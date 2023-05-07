Пройдем по самому длинному проспекту в городе и заглянем в дореволюционный квартал.



Поговорим о том, как из небольшого губернского города Минск, стал сначала столицей Беларуси, а потом и городом Солнца. Хотя солнечных дней в году у нас всего 96.