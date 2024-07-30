Все – экскурсии в Могилеве

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Могилеве, цены от 5 895 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
Пешая
7 отзывов
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Увлекательный квест по историческим местам Могилева
Приглашаем на уникальную экскурсию по Могилёву с элементами квеста! Узнайте историю города, решая увлекательные задания и загадки
Начало: В районе Драмтеатра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Могилёв
Пешая
скидка
10%
27 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Могилёв: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Могилёв вместе с гидом! Узнайте о связи города с историческими личностями и насладитесь видами на Заднепровье
Начало: Напротив Драмтеатра
7 авг в 13:00
9 авг в 09:00
65505 895 за всё до 10 чел.
Классический Могилёв
Пешая
8 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Могилёв: индивидуальная экскурсия по городу
Путешествие по Могилеву с профессиональным гидом. Узнайте историю города, полюбуйтесь достопримечательностями и насладитесь прогулкой по уютным улочкам
Начало: У входа в городскую ратушу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 июля 2024
    Классический Могилёв
    Прекрасная, очень насыщенная и интересная экскурсия. Гид Дмитрий - профессиональный историк и преподаватель истории Беларуси. Рассказ был увлекательным, посмотрели очень много интересных мест в Могилеве и его окрестностях. Экскурсию от души рекомендуем другим путешественникам!
    Прекрасная, очень насыщенная и интересная экскурсия. Гид Дмитрий - профессиональный историк и преподаватель истории БеларусиПрекрасная, очень насыщенная и интересная экскурсия. Гид Дмитрий - профессиональный историк и преподаватель истории БеларусиПрекрасная, очень насыщенная и интересная экскурсия. Гид Дмитрий - профессиональный историк и преподаватель истории БеларусиПрекрасная, очень насыщенная и интересная экскурсия. Гид Дмитрий - профессиональный историк и преподаватель истории БеларусиПрекрасная, очень насыщенная и интересная экскурсия. Гид Дмитрий - профессиональный историк и преподаватель истории БеларусиПрекрасная, очень насыщенная и интересная экскурсия. Гид Дмитрий - профессиональный историк и преподаватель истории БеларусиПрекрасная, очень насыщенная и интересная экскурсия. Гид Дмитрий - профессиональный историк и преподаватель истории БеларусиПрекрасная, очень насыщенная и интересная экскурсия. Гид Дмитрий - профессиональный историк и преподаватель истории БеларусиПрекрасная, очень насыщенная и интересная экскурсия. Гид Дмитрий - профессиональный историк и преподаватель истории БеларусиПрекрасная, очень насыщенная и интересная экскурсия. Гид Дмитрий - профессиональный историк и преподаватель истории Беларуси
  • Н
    Николай
    25 июля 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Очень приятный экскурсовод, замечательная экскурсия. Узнала давно знакомый город с новой стороны). Спасибо
  • А
    Андрей
    24 июля 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Большое спасибо Софье за увлекательную, познавательную и насыщенную экскурсию! Все было очень интересно, удалось много узнать об истории города, его
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    достопримечательностях, именитых уроженцах и жителях. Классная подача информации с вовлечением туриста в процесс. Считаю, что удалось охватить все самые знаковые и интересные места пешей доступности. Спасибо Софье за такую экскурсию, рекомендую обращаться к ней.

  • Д
    Дарья
    23 июля 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    Экскурсия произвела очень приятное впечатление, не смотря на очень холодную погоду. Экскурсию проводила Софья. Она обладает глубокими историческими знаниями, знает
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    интересные факты, основанные на архивных документах и личном опыте. Экскурсия была построена с посещением мест традиционных экскурсионных маршрутов и в то же время неизвестных нам местах. Прогулка была пешая. Софья в ходе экскурсии показала много фото и других материалов, которые иллюстрировали его рассказ. Было очень интересно и познавательно. Благодарны Софье за интересный рассказ не только об историческом Могилёве, но и в целом о всей современной Республике Беларусь. Спасибо огромное!

  • А
    Алина
    15 июля 2024
    Могилёв: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Очаровательная София с интересом и интерактивной форме провела экскурсию. Показала основные достопримечательности разных времен, связанные с ними легенды, факты.
  • Н
    Наталья
    14 июля 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    Нашим гидом была Софья. Замечательный экскурсовод!! 👍🏻 Приятный собеседник, с хорошим чувством юмора и тактом. Знание материала и подача - на высоком уровне! Нам всё понравилось очень, спасибо Софье 🥰!
  • Л
    Леонид
    7 июля 2024
    Добро пожаловать в Могилёв
    Экскурсию проводила Анна. Рассказ хорошо продуман, подробности изложения вполне хватает. Маршрут комфортный для любого возраста. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    13 июня 2023
    Классический Могилёв
    Экскурсия по Могилеву очень понравилась. Виталий Степанович, который ее проводил, досконально владеет темой, очень яркий и убедительный рассказчик, и видно,
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    как нежно любит свой родной город. Это отношение он передал нам, и день, проведенный в Могилеве, был просто замечательным. Сам город очень уютный, располагающий к неспешным долгим прогулкам. Всем рекомендуем и экскурсию, и гида!

  • Д
    Дентс
    6 июня 2023
    Классический Могилёв
    Экскурсия получилась очень приятной, спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Могилеву в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Могилеву в августе 2024
Сейчас в Могилеве в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 5 895 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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