2.5 часа
Индивидуальная
Пинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 500₽ за всё до 30 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пинск
Погулять по прекрасному старинному городу, шаг за шагом погружаясь в его историю
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
Старинный парк, места религиозного паломничества и другие достопримечательности столицы Полесья
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 300₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 августа 2024Были на экскурсии с мужем и дочерью 17лет. Ольга интересный рассказчик и приятный человек. Пинск очень понравился! во многом благодаря
- ЕЕлена25 августа 2024Прекрасно организованная экскурсия! Елена любит свой город и эту любовь передала своим рассказом нам! Мы очень ей благодарны за те впечатления которые у нас остались от города и нашего с ней общения!
- ГГалина20 августа 2024Гуляли по городу с Ириной. Спасибо большое! Экскурсовод с большим опытом и огромными знаниями! Так приятно и необычно, когда идёшь
Ответы на вопросы от путешественников по Пинску в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Пинску в сентябре 2024
Сейчас в Пинске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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