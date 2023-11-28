Увидеть старинные дома 19 века и узнать, что связывает город с Microsoft
Мы прогуляемся по исторической части города. Вы рассмотрите архитектуру, узкие улочки и ухоженные дома. Увидите, как католицизм сочетается с православием, и ощутите присутствие еврейского колорита.
Я расскажу, что общего у Пинска и Стива Балмера, и подскажу, где самая вкусная кухня и интересные сувениры.
Я расскажу, что общего у Пинска и Стива Балмера, и подскажу, где самая вкусная кухня и интересные сувениры.
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Католические и православные святыни.
- Городские постройки конца 19 – начала 20 веков.
- Полесский драматический театр.
- Местный университет.
- Знаменитую Пинскую стену.
- Реку Припять и её приток Пину.
Я расскажу:
- Когда Пинск был Меккой Карлин-Столинского хасидизма и что это такое.
- Как город связан с бывшим генеральным директором Microsoft Стивом Балмером.
- Что интересного в легенде про вьюнов.
- Где в Пинске вкусно покушать, купить лучшие сувениры и с комфортом остановиться на ночлег.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ганна — ваш гид в Пинске
Меня зовут Ганна, и я приглашаю вас на экскурсию по городу Пинску. Люблю свой город и надеюсь, что после знакомства с ним и вы его полюбите!
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