скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Могилёв: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Могилёв вместе с гидом! Узнайте о связи города с историческими личностями и насладитесь видами на Заднепровье
Начало: Напротив Драмтеатра
Завтра в 09:00
13 окт в 09:30
65505 895₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Могилева
Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Начало: В районе Драмтеатра
13 окт в 13:00
16 окт в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Могилёв: индивидуальная экскурсия по городу
Путешествие по Могилеву с профессиональным гидом. Узнайте историю города, полюбуйтесь достопримечательностями и насладитесь прогулкой по уютным улочкам
Начало: У входа в городскую ратушу
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 октября 2024София чудесная. Благодаря ей экскурсия под дождём, а временами даже ливнем, стала приятной прогулкой. Всё прошло в увлекательной форме, в дружеской обстановке. Очень понравилось. Рекомендую однозначно. Спасибо, София.
- ММихаил24 сентября 2024Экскурсия от души! Прекрасная подача, живое общение и интересные факты.
- ВВиктория31 августа 2024София - профессионал высокого класса и человек с позитивной энергией, в обществе которого время летит незаметно 🥰 такт и кладезь интересных фактов о родном городе. После встречи с такими людьми хочется и дальше исследовать регионы и города страны 👍
- ИИрина30 августа 2024Экскурсия по Могилеву понравилась, интересен был рассказ гида, много исторических фактов новых для меня было. Спасибо Софье за это путешествие по городу и за путешествие по волнам истории!
- ЮЮлия22 августа 2024Все просто отлично! Придраться не к чему, если только к погоде 😀 Рекомендую однозначно!!!
- ДДарья23 июля 2024Экскурсия произвела очень приятное впечатление, не смотря на очень холодную погоду. Экскурсию проводила Софья. Она обладает глубокими историческими знаниями, знает
Ответы на вопросы от путешественников по Могилеву в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Могилеве
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Могилеву в октябре 2024
Сейчас в Могилеве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 895 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Могилеве на 2024 год на рождество, 48 ⭐ отзывов, цены от 5895₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь