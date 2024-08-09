3 дня
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:20, первый этаж, эскалат...
9 авг в 09:20
23 авг в 09:20
24 870₽ за человека
2 дня
Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
Насладиться органным концертом, попробовать мясные угощения и покататься на теплоходе
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
24 авг в 08:00
28 сен в 08:00
15 000₽ за человека
3 дня
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Насладиться органным концертом, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
16 авг в 07:00
23 авг в 07:00
24 000₽ за человека
3 дня
По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
Побывать на родине Бобруйского зефира, посетить синагогу и насладиться местной кухней
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
30 авг в 07:00
13 сен в 08:00
20 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Все»
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- Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
- Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
- Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
- По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
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