Мы начнем наш маршрут с Городской ратуши. Это одна из древнейших построек городского самоуправления, сохранившихся в Беларуси. Вы увидите Домик на рынке или Дом ремесленника. Он является единственным сохранившимся примером городского жилья с необычным фасадом, который был характерен для построек такого типа в первой половине XVIII века.

Осмотрите бенедиктинский монастырь, который наравне с другими значительными строениями города был частью оборонительной системы города. При монастыре был построен костел, а в настоящее время — колледж имени Я. Колоса.

Слуцкая брама и Костел Божьего Тела

Вы узнаете о том, что в конце XVI — начале XVII вв. в городе было построено 5 въездных ворот. До нашего времени сохранилась только Слуцкая брама, перестроенная в XVIII веке.

Костел Божьего Тела возводился с 1586 по 1593 год как костел иезуитского монастыря. Вы увидите трехнефную базилику, расписанную фресками. В его полуподвале размещается фамильная усыпальница рода Радзивиллов. Прототипом костела является римский храм Иль Джезу.

Замок Радзивиллов

Первый камень в фундамент Несвижского замка был заложен 7 мая 1583 года. Он перестраивался много раз и в результате приобрел вид дворца. В конце XIX века вокруг Несвижского замка был заложен роскошный парк — Старый парк. Это настоящее убежище для отдыха и расслабления, пища для души, восхитительная смесь культуры и природы.

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