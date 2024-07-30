читать дальше

интересные факты, основанные на архивных документах и личном опыте. Экскурсия была построена с посещением мест традиционных экскурсионных маршрутов и в то же время неизвестных нам местах. Прогулка была пешая. Софья в ходе экскурсии показала много фото и других материалов, которые иллюстрировали его рассказ. Было очень интересно и познавательно. Благодарны Софье за интересный рассказ не только об историческом Могилёве, но и в целом о всей современной Республике Беларусь. Спасибо огромное!