Несвиж - легенды от древности до современности

Во время нашего путешествия вы увидите Городскую Ратушу

Во время нашего путешествия вы увидите Городскую Ратушу, Костел Божьего Тела, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов. Узнаете почему жители не платили налоги и почему в Несвиже не было бесприданниц.

Я расскажу вам о неожиданных результатах последних исследований фамильной усыпальницы Радзивиллов и открою секреты строительства оборонительных сооружений замка, а также легенды и предания старого и нестарого Несвижа.
Несвиж - легенды от древности до современности
Несвиж - легенды от древности до современности
Несвиж - легенды от древности до современности
Несвиж - легенды от древности до современности
Несвиж - легенды от древности до современности
Несвиж - легенды от древности до современности

Что вас ожидает 🤩

  • Городская ратуша
  • Домик на рынке
  • Костел бенедиктинок
  • Слуцкая брама
  • Костел Божьего Тела
  • Несвижский замок Радзивиллов
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Описание

Мы начнем наш маршрут с Городской ратуши. Это одна из древнейших построек городского самоуправления, сохранившихся в Беларуси. Вы увидите Домик на рынке или Дом ремесленника. Он является единственным сохранившимся примером городского жилья с необычным фасадом, который был характерен для построек такого типа в первой половине XVIII века.
Осмотрите бенедиктинский монастырь, который наравне с другими значительными строениями города был частью оборонительной системы города. При монастыре был построен костел, а в настоящее время — колледж имени Я. Колоса.

Слуцкая брама и Костел Божьего Тела

Вы узнаете о том, что в конце XVI — начале XVII вв. в городе было построено 5 въездных ворот. До нашего времени сохранилась только Слуцкая брама, перестроенная в XVIII веке.
Костел Божьего Тела возводился с 1586 по 1593 год как костел иезуитского монастыря. Вы увидите трехнефную базилику, расписанную фресками. В его полуподвале размещается фамильная усыпальница рода Радзивиллов. Прототипом костела является римский храм Иль Джезу.

Замок Радзивиллов

Первый камень в фундамент Несвижского замка был заложен 7 мая 1583 года. Он перестраивался много раз и в результате приобрел вид дворца. В конце XIX века вокруг Несвижского замка был заложен роскошный парк — Старый парк. Это настоящее убежище для отдыха и расслабления, пища для души, восхитительная смесь культуры и природы.

Важная информация:

  • Экскурсия возможна в дневное и вечернее время.
  • Посещение костела Божьего Тела возможно, если экскурсия проходит в часы работы костела.
  • В Несвижском замке льготный день посещения (цена входного билета 4,0 рубля) – третий понедельник каждого месяца.
  • Временные рамки экскурсии могут быть увеличены или сокращены по усмотрению гостя или руководителя группы.
  • Возможен выбор объектов для осмотра.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Несвижский замок и Ратушу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ратушная площадь
Завершение: Несвижский замок
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник-воскресенье с 10.00 до 21.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
  • В стоимость входят только услуги гида.
  • Экскурсия возможна в дневное и вечернее время.
  • Посещение костела Божьего Тела возможно, если экскурсия проходит в часы работы костела.
  • Входные билеты в Несвижский замок и Ратушу не включены в стоимость экскурсии.
  • В Несвижском замке льготный день посещения (цена входного билета 4,0 рубля) – третий понедельник каждого месяца.
  • Временные рамки экскурсии могут быть увеличены или сокращены по усмотрению гостя или руководителя группы.
  • Возможен выбор объектов для осмотра
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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