи Посполитой с уникальными росписями семьи Гески, который является одновременно и родовой усыпальницей рода Радзивиллов. Рядом стоит памятник Сымону Будному, реформатору-просветителю, творившему тут. В двух шагах, на площади, можно посетить изящную ратушу — символ независимости средневекового европейского города. Не оставят равнодушными и барочный «дом на площади» — типичное жилище несвижского купца, а также одни из немногих сохранившихся въездных ворот в город — Слуцкая брама.
По дороге, для контраста, можем заглянуть в ещё не отреставрированное имение Радзивиллов — Полонечку, где во дворце князя Матвея сохранился единственный пример гермов — колонн с завершением в виде скульптурных голов. После печального запустения усадьбы приятно будет полюбоваться хорошеньким, прямо кукольным модерновым костёлом святого Юрия.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание на протяжении маршрута
  • В городах Мир и Несвиж
Что не входит
  • Обед
  • Экскурсии внутри Дворцового комплекса
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Дворцы, замки и особняки
История и культура
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