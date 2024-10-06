На Рождество – экскурсии в Могилеве

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Могилеве, цены от 5 895 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Добро пожаловать в Могилёв
Пешая
скидка
10%
29 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Могилёв: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Могилёв вместе с гидом! Узнайте о связи города с историческими личностями и насладитесь видами на Заднепровье
Начало: Напротив Драмтеатра
Завтра в 09:00
13 окт в 09:30
65505 895 за всё до 10 чел.
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Пешая
10 отзывов
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Могилева
Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Начало: В районе Драмтеатра
13 окт в 13:00
16 окт в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Классический Могилёв
Пешая
9 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Могилёв: индивидуальная экскурсия по городу
Путешествие по Могилеву с профессиональным гидом. Узнайте историю города, полюбуйтесь достопримечательностями и насладитесь прогулкой по уютным улочкам
Начало: У входа в городскую ратушу
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
6 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 октября 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    София чудесная. Благодаря ей экскурсия под дождём, а временами даже ливнем, стала приятной прогулкой. Всё прошло в увлекательной форме, в дружеской обстановке. Очень понравилось. Рекомендую однозначно. Спасибо, София.
  • М
    Михаил
    24 сентября 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    Экскурсия от души! Прекрасная подача, живое общение и интересные факты.
  • В
    Виктория
    31 августа 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    София - профессионал высокого класса и человек с позитивной энергией, в обществе которого время летит незаметно 🥰 такт и кладезь интересных фактов о родном городе. После встречи с такими людьми хочется и дальше исследовать регионы и города страны 👍
  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Экскурсия по Могилеву понравилась, интересен был рассказ гида, много исторических фактов новых для меня было. Спасибо Софье за это путешествие по городу и за путешествие по волнам истории!
  • Ю
    Юлия
    22 августа 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Все просто отлично! Придраться не к чему, если только к погоде 😀 Рекомендую однозначно!!!
    Все просто отлично! Придраться не к чему, если только к погоде 😀
  • Д
    Дарья
    23 июля 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    Экскурсия произвела очень приятное впечатление, не смотря на очень холодную погоду. Экскурсию проводила Софья. Она обладает глубокими историческими знаниями, знает
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    интересные факты, основанные на архивных документах и личном опыте. Экскурсия была построена с посещением мест традиционных экскурсионных маршрутов и в то же время неизвестных нам местах. Прогулка была пешая. Софья в ходе экскурсии показала много фото и других материалов, которые иллюстрировали его рассказ. Было очень интересно и познавательно. Благодарны Софье за интересный рассказ не только об историческом Могилёве, но и в целом о всей современной Республике Беларусь. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Могилеву в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Могилеву в октябре 2024
Сейчас в Могилеве в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 895 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Могилеве на 2024 год на рождество, 48 ⭐ отзывов, цены от 5895₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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