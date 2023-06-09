В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры

Увидеть, как жили феодалы, посетить Брестскую крепость и отведать драников

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Ответы на вопросы
Путешествие в средневековую Беларусь с заездом в Минск и Брест. Вы увидите знаменитые замки в Несвиже и Мире. Узнаете о богатейшем роде Радзивиллов, Сапег и Огинских. Полюбуетесь на зубров в естественной среде обитания в Беловежской пуще.

Профессиональный гид проведёт для вас экскурсию по Минску, покажет Брестскую крепость и достопримечательности старых белорусских шляхов.

Вы попробуете блюда национальной кухни и погрузитесь в историю самого могущественного государства Восточной Европы в 14-15 веках.
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
В Беларусь с трансфером на автобусе: замки магнатов, средневековые города и зубры
Ближайшие даты:
9
июн
15
июн
22
июн
29
июн
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июл
13
июл
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль и другие города, вечер 1-го дня (точное время сообщим заранее). Или Несвиж, 9:00 во 2-й день тура
Завершение: Минск, около 17:00, или Ярославль, утром после ночного переезда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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