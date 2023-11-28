Пинск - столица Белорусского Полесья

Индивидуальная экскурсия в Пинске

Увидеть старинные дома 19 века и узнать, что связывает город с Microsoft

Мы прогуляемся по исторической части города. Вы рассмотрите архитектуру, узкие улочки и ухоженные дома. Увидите, как католицизм сочетается с православием, и ощутите присутствие еврейского колорита.

Я расскажу, что общего у Пинска и Стива Балмера, и подскажу, где самая вкусная кухня и интересные сувениры.
Пинск - столица Белорусского Полесья
Пинск - столица Белорусского Полесья
Пинск - столица Белорусского Полесья
Пинск - столица Белорусского Полесья
Пинск - столица Белорусского Полесья
Пинск - столица Белорусского Полесья
Пинск - столица Белорусского Полесья
Пинск - столица Белорусского Полесья

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Католические и православные святыни.
  • Городские постройки конца 19 – начала 20 веков.
  • Полесский драматический театр.
  • Местный университет.
  • Знаменитую Пинскую стену.
  • Реку Припять и её приток Пину.

Я расскажу:

  • Когда Пинск был Меккой Карлин-Столинского хасидизма и что это такое.
  • Как город связан с бывшим генеральным директором Microsoft Стивом Балмером.
  • Что интересного в легенде про вьюнов.
  • Где в Пинске вкусно покушать, купить лучшие сувениры и с комфортом остановиться на ночлег.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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