Мы отправимся с Вами в путешествие через столетия. Путешествие в Мир и Несвиж – свидание с самым богатым, могущественным и влиятельным родом Великого княжества Литовского Радзивиллами.

Радзивиллы интересны тем, что считали себя, и вполне по праву. некоронованными королями Великого княжества Литовского. Что это за государство? Какую роль оно сыграло в истории 📖 Европы? Какое место в нем занимали белорусские земли? Что осталось от этого богатого наследия? Мы увидим уникальный дворцово-парковый ансамбль в Несвиже-памятник, входящий в список материального наследия ЮНЕСКО. Проведенная реставрация позволит нам пройти по дворцовым покоям, увидеть интерьеры 17-19 веков, узнать историю рода и города. Реставрация опиралась на сохранившиеся фотографии 📸, воспоминания и инвентари. Она максимально бережно передает атмосферу и облик этого дворца. Мы прогуляемся и по парку, который живописно раскинулся по берегам озер, окружающих старый замок 🏰. Расскажем легенды и предания рода Радзивиллов и познакомимся с привидением Несвижа-Черной дамой. В самом городе увидим: Фарный костел -памятник барокко 16 века-первый в Восточной Европе, Ратушу 1596 года -старейшую из сохранившихся в Беларуси, Слуцкие ворота в город 🏙️ с Несвижем расположен еще один удивительно красивый памятник-замок в Мире, который тоже входит в нашу экскурсию ⛳. Это средневековый замок. построенный в начале 16 века, называли «самый яркий цветок средневековья», и мы в этом убедимся, осмотрев его. Сегодня в замке открыта музейная экспозиция, рассказывающая о родах, которым замок принадлежал в разное время.

Я — аккредитованный гид по Несвижскому дворцу, обладаю правом проводить экскурсии 🧭 в самом замке, поэтому наша экскурсия будет максимально полной и насыщенной.