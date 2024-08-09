Все – туры в Минске

Найдено 4 тура в категории «Все» в Минске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
На автобусе
3 дня
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 09:20, первый этаж, эскалат...
9 авг в 09:20
23 авг в 09:20
24 870 за человека
Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
На автобусе
На теплоходе
2 дня
Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
Насладиться органным концертом, попробовать мясные угощения и покататься на теплоходе
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
24 авг в 08:00
28 сен в 08:00
15 000 за человека
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
На автобусе
3 дня
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Насладиться органным концертом, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
16 авг в 07:00
23 авг в 07:00
24 000 за человека
По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
На автобусе
3 дня
По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
Побывать на родине Бобруйского зефира, посетить синагогу и насладиться местной кухней
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
30 авг в 07:00
13 сен в 08:00
20 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Все»

Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
  2. Путешествие в старинное Полесье: Коссово и Пинск с концертно-обрядовой программой
  3. Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
  4. По необычным местам Беларуси: колоритный Могилёв и уютный Бобруйск
Какие места ещё посмотреть в Минске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мирский замок
  2. Несвижский замок
  3. Беловежская пуща
  4. Брестская Крепость
  5. Троицкое предместье
Сколько стоит тур в Минске в августе 2024
Сейчас в Минске в категории "Все" можно забронировать 4 тура от 15 000 до 24 870.
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