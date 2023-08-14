Экскурсия очень понравилась. Комфортное количество участников поездки, все четко и понятно. Спасибо Ольге Олеговне (прошу прощения, если ошиблась с именем) за интересное повествование на всем маршруте. Хочется отметить, что лучшим решением было бы охватывать один замок в один день, свободного времени очень не хватало. И еще нюанс - путешественники из России, имейте в виду, что предоплата осуществляется в российских рублях, а остаток - в белорусских, поэтому итоговая стоимость будет отличаться от заявленной на сайте.