Индивидуальная
2.5 часа
Пинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 500₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пинск - город девяти веков
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину (Пинск)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
130Br за всё до 50 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
Старинный парк, места религиозного паломничества и другие достопримечательности столицы Полесья
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 300₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда23 июня 202423.06.2024 были на экскурсии в Пинске с чудесным экскурсоводом Ольгой Неспешно и познавательно прошли по всей исторической части города, зашли в
- ЛЛейля19 июня 2024На экскурсии были вдвоем с мужем, в Белоруссии были в 4-х городах и в каждом брали индивидуальную экскурсию. Ольга, прекрасный
- ААнна8 июня 2024Прекрасная экскурсия! Ольга понятно все рассказала, увлекательно было и для подростков, 2 часа пролетели как миг. Интересный и доступный материал, как для взрослых, так и для детей. Однозначно рекомендую.
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсию по Пинску нам провела Ирина. Душевно погуляли по городу. Ирина увлеченный и знающий материал гид, смогла провести нас в
- ЮЮлия9 мая 2024Были на экскурсии с Ириной, мамой Ольги. Экскурсия была очень интересной по содержанию, а по времени - даже дольше запланированного.
- ММария8 мая 2024Экскурсию проводила Ирина, мама Ольги. Встретила нас прямо у гостиницы, а дальше было 3 часа интересных и интригующих рассказов про
Ответы на вопросы от путешественников по Пинску в категории «Музеи»
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