Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой

Насладиться органным концертом, попробовать мясные угощения и покататься на теплоходе
Сказочные замки, старинные монастыри католических орденов, мощёные улочки, помнящие топот ног людей, живших здесь сотни лет назад — всё это вы увидите своими глазами. Мы отправляемся в автобусное путешествие по
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городам Полесья.

Вы побываете в мемориальном музее-усадьбе имени Тадеуша Костюшко, пройдётесь по парадным залам дворца Пусловских, послушаете, как звучит орган в кафедральной церкви, и познакомитесь с местными ремёслами, обычаями и традициями в Мотольском музее народного творчества. Здесь вас ждёт концертно-обрядовая программа и дегустация.

Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Проживание. Будем жить в гостинице «Спорт» или «Пинский дворик» в Пинске, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Стоимость тура указана за 1 человека при размещении в гостинице «Спорт» в номере твин.

Питание. В программу включены 2 завтрака (в 1 день — шведский стол, во 2 день — континентальный) и 2 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1000 руб. Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 8500 руб.

Программа тура по дням

1 день

Музей-усадьба Тадеуша Костюшко, Коссовский замок и катание на теплоходе

Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу «Беларусь», где вы позавтракаете. В 08:00 отправимся в Пинск. По дороге заедем в маленький городок Коссово. Здесь находится мемориальный музей-усадьба имени Тадеуша Костюшко — национального героя Беларуси, Польши, Литвы, Франции и США.

Рядом с музеем, на берегу озера, расположилось необычное сооружение, будто перенесённое сюда прямиком из сказки про прекрасных дам и храбрых принцев. Перед вами во всей красе предстанет дворец Пусловских или Коссовский замок 19 века.

Мы не только полюбуемся замком снаружи, но и заглянем внутрь, чтобы осмотреть роскошные интерьеры парадных залов и увидеть жилые помещения, где сохранена мебель и предметы быта.

После обеда продолжим наш путь в Пинск. По прибытии заселимся в гостиницу, после чего вас ждёт катание на теплоходе по реке Пина. А ещё вы увидите, как сливаются, а затем вновь разъединяются воды Припяти и Пины — зрелище завораживает!

Вечером у вас будет свободное время.

Музей-усадьба Тадеуша Костюшко, Коссовский замок и катание на теплоходеМузей-усадьба Тадеуша Костюшко, Коссовский замок и катание на теплоходеМузей-усадьба Тадеуша Костюшко, Коссовский замок и катание на теплоходеМузей-усадьба Тадеуша Костюшко, Коссовский замок и катание на теплоходе
2 день

Экскурсия по Пинску и концертно-обрядовая программа в Мотоле

После завтрака — автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Только представьте, первые упоминания о Пинске относятся к 11 веку! В городке очень трепетно относятся к сохранению истории и памятников архитектуры. Вы увидите каменные постройки 17-18 веков, бывшие частью францисканского монастыря, полюбуетесь кафедральным собором и побываете внутри на маленьком органном концерте.

Ещё осмотрим здание иезуитского коллегиума, дворец Бутримовича, бывший костёл Михаила Архангела, а ныне Варваринскую церковь, где сохранились уникальные росписи в технике гризайль. Увидим монастыри доминиканцев и кармелитов, здание ратуши. В Пинске восхищают не только исторические постройки. Здесь радуют глаз милые уличные скульптуры, изящные фонари и скамейки, мощёные улочки.

После обеда поедем в Мотоль — агрогородок на берегу реки Ясельда. Он имеет славу кулинарной столицы Полесья! Мы заглянем в Мотольский музей народного творчества и познакомимся с местными ремёслами, обрядами и традициями, полюбуемся ветряной мельницей и посетим музей хлеба. А ещё вас ждёт концертно-обрядовая программа «Живой звук» и дегустация мясных угощений. Завершим экскурсию посещением магазинов «Горячий хлеб» и фирменных фермерских лавок, где вы сможете приобрести знаменитые на всю страну мотольские копчёности и колбасы.

Вернёмся на ж. -д. вокзал Минска к 21:30. Планируйте свой отъезд домой после 22:00.

Экскурсия по Пинску и концертно-обрядовая программа в МотолеЭкскурсия по Пинску и концертно-обрядовая программа в МотолеЭкскурсия по Пинску и концертно-обрядовая программа в МотолеЭкскурсия по Пинску и концертно-обрядовая программа в МотолеЭкскурсия по Пинску и концертно-обрядовая программа в Мотоле

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Встреча на вокзале и трансфер до отеля
  • Трансферы на автобусе туристического класса
  • Экскурсии по программе
  • Катание на теплоходе по Пине
  • Посещение органного концерта
  • Концертно-обрядовая программа «Живой звук»
  • Дегустация
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • 1-местное проживание - 16 000 руб
  • Стоимость тура при размещении в гостинице «Спорт»: 16 000 руб. в номере твин высшей категории, 14 500 руб. в 3-местном номере (для 3 человек)
  • Стоимость тура при размещении в гостинице «Пинский дворик»: 16 000 руб. в номере твин, 17 000 руб. в номере сьют (2 комнаты), 17 500 в 1-местном номере
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Минска, 21:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыВодные развлеченияНа теплоходеМузыкальные

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