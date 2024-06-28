Тур для всей семьи с угощениями, концертами и прогулками: Минск, Коссово, Пинск и Мотоль

Побывать в музее хлеба, послушать органную музыку и насладиться концертно-обрядовой программой
Приглашаем вас провести выходные насыщенно и интересно! Будем кататься на теплоходе по реке Пина, бродить по мощёным улочкам Пинска и любоваться старинным монастырями, которые возводили по приказам рыцарских орденов.

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органный концерт в кафедральной церкви, побываете в мемориальном музее-усадьбе имени Тадеуша Костюшко, а в Мотольском музее народного творчества познакомитесь с местными ремёслами, обычаями и традициями, посмотрите концертно-обрядовую программу и отведаете мясные угощения.

Тур для всей семьи с угощениями, концертами и прогулками: Минск, Коссово, Пинск и Мотоль
Тур для всей семьи с угощениями, концертами и прогулками: Минск, Коссово, Пинск и Мотоль
Тур для всей семьи с угощениями, концертами и прогулками: Минск, Коссово, Пинск и Мотоль
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Организационные детали

Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Проживание. Будем жить в гостинице «Беларусь» 3* с бассейном или в «Виктория&СПА» 4* со SPA-центром и бассейном в Минске; в гостинице «Спорт» или «Пинский дворик» в Пинске, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

В стоимость тура включено посещение бассейна (2 часа) в гостинице «Беларусь» или SPA-центра в отеле «Виктория&СПА».

Стоимость тура указана за 1 человека при размещении в гостинице «Беларусь» и «Спорт» в номере твин.

Питание. В программу включены 3 завтрака (2 завтрака в формате шведского стола и 1 — континентальный) и 3 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1500 руб. Стоимость тура для детей 6-16 лет при размещении на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых (кроме семейных номеров и номеров «Люкс»). Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 11 000 руб.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Минску

Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. В 11:00 начнём обзорную экскурсию по столице. Длительность — 4 часа.

Увидим Петро-Павловский собор 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены 20 века, побываем на старинной улице Немигу, которая шла от самого Минского замка.

В Верхнем городе полюбуемся зданием ратуши, гостиным двором, торговыми рядами и монастырскими комплексами. Здесь соседствуют православные и католические соборы.

Сделаем красивые фотографии на площади Свободы, а затем увидим и постройки эпохи конструктивизма и современные сооружения: Национальную библиотеку и Минск-арену.

Прогуляемся по Троицкому предместью — кварталу на берегу реки Свислочь со старинными разноцветными домиками с черепичной крышей, уютными кафе и сувенирными лавками.

После обеда — свободное время. Ночевать будем в Минске.

Экскурсия по МинскуЭкскурсия по МинскуЭкскурсия по МинскуЭкскурсия по МинскуЭкскурсия по Минску
2 день

Музей-усадьба Тадеуша Костюшко, Коссовский замок и катание на теплоходе

После завтрака выселимся из гостиницы и поедем в Пинск. По дороге заедем в маленький городок Коссово. Здесь находится мемориальный музей-усадьба имени Тадеуша Костюшко — национального героя Беларуси, Польши, Литвы, Франции и США.

Рядом с музеем, на берегу озера, расположилось необычное сооружение, будто перенесённое сюда прямиком из сказки про прекрасных дам и храбрых принцев. Перед вами во всей красе предстанет дворец Пусловских или Коссовский замок 19 века.

Мы не только полюбуемся замком снаружи, но и заглянем внутрь, чтобы осмотреть роскошные интерьеры парадных залов и увидеть жилые помещения, где сохранена мебель и предметы быта.

После обеда продолжим наш путь в Пинск. По прибытии заселимся в гостиницу, после чего вас ждёт катание на теплоходе по реке Пина. А ещё вы увидите, как сливаются, а затем вновь разъединяются воды Припяти и Пины — зрелище завораживает!

Вечером у вас будет свободное время.

Музей-усадьба Тадеуша Костюшко, Коссовский замок и катание на теплоходеМузей-усадьба Тадеуша Костюшко, Коссовский замок и катание на теплоходеМузей-усадьба Тадеуша Костюшко, Коссовский замок и катание на теплоходеМузей-усадьба Тадеуша Костюшко, Коссовский замок и катание на теплоходе
3 день

Экскурсия по Пинску и концертно-обрядовая программа в Мотоле

После завтрака — автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Только представьте, первые упоминания о Пинске относятся к 11 веку! В городке очень трепетно относятся к сохранению истории и памятников архитектуры. Вы увидите каменные постройки 17-18 веков, бывшие частью францисканского монастыря, полюбуетесь кафедральным собором и побываете внутри на маленьком органном концерте.

Ещё осмотрим здание иезуитского коллегиума, дворец Бутримовича, бывший костёл Михаила Архангела, а ныне Варваринскую церковь, где сохранились уникальные росписи в технике гризайль. Увидим монастыри доминиканцев и кармелитов, здание ратуши. В Пинске восхищают не только исторические постройки. Здесь радуют глаз милые уличные скульптуры, изящные фонари и скамейки, мощёные улочки.

После обеда поедем в Мотоль — агрогородок на берегу реки Ясельда. Он имеет славу кулинарной столицы Полесья! Мы заглянем в Мотольский музей народного творчества и познакомимся с местными ремёслами, обрядами и традициями, полюбуемся ветряной мельницей и посетим музей хлеба. А ещё вас ждёт концертно-обрядовая программа «Живой звук» и дегустация мясных угощений. Завершим экскурсию посещением магазинов «Горячий хлеб» и фирменных фермерских лавок, где вы сможете приобрести знаменитые на всю страну мотольские копчёности и колбасы.

Вернёмся на ж. -д. вокзал Минска к 21:30. Планируйте свой отъезд домой после 22:00.

Экскурсия по Пинску и концертно-обрядовая программа в МотолеЭкскурсия по Пинску и концертно-обрядовая программа в МотолеЭкскурсия по Пинску и концертно-обрядовая программа в МотолеЭкскурсия по Пинску и концертно-обрядовая программа в МотолеЭкскурсия по Пинску и концертно-обрядовая программа в Мотоле

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака и 3 обеда
  • Встреча на вокзале и трансфер до отеля
  • Трансферы на автобусе туристического класса
  • Экскурсии по программе
  • Катание на теплоходе по Пине
  • Посещение органного концерта
  • Концертно-обрядовая программа «Живой звук»
  • Дегустация мясных угощений
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за размещение в отелях "Виктория&СПА" и "Пинский дворик"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Минска, 21:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхМузеиМузыкальные

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