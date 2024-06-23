Музеи и искусство Пинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Пинске, цены от 130 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Пинск - город девяти веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Пинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 500 за всё до 30 чел.
Пинск - город девяти веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Пинск - город девяти веков
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину (Пинск)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
130Br за всё до 50 чел.
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
Старинный парк, места религиозного паломничества и другие достопримечательности столицы Полесья
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    23 июня 2024
    Пинск - город девяти веков
    23.06.2024 были на экскурсии в Пинске с чудесным экскурсоводом Ольгой Неспешно и познавательно прошли по всей исторической части города, зашли в
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    костел. Ольга рассказывает очень доступно и информация воспринимается легко, также после экскурсии порекомендовала места для самостоятельной прогулки, вкусные кафешки и кофейни Всем рекомендуем:))

  • Л
    Лейля
    19 июня 2024
    Пинск - город девяти веков
    На экскурсии были вдвоем с мужем, в Белоруссии были в 4-х городах и в каждом брали индивидуальную экскурсию. Ольга, прекрасный
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    рассказчик, в спокойном темпе обошли весь центр. Ольга рассказала много интересных фактов о городе и его жителях. Ответила на все наши вопросы, дала свои рекомендации, что еще посмотреть самостоятельно. По совокупности из всех экскурсоводов, которых мы брали в Белоруссии Ольга и Олег в Минске, на наш взгляд лучшие. Рекомендуем, не пожалеете.

  • А
    Анна
    8 июня 2024
    Пинск - город девяти веков
    Прекрасная экскурсия! Ольга понятно все рассказала, увлекательно было и для подростков, 2 часа пролетели как миг. Интересный и доступный материал, как для взрослых, так и для детей. Однозначно рекомендую.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Пинск - город девяти веков
    Экскурсию по Пинску нам провела Ирина. Душевно погуляли по городу. Ирина увлеченный и знающий материал гид, смогла провести нас в
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    костел, когда там никого не было, что дало возможность прочувствовать его атмосферу горазд глубже, посоветовала как провести оставшийся день в Пинске. Однозначно рекомендуем

  • Ю
    Юлия
    9 мая 2024
    Пинск - город девяти веков
    Были на экскурсии с Ириной, мамой Ольги. Экскурсия была очень интересной по содержанию, а по времени - даже дольше запланированного.
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    Рассказ был увлекательным и структурированным, казалось, что время пролетело очень быстро, даже несмотря на холод на улице. Приятно, что Ирина знает и любит родной город и делиться информацией о нем. Экскурсию могу смело рекомендовать как искуренным путешественникам, так и просто любителям прогулок.

  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Пинск - город девяти веков
    Экскурсию проводила Ирина, мама Ольги. Встретила нас прямо у гостиницы, а дальше было 3 часа интересных и интригующих рассказов про
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    историю Пинска. Поразило, что Ирину хорошо знают и тепло здороваются многие люди в городе, как обычные прохожие, так и ксёндз в костёле бывшего монастыря францисканцев, который разрешил провести часть экскурсии внутри храма. В общем, рекомендую, было интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Пинску в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Пинску в июле 2024
Сейчас в Пинске в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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