По следам княжества Литовского: индивидуальный мини-тур от Гродно до Несвижа
Увидеть древние замки, погрузиться в атмосферу района Городница и узнать много исторических фактов
Начало: Минск, ваше место проживания, не позже 11:00
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
58 500 ₽ за человека
Своей компанией по Поозерью: замки, костёлы, имения
Изучить наследие Литовского княжества и Речи Посполитой и насладиться природой белорусской глубинки
Начало: Любое удобное вам место в Минске, не позже 11:00
1 дек в 08:00
4 дек в 08:00
58 499 ₽ за человека
Персональное путешествие по городам восточной Беларуси: Гомель, Могилёв и окрестности
Увидеть памятник бобру, погрузиться в военное прошлое и прогуляться среди 200-летних деревьев
Начало: Минск, ваше место проживания, не позже 11:00
29 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
58 500 ₽ за человека
Несвиж, Мир и Брест: индивидуальное автопутешествие по знаковым местам Беларуси на выходных
Исследовать средневековые замки и узнать историю обороны Брестской крепости
Начало: Минск, ваш отель, с 9:00
1 дек в 08:00
4 дек в 08:00
63 000 ₽ за человека
