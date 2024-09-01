5 дней
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
1 сен в 08:00
22 сен в 08:00
1 250Br за человека
4 дня
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
1 сен в 09:00
22 сен в 09:00
1 100Br за человека
3 дня
Вся Беларусь за 3 дня на автобусе: Минск, Брестская крепость, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
2 сен в 09:00
9 сен в 09:00
990Br за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Осенние экскурсии»
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