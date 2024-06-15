Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу «Беларусь», где вы позавтракаете. В 08:00 отправимся в Пинск. По дороге заедем в маленький городок Коссово. Здесь находится мемориальный музей-усадьба имени Тадеуша Костюшко — национального героя Беларуси, Польши, Литвы, Франции и США.

Рядом с музеем, на берегу озера, расположилось необычное сооружение, будто перенесённое сюда прямиком из сказки про прекрасных дам и храбрых принцев. Перед вами во всей красе предстанет дворец Пусловских или Коссовский замок 19 века.

Мы не только полюбуемся замком снаружи, но и заглянем внутрь, чтобы осмотреть роскошные интерьеры парадных залов и увидеть жилые помещения, где сохранена мебель и предметы быта.

После обеда продолжим наш путь в Пинск. По прибытии заселимся в гостиницу, после чего вас ждёт катание на теплоходе по реке Пина. А ещё вы увидите, как сливаются, а затем вновь разъединяются воды Припяти и Пины — зрелище завораживает!

Вечером у вас будет свободное время.