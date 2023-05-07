Знакомство с городом Солнца

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Пройдем по самому длинному проспекту в городе и заглянем в дореволюционный квартал.

Поговорим о том, как из небольшого губернского города Минск, стал сначала столицей Беларуси, а потом и городом Солнца. Хотя солнечных дней в году у нас всего 96.
Знакомство с городом Солнца
Знакомство с городом Солнца
Знакомство с городом Солнца
Знакомство с городом Солнца
Знакомство с городом Солнца
Знакомство с городом Солнца
Ближайшие даты:
7
мая
13
мая
14
мая
20
мая
21
мая
27
мая
28
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Здание железнодорожного вокзала
  • Дом правительства
  • Красный костел
  • Здание фабрики-кухня
  • Красный дворик
  • Проспект Независимости
  • Октябрьская площадь
  • Свято-духов кафедральный собор
  • Кафедральный костел пресвятой Девы Марии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Минск — город Солнца.
  • Мы начнем наше путешествие по медвежьим тропам, пройдем по уютной полупешеходной улице и остановимся в самом популярном дворике Минска, где сможем насладиться атмосферой столицы. В течение нашего путешествия мы увидим множество знаковых мест, начиная с здания железнодорожного вокзала и знаменитого Дома правительства, где происходят важнейшие события в жизни страны.
  • Увидим Красный костел, здание фабрики-кухни, Красный дворик и познакомимся с богатой историей каждого из этих мест. Пройдемся по знаменитому проспекту Независимости и окунемся в атмосферу этого уникального места. Мы посетим Октябрьскую площадь, где проходят главные праздники и мероприятия, а также увидим Свято-Духов кафедральный собор и Кафедральный костел Пресвятой Девы Марии, памятники архитектуры и истории.
  • Во время нашей экскурсии мы познакомимся с легендарным столичным общепитом. Присоединяйтесь к моей экскурсии, чтобы узнать больше о Минске и его достопримечательностях, ощутить атмосферу столицы и окунуться в богатую историю Беларуси.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

выходные: 12:00, 15:00, 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главный вход ж/д вокзала
Завершение: Площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: выходные: 12:00, 15:00, 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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