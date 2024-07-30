2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Могилева
Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Начало: В районе Драмтеатра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Могилёв: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Могилёв вместе с гидом! Узнайте о связи города с историческими личностями и насладитесь видами на Заднепровье
Начало: Напротив Драмтеатра
7 авг в 13:00
9 авг в 09:00
65505 895₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Могилёв: индивидуальная экскурсия по городу
Путешествие по Могилеву с профессиональным гидом. Узнайте историю города, полюбуйтесь достопримечательностями и насладитесь прогулкой по уютным улочкам
Начало: У входа в городскую ратушу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 июля 2024Прекрасная, очень насыщенная и интересная экскурсия. Гид Дмитрий - профессиональный историк и преподаватель истории Беларуси. Рассказ был увлекательным, посмотрели очень много интересных мест в Могилеве и его окрестностях. Экскурсию от души рекомендуем другим путешественникам!
- ННиколай25 июля 2024Очень приятный экскурсовод, замечательная экскурсия. Узнала давно знакомый город с новой стороны). Спасибо
- ААндрей24 июля 2024Большое спасибо Софье за увлекательную, познавательную и насыщенную экскурсию! Все было очень интересно, удалось много узнать об истории города, его
- ДДарья23 июля 2024Экскурсия произвела очень приятное впечатление, не смотря на очень холодную погоду. Экскурсию проводила Софья. Она обладает глубокими историческими знаниями, знает
- ААлина15 июля 2024Очаровательная София с интересом и интерактивной форме провела экскурсию. Показала основные достопримечательности разных времен, связанные с ними легенды, факты.
- ННаталья14 июля 2024Нашим гидом была Софья. Замечательный экскурсовод!! 👍🏻 Приятный собеседник, с хорошим чувством юмора и тактом. Знание материала и подача - на высоком уровне! Нам всё понравилось очень, спасибо Софье 🥰!
- ЛЛеонид7 июля 2024Экскурсию проводила Анна. Рассказ хорошо продуман, подробности изложения вполне хватает. Маршрут комфортный для любого возраста. Рекомендую.
- ЮЮлия13 июня 2023Экскурсия по Могилеву очень понравилась. Виталий Степанович, который ее проводил, досконально владеет темой, очень яркий и убедительный рассказчик, и видно,
- ДДентс6 июня 2023Экскурсия получилась очень приятной, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Могилеву в категории «Все»
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