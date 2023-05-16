Что вас ожидает:

Замки Мира и Несвижа: Приглашение в мир тайн и великолепия Беларуси

Мирский замок, построенный в начале XVI века, является истинной жемчужиной белорусского зодчества. Сначала бывший родовым имением графов Ильиничей, уже ко второй половине столетия он переходит в собственность крупнейшего магнатского рода на территории Беларуси — Радзивиллов и становится их летней резиденцией. Вы только представьте могущество рода, для которого Мирский замок был «дачей»! Сюда выезжали на охоту, здесь устраивались балы и пышные приёмы. Безусловно, есть у замка и своё привидение — юная Соня Святополк-Мирская, умершая, не успев расцвести, в самом начале прошлого столетия.

Само местечко Мир также не менее интересно. Практически целиком сохранился синагогальный двор — тут, в Мире, действовала одна их крупнейших ешиботов (еврейская высшая школа) мира! И тут же в веке XVIII жил цыганский король Ян Мартинкевич. В тёплое время года ни с чем не сравнимое удовольствие доставит прогулка по романтическим пейзажным паркам вокруг дворца. Стоит взглянуть на памятник русалке-фаворитке князя Радзивилла по прозвищу «Пане Коханку», и поздороваться с Чёрной Панной — призраком королевы Речи Посполитой прекрасной Барбары Радзивилл.

Но ведь остаётся и сам город! Именно тут находится древнейший барочный храм Речи Посполитой с уникальными росписями семьи Гески, который является одновременно и родовой усыпальницей рода Радзивиллов. Рядом стоит памятник Сымону Будному, реформатору-просветителю, творившему тут. В двух шагах, на площади, можно посетить изящную ратушу — символ независимости средневекового европейского города. Не оставят равнодушными и барочный «дом на площади» — типичное жилище несвижского купца, а также одни из немногих сохранившихся въездных ворот в город — Слуцкая брама.

По дороге, для контраста, можем заглянуть в ещё не отреставрированное имение Радзивиллов — Полонечку, где во дворце князя Матвея сохранился единственный пример гермов — колонн с завершением в виде скульптурных голов. После печального запустения усадьбы приятно будет полюбоваться хорошеньким, прямо кукольным модерновым костёлом святого Юрия.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.