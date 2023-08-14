Увидеть два самых красивых замка Беларуси и ощутить себя в Средневековье
Мы познакомим вас с историей края со времён Полоцкого княжества до наших дней. Под гулкими сводами замков вы услышите о судьбах Радзивиллов и Святополк-Мирских. Узнаете, почему они выбрали эти места для резиденций, как устраивали тут балы и приёмы. Ну и куда же без легенд. Проклятое озеро, призрак маленькой княжны Сонечки — готовьтесь, будет таинственно и интересно.
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Описание
Что вас ожидает
Несвиж и Несвижский дворец
- Вы прогуляетесь по старинном городу и узнаете историю Несвижской ратуши, Дома ремесленника, монастыря бенедиктинок, Слуцкой брамы.
- Посетите Фарный костёл — второй в мире барочный храм. При желании можно заглянуть в крипту рода Радзивиллов — усыпальницу в подвале храма.
- После костёла вас ожидает главное сокровище путешествия — Несвижский дворец. Он был построен в 16 веке и своей красотой и великолепием составлял конкуренцию многим королевским резиденциям Европы.
Мирский замок и усыпальница
- Замок, возведённый также в 16 веке, сохранил рыцарский дух и память о каждом своём хозяине. В 1856 году он перешёл во владение Радзивиллов. Расскажем об истории могущественного рода и познакомим вас со множеством тайн, которые окутывают Мирский замок. Поднимемся в замковые башни, посетим бывший тюремный подвал.
- Заглянем в часовню-усыпальницу князей Святополк-Мирских. Вы услышите старинные легенды Замкового озера и выясните, где по преданиям до сих пор появляется призрак княжеской внучки Сонечки.
Тайминг поездки
Дорога в Несвиж (2 часа)
Экскурсия по Несвижскому замку (1 час 30 мин)
Осмотр Несвижа (30 мин)
Обед (1 час)
Дорога в Мир (30 мин)
Экскурсия по Мирскому замку (2 часа 20 минут)
Дорога до Минска (1 час)
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты в замки Мир и Несвиж, экскурсии по ним (проводят сотрудники комплекса)
- Дополнительные расходы: обед – 500 руб. /чел., посещение крипты – около 180 руб. /чел.
Особенности оплаты
- Вы оплачиваете 20% стоимости онлайн на сайте, оставшуюся часть – перед началом поездки наличными в белорусских рублях или по карте МИР
- Можно провести экскурсию в индивидуальном формате: стоимость для 2-7 человек — 20 000 руб., для 8-19 человек — 31 000 руб., для больших организованных групп — по запросу
во вторник, четверг и субботу в 10:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе гостиницы Юбилейная
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 134 туристов
Меня зовут Полина. Я являюсь аттестованным гидом и провожу авторские экскурсии по своей любимой Беларуси. В каждом путешествии я пытаюсь выйти за рамки шаблонных маршрутов и рассказов. Мне всегда хочется дать туристам что-то более интересное, и у меня это получается. В команде со своими коллегами мы проводим экскурсии по всей Беларуси. Присоединяйтесь!
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Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кристина
14 авг 2023
Замечательная экскурсия! Благодарность гиду за подачу материала, очень интересно!
Ф
Федор
14 авг 2023
К сожалению,ваш туроператор обманул нас. Экскурсия была заявлена в малой группе до 15человек,по факту это был стандартный автобус и 43 туриста. Если бы мы знали о таком, купили бы значительно дешевле стандартный тур в обычной большой группе. Просим вернуть уплаченные денежные средства за ненадлежащим образом оказанную услугу.
Виталий
13 авг 2023
Экскурсия понравилась, опытный экскурсовод, хорошая организация, все было четко.
О
Оксана
11 авг 2023
Экскурсия очень понравилась. Комфортное количество участников поездки, все четко и понятно. Спасибо Ольге Олеговне (прошу прощения, если ошиблась с именем) за интересное повествование на всем маршруте. Хочется отметить, что лучшим решением было бы охватывать один замок в один день, свободного времени очень не хватало. И еще нюанс - путешественники из России, имейте в виду, что предоплата осуществляется в российских рублях, а остаток - в белорусских, поэтому итоговая стоимость будет отличаться от заявленной на сайте.
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