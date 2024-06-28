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Описание экскурсии
Организационные детали
Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.
Проживание. Будем жить в гостинице «Беларусь» 3* с бассейном или в «Виктория&СПА» 4* со SPA-центром и бассейном в Минске; в гостинице «Спорт» или «Пинский дворик» в Пинске, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
В стоимость тура включено посещение бассейна (2 часа) в гостинице «Беларусь» или SPA-центра в отеле «Виктория&СПА».
Стоимость тура указана за 1 человека при размещении в гостинице «Беларусь» и «Спорт» в номере твин.
Питание. В программу включены 3 завтрака (2 завтрака в формате шведского стола и 1 — континентальный) и 3 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1500 руб. Стоимость тура для детей 6-16 лет при размещении на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых (кроме семейных номеров и номеров «Люкс»). Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 11 000 руб.
Программа тура по дням
Экскурсия по Минску
Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. В 11:00 начнём обзорную экскурсию по столице. Длительность — 4 часа.
Увидим Петро-Павловский собор 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены 20 века, побываем на старинной улице Немигу, которая шла от самого Минского замка.
В Верхнем городе полюбуемся зданием ратуши, гостиным двором, торговыми рядами и монастырскими комплексами. Здесь соседствуют православные и католические соборы.
Сделаем красивые фотографии на площади Свободы, а затем увидим и постройки эпохи конструктивизма и современные сооружения: Национальную библиотеку и Минск-арену.
Прогуляемся по Троицкому предместью — кварталу на берегу реки Свислочь со старинными разноцветными домиками с черепичной крышей, уютными кафе и сувенирными лавками.
После обеда — свободное время. Ночевать будем в Минске.
Музей-усадьба Тадеуша Костюшко, Коссовский замок и катание на теплоходе
После завтрака выселимся из гостиницы и поедем в Пинск. По дороге заедем в маленький городок Коссово. Здесь находится мемориальный музей-усадьба имени Тадеуша Костюшко — национального героя Беларуси, Польши, Литвы, Франции и США.
Рядом с музеем, на берегу озера, расположилось необычное сооружение, будто перенесённое сюда прямиком из сказки про прекрасных дам и храбрых принцев. Перед вами во всей красе предстанет дворец Пусловских или Коссовский замок 19 века.
Мы не только полюбуемся замком снаружи, но и заглянем внутрь, чтобы осмотреть роскошные интерьеры парадных залов и увидеть жилые помещения, где сохранена мебель и предметы быта.
После обеда продолжим наш путь в Пинск. По прибытии заселимся в гостиницу, после чего вас ждёт катание на теплоходе по реке Пина. А ещё вы увидите, как сливаются, а затем вновь разъединяются воды Припяти и Пины — зрелище завораживает!
Вечером у вас будет свободное время.
Экскурсия по Пинску и концертно-обрядовая программа в Мотоле
После завтрака — автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Только представьте, первые упоминания о Пинске относятся к 11 веку! В городке очень трепетно относятся к сохранению истории и памятников архитектуры. Вы увидите каменные постройки 17-18 веков, бывшие частью францисканского монастыря, полюбуетесь кафедральным собором и побываете внутри на маленьком органном концерте.
Ещё осмотрим здание иезуитского коллегиума, дворец Бутримовича, бывший костёл Михаила Архангела, а ныне Варваринскую церковь, где сохранились уникальные росписи в технике гризайль. Увидим монастыри доминиканцев и кармелитов, здание ратуши. В Пинске восхищают не только исторические постройки. Здесь радуют глаз милые уличные скульптуры, изящные фонари и скамейки, мощёные улочки.
После обеда поедем в Мотоль — агрогородок на берегу реки Ясельда. Он имеет славу кулинарной столицы Полесья! Мы заглянем в Мотольский музей народного творчества и познакомимся с местными ремёслами, обрядами и традициями, полюбуемся ветряной мельницей и посетим музей хлеба. А ещё вас ждёт концертно-обрядовая программа «Живой звук» и дегустация мясных угощений. Завершим экскурсию посещением магазинов «Горячий хлеб» и фирменных фермерских лавок, где вы сможете приобрести знаменитые на всю страну мотольские копчёности и колбасы.
Вернёмся на ж. -д. вокзал Минска к 21:30. Планируйте свой отъезд домой после 22:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 500 ₽
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Что включено
- Проживание
- 3 завтрака и 3 обеда
- Встреча на вокзале и трансфер до отеля
- Трансферы на автобусе туристического класса
- Экскурсии по программе
- Катание на теплоходе по Пине
- Посещение органного концерта
- Концертно-обрядовая программа «Живой звук»
- Дегустация мясных угощений
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение
- Доплата за размещение в отелях "Виктория&СПА" и "Пинский дворик"