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Замки Мира и Несвижа

Элеонора Б.
Элеонора Б. – Гид из Минска
Самые яркие и знаменитые памятники Беларуси за один день! Замки 🏰 Мра и Несвижа построены в 16 веке.

когда жили галантные кавалеры и прекрасные дамы.

В гости к самому богатому и известному роду феодалов радзивиллов мы и отправимся сегодня!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $80 за экскурсию

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Замки Мира и Несвижа
Замки Мира и Несвижа

Что вы увидите

  • замок Мир
  • дворцовый комплекс Несвиж
Мы отправимся с Вами в путешествие через столетия. Путешествие в Мир и Несвиж – свидание с самым богатым, могущественным и влиятельным родом Великого княжества Литовского Радзивиллами.
Радзивиллы интересны тем, что считали себя, и вполне по праву. некоронованными королями Великого княжества Литовского. Что это за государство? Какую роль оно сыграло в истории 📖 Европы? Какое место в нем занимали белорусские земли? Что осталось от этого богатого наследия? Мы увидим уникальный дворцово-парковый ансамбль в Несвиже-памятник, входящий в список материального наследия ЮНЕСКО. Проведенная реставрация позволит нам пройти по дворцовым покоям, увидеть интерьеры 17-19 веков, узнать историю рода и города. Реставрация опиралась на сохранившиеся фотографии 📸, воспоминания и инвентари. Она максимально бережно передает атмосферу и облик этого дворца. Мы прогуляемся и по парку, который живописно раскинулся по берегам озер, окружающих старый замок 🏰. Расскажем легенды и предания рода Радзивиллов и познакомимся с привидением Несвижа-Черной дамой. В самом городе увидим: Фарный костел -памятник барокко 16 века-первый в Восточной Европе, Ратушу 1596 года -старейшую из сохранившихся в Беларуси, Слуцкие ворота в город 🏙️ с Несвижем расположен еще один удивительно красивый памятник-замок в Мире, который тоже входит в нашу экскурсию ⛳. Это средневековый замок. построенный в начале 16 века, называли «самый яркий цветок средневековья», и мы в этом убедимся, осмотрев его. Сегодня в замке открыта музейная экспозиция, рассказывающая о родах, которым замок принадлежал в разное время.
Я — аккредитованный гид по Несвижскому дворцу, обладаю правом проводить экскурсии 🧭 в самом замке, поэтому наша экскурсия будет максимально полной и насыщенной.
Что входит
  • услуги гида по всему маршруту. включая экскурсию по музею дворца Несвиж
Что не входит
  • трансфер
  • входные билеты в замки
  • личные расходы на сувениры и питание
Начало
🚩 Холл Вашего отеля или любое удобное Вам место
Место завершения
🏁 холл Вашего отеля
Замки Мира и Несвижа
Замки Мира и Несвижа
Замки Мира и Несвижа
Замки Мира и Несвижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Элеонора Б.
Элеонора Б.
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Элеонора Б. проводит ещё 3 экскурсии

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