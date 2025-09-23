-
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер к замкам Несвижа и Мира
Отправляйтесь в путешествие из Минска к величественным замкам Несвижа и Мира. Насладитесь комфортом и узнайте больше о белорусской истории
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽
17 142 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Несвиж - это уникальный город, где каждый уголок хранит свою историю. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте секреты прошлого
Сегодня в 09:30
27 сен в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Замки Мир и Несвиж: история 5 столетий за 5 часов (на вашем авто)
Изучить историю, архитектуру и фортификационное искусство через древние камни и легенды
28 сен в 09:00
30 сен в 09:00
12 500 ₽ за всё до 10 чел.
