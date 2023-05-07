Пройдем по самому длинному проспекту в городе и заглянем в дореволюционный квартал.
Поговорим о том, как из небольшого губернского города Минск, стал сначала столицей Беларуси, а потом и городом Солнца. Хотя солнечных дней в году у нас всего 96.
Поговорим о том, как из небольшого губернского города Минск, стал сначала столицей Беларуси, а потом и городом Солнца. Хотя солнечных дней в году у нас всего 96.
Ближайшие даты:
7
мая
мая
13
мая
мая
14
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
27
мая
мая
28
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Здание железнодорожного вокзала
- Дом правительства
- Красный костел
- Здание фабрики-кухня
- Красный дворик
- Проспект Независимости
- Октябрьская площадь
- Свято-духов кафедральный собор
- Кафедральный костел пресвятой Девы Марии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Минск — город Солнца.
- Мы начнем наше путешествие по медвежьим тропам, пройдем по уютной полупешеходной улице и остановимся в самом популярном дворике Минска, где сможем насладиться атмосферой столицы. В течение нашего путешествия мы увидим множество знаковых мест, начиная с здания железнодорожного вокзала и знаменитого Дома правительства, где происходят важнейшие события в жизни страны.
- Увидим Красный костел, здание фабрики-кухни, Красный дворик и познакомимся с богатой историей каждого из этих мест. Пройдемся по знаменитому проспекту Независимости и окунемся в атмосферу этого уникального места. Мы посетим Октябрьскую площадь, где проходят главные праздники и мероприятия, а также увидим Свято-Духов кафедральный собор и Кафедральный костел Пресвятой Девы Марии, памятники архитектуры и истории.
- Во время нашей экскурсии мы познакомимся с легендарным столичным общепитом. Присоединяйтесь к моей экскурсии, чтобы узнать больше о Минске и его достопримечательностях, ощутить атмосферу столицы и окунуться в богатую историю Беларуси.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
выходные: 12:00, 15:00, 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Главный вход ж/д вокзалаЗавершение: Площадь Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: выходные: 12:00, 15:00, 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании