Увидеть, как жили феодалы, посетить Брестскую крепость и отведать драников
Путешествие в средневековую Беларусь с заездом в Минск и Брест. Вы увидите знаменитые замки в Несвиже и Мире. Узнаете о богатейшем роде Радзивиллов, Сапег и Огинских. Полюбуетесь на зубров в естественной среде обитания в Беловежской пуще.
Профессиональный гид проведёт для вас экскурсию по Минску, покажет Брестскую крепость и достопримечательности старых белорусских шляхов.
Вы попробуете блюда национальной кухни и погрузитесь в историю самого могущественного государства Восточной Европы в 14-15 веках.
Профессиональный гид проведёт для вас экскурсию по Минску, покажет Брестскую крепость и достопримечательности старых белорусских шляхов.
Вы попробуете блюда национальной кухни и погрузитесь в историю самого могущественного государства Восточной Европы в 14-15 веках.
Ближайшие даты:
9
июн
июн
15
июн
июн
22
июн
июн
29
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июн
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июл
13
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июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ярославль и другие города, вечер 1-го дня (точное время сообщим заранее). Или Несвиж, 9:00 во 2-й день тураЗавершение: Минск, около 17:00, или Ярославль, утром после ночного переезда
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Несвиже
Провёл экскурсии для 23 туристов
Наша команда — это ярославские историки, вдохновленные городскими преданиями, собранными легендарным архивариусом Илларионом Тихомировым и его друзьями более ста лет назад. Мы не проводим классические экскурсии, наши прогулки — это устная передача легенд средневековья и продолжение дела великих старожилов города с 1000-летней историей. География наших туров широка: мы организуем путешествия по всем субъектам РФ без исключения, а ценителям зарубежной экскурсионной экзотики предлагаем отправиться с нами в Монголию, Иран и страны Средней Азии.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании